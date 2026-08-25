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26.08.25 17:47최종 업데이트 26.08.25 17:47

울산시-민주당 당정협의회서 기대감 나온 이유

김상욱 시장-김태선 의원 등 참석해 '공공기관 2차 지방이전' 등 협의... 감태선 당 대표 비서실장 선임에 기대감

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25일 울산시청에서 열린 울산시-더불어민주당 울산시당 간 당정협의회에서 김상욱 울산시장이 김태선 시당위원장에게 공공기관 2차 지방이전 울산 유치를 위한 건의서를 전달하고 있다.
25일 울산시청에서 열린 울산시-더불어민주당 울산시당 간 당정협의회에서 김상욱 울산시장이 김태선 시당위원장에게 공공기관 2차 지방이전 울산 유치를 위한 건의서를 전달하고 있다. ⓒ 울산시 제공

김상욱 시장 울산시와 더불어민주당 울산시당이 25일 시청 상황실에서 지역 주요 현안 해결과 2027년도 국가예산 증액 사업 설명을 위한 당정협의회를 개최했다.

더불어민주당 울산시당위원장인 김태선 의원(울산 동구)이 최근 김민석 대표로부터 당 대표 비서실장에 선임되면서 이날 회의 기대감을 높였다는 평이다.

감태선 의원은 이번 당 대표 선거에서 김민석 대표 캠프 수행실장을 맡았고 앞서 이재명 당 대표 시절에도 수행실장을 맡은 바 있다. 따라서 울산시의 예산 확보에 힘이 되지 않겠느냐는 기대감이 나온 것.

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이날 양측은 공공기관 2차 지방이전, 울산권 도로망 확정 국가계획 반영, 울산권 철도사업 추진, 법령 개정과 규제 개선 등 8건의 지역 현안을 회의 테이블에 올렸다.

특히 이날 당정협의회에서 김상욱 울산시장은 김태선 시당위원장에게 공공기관 2차 지방이전 울산 유치를 위한 건의서를 전달했다.

또한 국립 산업 인공지능실증센터 구축 및 실증, 반구천 세계암각화센터 건립, 광역 대형폐기물 공공처리시설 건립 등 국회 증액이 필요한 사업 15건도 회의 안건으로 다뤘다.

울산시는 최근 지역에서 불거진 불법 산업폐기물 적발 등에서 보듯 시급한 광역 대형폐기물 공공처리시설 건립 예산 확보 등에서 민주당 울산시당이 역할을 해 줄 것을 기대하고 있다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 인터넷신문 <시사울산>에도 게재됩니다.


#당정협의회#김상욱#김태선

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울산지역 일간지 노조위원장을 지냄. 2005년 인터넷신문 <시사울산> 창간과 동시에 <오마이뉴스> 시민기자 활동 시작. 저서로 <울산광역시 승격 백서> <한국수소연감> 등이 있음

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