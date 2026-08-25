양평군, 3회 추경 407억 증액…군립병원 설립 조사 착수

큰사진보기 ▲경기 양평군이 제3회 추가경정예산안을 기존 예산보다 407억원 증액해 편성했다. ⓒ 양평 관련사진보기

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경기 양평군이 제3회 추가경정예산안을 기존 예산보다 407억 원 증액해 편성했다. 세수 감소 등에 대응해 기존 사업을 구조조정하는 한편 공원 조성과 환경교육선 건조, 군립병원 설립 타당성 조사 등 신규·현안사업에 재원을 배분했다.양평군은 제3회 추가경정예산안을 편성해 군의회에 제출했다고 25일 밝혔다.주요 사업을 보면 물안개공원 조성사업에 24억 원, 양평군 환경교육선 운영을 위한 선박 건조에 20억 원을 각각 편성했다.걷고 싶은 양근천 조성사업에는 11억 7500만 원, 청운 다목적 체육시설 건립에는 11억 5000만 원을 반영했다. 도시가스 공급배관 건설에도 6억 원을 투입한다.군립병원 설립을 위한 움직임도 시작한다. 군은 '양평군립병원 설립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역' 예산 2억 원을 이번 추경안에 편성했다.양평국제평화공원 공간구상 및 기본계획 수립 용역에도 5500만 원을 반영했다.군은 부동산 경기 침체에 따른 지방세수 감소와 정부 교부세 축소 등에 대응하기 위해 지난 3월부터 긴축재정을 운영하고 있다고 설명했다.각 부서의 기존 사업 가운데 시급성이 낮거나 사업 효과가 상대적으로 떨어지는 사업을 감액하고 이를 주요 사업의 재원으로 활용했다는 게 군의 설명이다.전진선 군수의 민선9기 취임행사 예산도 전액 삭감했다. 군은 삭감한 예산을 청년 창업자 임차료 지원사업에 투입하기로 했다.다만 이번 추경을 통해 실제 삭감된 기존 사업의 전체 규모와 세부 내역은 공개된 자료에 제시되지 않았다.전진선 양평군수는 "어려운 재정 여건 속에서도 불필요한 지출을 줄이고 꼭 필요한 사업에 재원을 집중해 마련한 예산"이라며 "군민이 체감할 수 있는 실질적인 성과를 만들어 나가겠다"고 말했다.이번 추경안은 양평군의회 심의를 거쳐 최종 확정된다.