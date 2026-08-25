이진숙 "5·18 성역화 완성되나", 제명 촉구안에 반발

이진숙 국민의힘 국회의원이 "이렇게 5.18 성역화는 완성되는가"라며 공개 반발했다. 국회 운영위원회가 자신에 대한 '국회의원 제명 촉구 결의안'을 의결한 직후였다. 이 의원은 최근 자신을 둘러싼 논란과 이재명 대통령과 김민석 더불어민주당 대표의 발언을 날짜별로 나열하면서 이를 '5.18 성역화'라고 규정했다.
김민석 대표가 앞서 자신의 제명을 요구한 국민의힘 당원들에게 감사의 뜻을 표한 것을 두고도 "13만 명 넘는 국민의힘 당원"이 본인을 지지하고 있음을 강조하며 맞받았다. 국민의힘 원내지도부 역시 운영위원회에 불참을 알리면서 여권을 겨냥했다. 사실상 '이진숙 지키기'에 나서는 모양새이다.
"여자 전두환도 여자 히틀러도 발붙이지 못하게"… 이진숙 "5.18 성역화"
이 의원은 25일 오후 자신의 페이스북에 '이렇게 5.18 성역화는 완성되는가'라는 제목으로 글을 올렸다. 자신이 공동주최한 5·18 관련 토론회를 시작으로 김 대표의 제명 주장, 이 대통령의 혐오·조롱 표현 제재 주문, 이날 국회 운영위의 제명 촉구 결의안 의결까지 하나의 흐름으로 묶은 것이다.
예컨대 "8월 15일: 김민석"이라며 김 대표가 자신을 겨냥했던 "(이진숙을) 제명할 수 없다면 국회법을 고쳐 1년 자격정지로 국회에서 아웃시키겠다" 등의 발언을 그대로 옮겨 적었다. "여자 전두환도 여자 히틀러도 대한민국에 발붙이지 못하게 하겠다"라고 표현한 부분도 포함했다.
이 의원은 이재명 대통령의 발언도 다시 소환했다. "8.18 국무회의"라고 날짜를 적은 뒤 "표현의 자유를 침해하지 않는 범위 내에서 특정 지역 비하나 특정 사건 피해자를 조롱하는 건 실질적인 제재가 있어야 한다"라는 이 대통령의 발언을 인용했다.
마지막에는 "8.25: 국회 운영위 민주당 단독으로 이진숙 제명 촉구 결의안 가결"이라고 적었다. 일련의 흐름에 정치적 배경이 있다는 뉘앙스로 해석된다.
이 의원은 또 스타벅스코리아를 둘러싼 5·18 민주화운동 희화화 논란 역시 별도로 시간 순서대로 나열했다. 그는 이를 <스타벅스-5.18 관련 타임라인>이라고 이름 붙인 뒤 "① 5월 18일 '탱크데이' 프로모션", "② '탱크데이'·'책상에 탁!'에 대한 언론·여론의 5·18/박종철 희화화 논란", "③ 스타벅스 행사 중단·사과 + 손정현 대표 해임" 등으로 정리했다. 항목의 마지막은 "⑩ 8월 5일 경찰의 스타벅스코리아 본사 압수수색"이었다.
이 의원은 별다른 부연 없이 두 개의 '타임라인'을 나란히 제시했는데, 스타벅스 논란에서 시작된 5·18 민주화운동 관련 조롱·혐오 표현에 대한 사회적·정치적 대응과 자신에 대한 제명 촉구까지 한 흐름으로 묶어 "5·18 성역화"라고 주장한 셈이다.
이 의원은 약 2시간 뒤 김민석 대표를 직접 겨냥한 글도 다시 올렸다. "김민석씨는, 국힘 3천여 명이 제명 찬성했다고 고맙다더니, 13만 명 넘는 국힘 당원, 국민들 목소리는 못 듣는 건가, 안 듣는 건가?"라고 따져 물었다.
앞서 김 대표가 이 의원에 대한 징계를 요구한 국민의힘 책임당원들에게 감사의 뜻을 표한 것을 겨냥한 것이다. 이 의원은 자신의 징계·제명에 반대하는 온라인 서명 참여자 수를 맞세우며 김 대표에게 반문했다.
국민의힘 "결의안 동의할 수 없다... 다수 여당의 폭거"
국민의힘 원내지도부 역시 이날 오전부터 민주당을 향해 '선택적 징계'라는 취지로 반발했다. 최수진 국민의힘 원내수석대변인은 원내대책회의를 마친 뒤 기자들과 만나 "저희는 지금 운영위에 불참하는 걸로 결정했다"라고 밝혔다. 이어 "그 결의안에 대해서 저희는 동의할 수 없고, 더 중요한 거는 더불어민주당도 지금까지 윤리위에 올라온 사안들이 엄청 많다"라고 지적했다.
최 원내수석대변인은 특히 "그거 제대로 처리 안 하고, 그러면 같이 다 올려야 되는데"라며 "다수 여당의 폭거로 저희 당에 대해서 이런 식으로 결의문만 채택하고 윤리위원회에 올리는 것에 대해서 저희는 동의할 수 없다"라고 말했다. 민주당 의원들을 둘러싼 윤리특위 회부 사안은 제대로 처리하지 않은 채 이 의원에 대한 제명 촉구 결의안만 처리하는 것은 받아들일 수 없다는 주장이다.
앞서 국회 운영위는 이날 오전 국민의힘 의원들이 불참한 가운데 이 의원의 제명을 촉구하는 결의안을 처리했다. 결의안은 무기명 투표에서 재석 의원 17명 전원의 찬성으로 가결됐다. 한병도 운영위원장은 결의안 의결 뒤 "윤리특별위원회를 조속히 구성해 반드시 이진숙 의원을 단죄하겠다"라고 밝혔다(관련기사: "반드시 단죄"... 이진숙 제명 촉구 결의안, 상임위 만장일치 통과 https://omn.kr/2jjcf
).