트럼프는 '7년 늦은 답장'을 부쳤지만...

큰사진보기 ▲경기도 여주시 연양동 남한강에서 열린 한미연합 제병협동 도하훈련에서 주한미군 스트라이커 장갑차와 한국군 K200 장갑차가 부교 도하를 하고 있다. 이번 훈련에는 육군 제7공병여단과 미2사단/한미연합사단 제11공병대대 등이 참여했다. 2025.8.27 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲합의문 서명 마친 북-미 회담사상 첫 북미정상회담이 열린 2018년 6월 12일 오후 싱가포르 센토사섬 카펠라호텔에서 김정은 국무위원장과 트럼프 대통령이 공동 합의문에 서명을 마친 뒤 떠나고 있다. ⓒ 케빈 림/스트레이츠 타임스 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲김정은 북한 국무위원장이 김일성 주석의 생일인 15일 평양 시내 '뉴타운' 지구 중 하나인 화성지구 3단계 준공식에 직접 참석하며 인민 생활 챙기기 행보를 보였다. 조선중앙통신은 16일 화성지구 3단계 1만세대 살림집 준공식이 전날 성대히 진행됐다고 전했다. 김 위원장은 준공식 테이프를 직접 끊은 뒤 새 살림집에서 살게 될 근로자와 노인, 평양시 살림집 건설에 참여하는 군대와 사회의 노력 혁신자를 만나 격려했다. 2025.4.16 ⓒ 평양조선중앙통신=연합뉴스 관련사진보기

도널드 트럼프 미국 대통령은 북한과 대화를 재개하겠다면서 김정은 북한 국무위원장이 대화 요구에 응답했다고 밝혔지만, 북한은 하루 만에 관련된 사실을 명확히 밝히고 나섰다.김 위원장의 동생인 김여정 조선로동당 중앙위 총무부장은 지난 19일 내놓은 입장문에서 "최근 조·미 양국 지도자들 사이에 소통이 있었다는 워싱톤발 소식에 대해 말한다면 나는 전혀 알지 못하는 일이며 아마도 우리 최고지도부의 대외정책과 관련하여 내가 알지 못하고 있는 유일한 사안일 것이다"라고 밝혔다. '그런 일은 없다'는 것이다.사실, 김정은 위원장이 트럼프 대통령에게 보낸 친서는 지난 2019년 8월 5일 자가 마지막이다. 편지에서 김 위원장은 "한반도 남부에서 실시되는 연합군사훈련은 도대체 누구에 대한 것이며, 봉쇄시키려 하며, 물리치고 공격하려는 대상이 누구입니까"라고 물었다.김 위원장은 "실무급 양자협상을 앞두고 도발적 연합군사훈련이 취소·연기될 것으로 믿었다"라며 "저는 분명히 기분이 상했고, 이를 각하에게 숨기고 싶지 않습니다. 분명히, 저는 정말로 기분이 상했습니다"며 강력하게 항의했다.그는 "각하께서 우리의 관계를 오직 당신에게만 득이 되는 디딤돌로 여기는 것이 아니라면, 저를 주기만 하고 아무런 반대급부도 받지 못하는 바보처럼 보이도록 만들지는 않을 것"이라며 "한국과의 '군사 게임'과 '전쟁 연습'이 끝났을 때 제게 다시 연락을 주기 바랍니다. 그때에 실무급 대화의 시간과 장소를 논의할 것입니다"라고 했다.이후 실무급 회담이 열렸지만, 북한은 한·미 연합 군사훈련에 대한 문제를 지속적으로 제기하면서 냉랭한 태도를 취했으며, 북·미 대화는 더 이상 진전되지 않았다.미국 국무부 북한담당관을 지낸 조엘 S. 위트 스팀슨센터 석좌연구원은 미국의 정책결정자들뿐 아니라 한국, 중국, 북한의 전직 당국자들을 인터뷰해서 북·미 협상의 전말을 기록한 <폴아웃>을 펴냈다. 이 책에서 위트 연구원은 한·미 연합 군사연습·훈련을 열지 않겠다는 트럼프 대통령의 약속이 지켜지지 않은 일이 북한과 미국의 대화에 반복해서 장애물이 돼 왔다고 지적했다.지난 2018년 1월 문재인 당시 대통령과 트럼프 대통령은 전화통화로 합의해 한·미 연합 군사연습을 연기했다. 이후 북한의 평창 동계올림픽 참가와 정의용·서훈 특사 파견 등으로 대화 국면이 본격화됐다.미국과 북한은 여러 우여곡절 끝에 2018년 6월 12일 싱가포르에서 첫 정상회담을 열기로 했고, 김영철 통일전선부장이 백악관을 찾았다. 이 자리에서 김 부장은 '김정은 위원장은 한미 연합 군사훈련이 방어적이라는 점은 이해하지만, 북한 인민들은 여전히 두려움에 떨고 있다'라면서 '트럼프 대통령이 북한 주민들에게 새 시대가 오고 있다는 걸 보여달라'라고 요청했다.