경기도, 광주 탄벌지구에 1072세대 주거단지 조성

큰사진보기 ▲경기도는 광주시의 요청에 따라 광주시 탄벌동 일원 11만 1,660㎡를 ‘광주 탄벌지구 도시개발구역’으로 지정하고 1,072세대 규모의 주거단지 조성을 위한 개발계획을 수립했다고 25일 밝혔다. ⓒ 광주시 관련사진보기

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경기도는 광주시의 요청에 따라 광주시 탄벌동 일원 11만 1660㎡를 '광주 탄벌지구 도시개발구역'으로 지정하고 1072세대 규모의 주거단지 조성을 위한 개발계획을 수립했다고 25일 밝혔다.탄벌지구에는 2573명이 거주할 수 있는 1072세대 규모의 공동주택과 공원·녹지·도로 등 도시기반시설이 들어설 예정이다.특히 공동주택과 지구 내 공원을 인근 광주 중앙근린공원과 연계해 공원 조망이 가능하도록 했다. 주거지역과 공원이 자연스럽게 이어지는 녹지 공간을 만들고 주민들이 쾌적한 주거환경을 누릴 수 있도록 한다는 계획이다.교통·주차 여건 개선을 위한 기반시설도 확충한다. 주변 도로를 확장하고 회안대로변에 교통광장과 주차장을 설치해 탄벌지구 개발에 따른 교통 수요에 대응하는 한편 주변 지역의 교통·주차 환경도 개선할 계획이다.탄벌동 일원은 주변 지역의 개발 수요가 지속되는 곳이다. 경기도와 광주시는 개별적인 소규모 개발이 지속질 경우 난개발로 이어질 우려가 있어, 도시개발구역 지정을 통해 주거시설과 기반시설을 함께 조성하는 계획적인 개발을 추진하게 됐다.김희성 경기도 도시정책과장은 "탄벌지구는 공동주택과 공원·녹지를 함께 계획하고 인근 녹지공간과 밀착된 자연친화적인 주거환경을 만드는 사업"이라며 "주변 지역과 조화를 이루는 쾌적한 도시환경이 조성될 수 있도록 광주시와 협력하겠다"고 말했다.