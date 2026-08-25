유용철, 40년 외길 끝 '대한민국명장' 선정

큰사진보기 ▲3대째 가업을 이어 40여 년 동안 도예의 길을 걸어온 녹원요 유용철 이천시 도자기명장이 2026년 대한민국명장에 선정됐다. ⓒ 이천시 관련사진보기

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3대째 가업을 이어 40여 년 동안 도예의 길을 걸어온 녹원요 유용철 이천시 도자기명장이 2026년 대한민국명장에 선정됐다.경기 이천시는 유용철 명장이 올해 대한민국명장 공예 분야 도자공예 직종에 선정됐다고 25일 밝혔다.유 명장은 2016년 이천시 도자기명장에 선정된 데 이어 10년 만에 대한민국명장에 이름을 올렸다. 이에 따라 이천시 도자기명장 가운데 대한민국명장에 선정된 도예인은 기존 5명에서 6명으로 늘었다.대한민국명장은 '숙련기술장려법'에 따라 산업현장에서 최고 수준의 숙련기술을 보유하고 기술 발전과 숙련기술자의 지위 향상에 기여한 기술인을 선정하는 제도다.숙련기술 보유 수준과 기술 발전 기여도, 대외활동 등을 종합적으로 평가하며 공예 분야에서는 전통 기술의 산업화·현대화를 위한 노력도 심사한다.유 명장은 1981년 부친 유창곤 선생에게 도예를 배우기 시작했다. 3대째 가업을 이어오면서 전통 도자 기술을 바탕으로 자신만의 작품세계를 구축하기 위한 연구와 작업을 계속해 왔다.명지대학교 산업대학원 도자기기술학과에서는 전통 장작가마의 열효율을 연구했다. 2009년부터 2022년까지는 명지대학교 세라믹아트공학과 겸임교수로 활동하며 도예 기술과 현장 경험을 후학들에게 전했다.작품 활동도 이어왔다. 대한민국 전승공예대전과 대한민국 도예공모전, 대한민국 분청대전 등에서 수상했으며 2022년 제47회 대한민국전승공예대전에서는 '분청 인화 어문 호'로 문화재청장상을 받았다.중국과 미국, 일본, 프랑스 등 해외 전시와 시연에도 참여했다. 2019년에는 중국 베이징 칭화대학교 예술대학에서 초청강연을 진행했으며 올해는 주영한국문화원과 이천시가 공동 개최한 런던 크래프트 위크 공식 프로그램에도 참여했다.이번 유 명장의 선정으로 이천시 도자기명장 출신 대한민국명장은 모두 6명이 됐다.성수석 이천시장은 "40여 년 동안 한길을 걸으며 전통 도자기술을 지키고 발전시켜 온 유용철 명장의 대한민국명장 선정을 축하한다"며 "오랜 시간 쌓아온 기술과 열정이 대한민국 최고의 숙련기술인이라는 결실로 이어져 뜻깊다"고 말했다.