16년 전 홈스테이 인연, 지금도 이어가는 이유

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큰사진보기 ▲주말에 본머스를 방문하여 영국인 할아버지의 일손을 도와드렸다 ⓒ 이택민 관련사진보기

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영국 남부의 대표적인 해변 도시 본머스(Bournemouth)에는 20년 전부터 한국인 유학생들의 따뜻한 안식처가 되어준 홈스테이 집이 있다. 바로 영국인 노신사 랄프(Ralph) 할아버지의 댁이다.​필자가 이 집과 처음 인연을 맺은 것은 16년 전인 2010년, 19살이라는 앳된 나이에 외삼촌의 소개로 본머스 어학 연수를 떠나왔을 때였다. 수많은 시간이 흘러 어느덧 두 아이의 아빠이자 런던에 터를 잡은 30대 중반의 가장이 되었지만, 랄프 할아버지와의 인연은 현재 진행형이다.런던에서 3시간여 코치(시외버스)를 타면 다다르는 본머스이기에, 16년 전 첫 만남 이후 지금까지도 종종 찾아뵙는 소중한 친정집 같은 곳이다. 80세가 훌쩍 넘은 연세에도 여전히 정정하게 집을 가꾸며 맞아주시는 할아버지를 뵐 때마다 가슴 한구석이 뭉클해진다.​이번 방문의 가장 큰 목적은 할아버지의 일손을 도와드리는 것. 지붕 위에 함께 올라 비 받이에 쌓인 낙엽과 흙을 청소했다. 지붕 위에서 청소하던 중 문득 16년 전 19살의 필자가 할아버지를 도와 집 벽면에 페인트칠을 해드렸던 기억이 선명하게 떠올랐다.세월은 흘렀어도 땀 흘리며 집을 가꾸는 추억은 어제 일처럼 온전히 겹쳐졌다. 80세가 넘은 연세에도 지붕 위에서 주먹을 불끈 쥐어 보이시며 해맑게 웃으시는 할아버지의 모습은 영국인 특유의 한결같음과 삶을 대하는 유머러스한 태도를 느끼게 한다.​일을 마친 후 둘러 본 집 안 구석구석은 여전히 한국에 대한 사랑으로 가득 차 있었다. 이 집을 거쳐 간 한국 학생들의 수많은 사진진과 수십년간 한국인들이 남겨 놓은 정성스러운 소품들이 영국 노신사의 집을 온통 한국의 온기로 채우고 있었다.20년 동안 이 집을 채워온 한국의 소품들과 여전히 정정한 랄프 할아버지의 미소는 한국과 영국의 국경을 넘어선 위대한 우정을 증명하고 있다. 한국인들과 맺어온 이 아름다운 인연의 집이 오래도록 따뜻하게 보존되길 진심으로 바란다.