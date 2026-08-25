고립·은둔 청년 새 명칭 '숨은빛' 선정... "용어만 바꿔서 되나"

큰사진보기 ▲고립은둔청년 리네이밍 공모전 결과 발표 이미지고립은둔청년 리네이밍 공모전 결과 발표 이미지 ⓒ 경기도미래세대재단 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스춘추에도 실립니다.

경기도미래세대재단이 '고립·은둔 청년'을 대체할 새 명칭으로 '숨은빛 청년'을 선정했지만, 온라인에서는 비판적인 반응이 이어지고 있다. 명칭 변경만으로는 고립·은둔 청년 문제의 근본적인 해결이 어렵다는 지적이다.재단은 지난 21일 고립·은둔 청년을 지칭할 새 이름으로 '숨은빛 청년'을 대표 명칭으로 선정했다고 밝혔다. 우수 명칭으로는 '일상회복준비 청년'과 '나와봄 청년'이 함께 선정됐다.재단에 따르면 '숨은빛'은 아직 드러나지 않았을 뿐 청년 누구나 자신만의 빛과 가능성을 품고 있다는 의미를 담았다. '일상회복준비'는 다시 일상을 맞이하기 위해 준비하는 회복의 과정을, '나와봄'은 '세상 밖으로 나와봄'과 '나와(with me)'의 중의적 표현으로 새로운 시작과 동행의 의미를 각각 담고 있다.이번 공모전은 '고립·은둔 청년'이라는 표현에서 오는 부정적 인식을 완화하고, 청년의 가능성과 회복에 초점을 맞춘 새로운 명칭을 발굴하기 위해 진행됐다.재단은 공모전 참여자 1518명(응모작 3309건), 온라인 공개투표 참여자 1632명, 응원 댓글 이벤트 참여자 1432명 등 총 4858명이 참여했다고 밝혔다.선정된 명칭은 앞으로 재단이 진행하는 고립·은둔 청년 지원사업 홍보와 인식 개선 활동 등에 활용될 예정이다.그러나 포털과 SNS 등에서는 명칭 변경에 대한 비판적인 의견이 이어지고 있다. 네이버 포털 기사 댓글을 비롯해 인스타그램, 엑스(X), 온라인 커뮤니티 등에서 명칭 변경의 실효성에 의문을 제기하는 반응이 나왔다.포털 기사에는 "단어를 숨기면 뭐라도 괜찮아지는 줄 아나", "안 그래도 힘든 아이들에게 적당히 해라"등의 댓글이 달렸다.명칭을 바꾸는 것보다 고립·은둔 청년을 위한 실질적인 지원이 필요하다는 취지의 의견도 이어졌다. "이런 거 리네이밍하면 청년들이 알아서 나오냐", "리네이밍한다고 누가 관심 가지나" 등의 반응이 나왔다.공모전과 관련한 부정적인 의견에 대해 경기도미래세대재단은 24일 "용어만 바꾼다고 문제가 해결되지 않는다는 여러 의견에 공감한다"면서도 "현재 상담, 일상회복, 자립 등 다양한 지원을 병행하고 있다"고 밝혔다.공모전의 취지에 대해서는 "고립과 은둔에 대한 사회적 편견을 완화하고 문제 해결에 대한 사회적 공감대를 넓히기 위함"이라며 "인식 개선을 포함해 사회적 공감대를 넓히는 동시에 청년 지원 체계를 더 강화해 나갈 예정"이라고 설명했다.재단은 앞서 보도자료를 통해 이번 공모전으로 고립·은둔 청년을 바라보는 사회적 시선이 따뜻해지길 기대한다고 밝힌 바 있다.이 목표가 실제로 달성됐다고 보는지 묻는 질문에 재단은 "공모전 한 번으로 목적이 달성되기보다는 사회 구성원 모두가 끊임없이 관심을 가지고 소통해 나가야 하는 장기적 과제로 인식하고 있다"고 답했다.이어 "이번에 발굴된 명칭과 도민들의 따뜻한 목소리를 밑거름 삼아 지원 사업이 원활히 수행되도록 노력하겠다"고 덧붙였다.한편 이번 공모전의 예산은 총 397만 원으로, 수상작 상금 110만 원과 홍보 관련 비용 287만 원으로 구성됐다고 재단은 전했다.