트럼프 대통령은 이를 받아들였다. 그는 연합 군사훈련은 비용이 많이 들고 불필요하게 북한을 자극한다는 점을 인정하면서 훈련 축소 의향을 내비쳤다.김 위원장은 싱가포르 정상회담에서 직접 한미 연합 군사훈련 축소나 폐지를 요구했다. 존 볼턴 당시 국가안보보좌관은 회고록 <그 일이 일어난 방>에서 트럼프 대통령이 "회담이 신뢰 속에서 이어지는 기간엔 훈련이 없을 것"이라고 약속했다고 밝혔다.2019년 2월 하노이 북·미 정상회담이 결렬된 뒤 남·북·미 정상은 2019년 6월 30일 판문점에 모였다.김 위원장은 다시 대화에 나서겠다고 약속했다. 트럼프 대통령은 군사훈련을 중단하겠다고 약속했다는 것이 북한의 주장이다.하지만 연합훈련은 완전히 취소되지는 않았고, 북한에 위협적으로 보이지 않도록 축소됐다. 한·미 군 당국은 2019년 8월 전투기와 탱크가 날아다니는 훈련이 아니라 컴퓨터 앞에 앉아 작전 조치를 연습하는 한·미 연합 지휘소훈련(CPT)을 하기로 했다. 이에 정면으로 항의한 편지가 2019년 8월 5일 자 김정은 위원장의 마지막 친서였던 것이다.그로부터 7년여가 흐른 지난 17일, 트럼프 대통령은 한·미 연합 UFS연습 축소를 지시하고 19일엔 '내 임기 동안엔 북한을 겨냥한 군사연습은 없다'라고 말했다. 즉각 한·미 군 당국이 협의해 UFS 연습을 방어 위주로 줄였고, 9월로 예정됐던 사단급 연합훈련인 쌍룡훈련이 취소됐다.트럼프 대통령은 "솔직히 말해 제 임기 동안 적어도 아주 예의 바르게 행동해 온 누군가에게 그건(군사연습은) 매우 모욕적인 일이라고 생각했습니다"라고도 했는데, 이는 '바보처럼 보이게 됐다'고 했던 김 위원장의 마지막 편지 내용을 이제는 이해할 수 있다는 말로 들린다. 마치 '당신이 뭘 원하는지 알겠어, 그때로 돌아가자'라고 뒤늦은 답장을 보내듯, 트럼프 대통령이 매우 적극적인 것은 분명하다.'이란에 대한 전쟁에서 한국이 도와준 게 없다'라면서 협의 없이 일방적으로 연합훈련을 축소·취소한 것은 동맹국인 한국에는 매우 불만스러운 처사지만, 이재명 대통령은 북·미 대화 재개를 최우선 순위로 꼽으며 이를 문제 삼지 않는 관대함을 보였다.그렇다면, 이제 남은 것은 김정은 위원장이 '7년 늦은 답장'에 어떻게 반응하느냐인데, 향후 계획된 연합훈련이 죄다 취소되더라도 북한이 대화에 나서기는 쉽지 않아 보인다. 7년간 북한에 있었던 많은 변화는 '7년 전의 편지'가 흘러간 옛일이 되게 하기에 충분하다.우선 북한은 핵무력 증강에 힘을 쏟았고, 상당히 많은 진전을 이뤘을 것이라고 평가된다. 비핵화 대상물이 많아졌다는 것은 김 위원장이 더 많은 협상 카드를 쥐게 됐다는 것을 의미한다.외교적으로도 고립무원에서 벗어났다. 러시아와는 사실상의 군사동맹을 이뤄서 우크라이나 전쟁에 파병했고, 소원하던 중국과의 외교 관계도 개선했다. 북한과 중국은 미국에 '대북 적대시 정책을 그만두라' '한·미 확장억제 강화 반대' 등에 한목소리를 내고 있다.최근 외신들은 평양에 대규모 건설 붐이 일어나고 있고, 밤거리의 조명이 밝아지고 있다는 보도를 내놓고 있다. 한국은행은 지난해 북한의 실질 GDP가 3.5% 성장했다고 추산하기도 했다. '인민들의 생활과 직결되는 제재 몇 가지만이라도 우선 해제해 달라'라고 요청했던 7년 전과는 사정이 많이 달라진 것이다.김 위원장이 트럼프 대통령을 신뢰할 수 있느냐의 문제도 있다. 2018~2019년 대화를 어렵게 한 한가지는 '리비아 모델'로 북한을 비핵화해야 한다는 당시 마이크 펜스 부통령과 존 볼턴 국가안보보좌관 등 강경파의 여론전이었다. 이들의 영향력이 약해진 지금은 트럼프 대통령의 '이란 모델'이 리비아 모델을 대체했다.이란을 비핵화하겠다고 협상을 시작해 놓고는, 군사 공격을 퍼부어 최고지도자를 비롯한 이란 최상부 인사들을 제거하고 전면전을 벌인 이란 모델은, 미국과 협상을 시작하는 일이 안전을 보장하기보다는 오히려 체제 안전을 위협할 수 있다는 것을 의미한다.