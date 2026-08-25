이진숙 "5·18 성역화 완성되나", 제명 촉구안에 반발

▲5.18 민주화운동 폄훼 논란에 휩싸인 이진숙 국민의힘 의원이 24일 오후 김민석 더불어민주당 대표를 모욕 혐의로 고소하기 위해 서울 영등포구 영등포경찰서 민원실에 들어서고 있다. 이 의원은 김 대표의 ‘여자 히틀러’ 표현이 정치적 비판의 범위를 넘어선 악의적 인신공격이라고 주장했다. ⓒ 유성호 관련사진보기