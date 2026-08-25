교황 남양주 올까... 최현덕 시장, 바티칸서 마재성지 방문 요청

큰사진보기 ▲최현덕 남양주시장이 2027 서울 세계청년대회를 앞두고 바티칸을 찾아 교황 레오 14세의 남양주 마재성지 방문을 공식 요청했다. ⓒ 남양주 관련사진보기

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최현덕 남양주시장이 2027 서울 세계청년대회를 앞두고 바티칸을 찾아 교황 레오 14세의 남양주 마재성지 방문을 공식 요청했다.남양주시는 최 시장과 김용민 국회의원(남양주병)이 24일(현지시간) 바티칸에서 교황청 성직자부 장관인 유흥식 추기경을 만나 교황의 마재성지 사목 방문을 요청하는 친서를 전달했다고 25일 밝혔다.남양주시는 내년 8월 서울에서 열리는 세계청년대회를 계기로 추진되는 교황 방한 일정에 조안면 마재성지를 포함시키는 것을 목표로 하고 있다.마재성지는 한국 천주교 초기 신앙공동체의 역사를 간직한 곳으로 정약종 일가의 신앙과 순교 역사가 남아 있다.시는 마재성지가 가족 공동체의 순교 역사를 간직하고 있다는 점과 주변 역사·생태 자원을 활용해 향후 국제적인 순례지로 발전시킨다는 구상이다.천주교 신자인 최 시장은 교황에게 전달한 친서에 자신의 순례 경험과 마재성지 방문을 요청하는 내용을 담았다.최 시장은 2024년 5월 약 920㎞에 이르는 산티아고 순례길을 완주하고 순례기 <걷다 보면 알게 될 지도>를 출간한 바 있다.최 시장은 친서를 통해 "산티아고 길을 걸으며 삶은 혼자가 아니라 손잡고 함께 걷는 여정임을 깨달았다"며 "남양주에 온 가족이 믿음으로 함께 걸어간 거룩한 순례지인 마재성지가 있음을 다시금 발견했다"고 밝혔다.이어 "마재성지는 종교와 역사, 생태 환경이 어우러진 남양주의 소중한 자산"이라며 "74만 남양주시민의 염원을 모아 교황의 남양주 방문이 성사될 수 있도록 관계기관과 협력하겠다"고 말했다.최 시장 일행은 25일 신형식 주교황청 대한민국 대사를 만나 교황청과의 교류·협력 방안을 논의하고 마재성지 방문을 위한 후속 협의를 이어갈 예정이다.레오 14세 교황은 2027년 8월 3일부터 8일까지 서울에서 열리는 세계청년대회 참석을 위해 한국을 방문할 예정이다.