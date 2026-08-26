16년 전 홈스테이 인연, 지금도 이어가는 이유

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영국 남부의 대표적인 해변 도시 본머스(Bournemouth)에는 20년 전부터 한국인 유학생들의 따뜻한 안식처가 되어준 홈스테이 집이 있다. 바로 영국인 노신사 랄프(Ralph) 할아버지의 댁이다.
필자가 이 집과 처음 인연을 맺은 것은 16년 전인 2010년, 19살이라는 앳된 나이에 외삼촌의 소개로 본머스 어학 연수를 떠나왔을 때였다. 수많은 시간이 흘러 어느덧 두 아이의 아빠이자 런던에 터를 잡은 30대 중반의 가장이 되었지만, 랄프 할아버지와의 인연은 현재 진행형이다.
런던에서 3시간여 코치(시외버스)를 타면 다다르는 본머스이기에, 16년 전 첫 만남 이후 지금까지도 종종 찾아뵙는 소중한 친정집 같은 곳이다. 80세가 훌쩍 넘은 연세에도 여전히 정정하게 집을 가꾸며 맞아주시는 할아버지를 뵐 때마다 가슴 한구석이 뭉클해진다.
이번 방문의 가장 큰 목적은 할아버지의 일손을 도와드리는 것. 지붕 위에 함께 올라 비 받이에 쌓인 낙엽과 흙을 청소했다. 지붕 위에서 청소하던 중 문득 16년 전 19살의 필자가 할아버지를 도와 집 벽면에 페인트칠을 해드렸던 기억이 선명하게 떠올랐다.
세월은 흘렀어도 땀 흘리며 집을 가꾸는 추억은 어제 일처럼 온전히 겹쳐졌다. 80세가 넘은 연세에도 지붕 위에서 주먹을 불끈 쥐어 보이시며 해맑게 웃으시는 할아버지의 모습은 영국인 특유의 한결같음과 삶을 대하는 유머러스한 태도를 느끼게 한다.
일을 마친 후 둘러 본 집 안 구석구석은 여전히 한국에 대한 사랑으로 가득 차 있었다. 이 집을 거쳐 간 한국 학생들의 수많은 사진진과 수십년간 한국인들이 남겨 놓은 정성스러운 소품들이 영국 노신사의 집을 온통 한국의 온기로 채우고 있었다.
20년 동안 이 집을 채워온 한국의 소품들과 여전히 정정한 랄프 할아버지의 미소는 한국과 영국의 국경을 넘어선 위대한 우정을 증명하고 있다. 한국인들과 맺어온 이 아름다운 인연의 집이 오래도록 따뜻하게 보존되길 진심으로 바란다.