충남교육청 '교권보호관' 과잉 행정 논란

충남도교육청이 오는 9월 1일부터 110여 명 규모의 전담 인력을 투입해 '교권보호관' 통합 지원 체계를 가동하기로 한 가운데, 교육 현장의 실제 수요와 괴리된 '비대화된 사법적 대응' 및 '행정력 남용'을 우려하는 목소리가 커지고 있다.
이병도 충남교육감은 24일 기자회견을 열고 본청 내 전담 인력(약 20명 규모, 교권보호팀·교권회복팀)과 사안 조사관 10명, 갈등 조사관 100여 명으로 구성된 교육감 직속 '교권보호관' 체계를 공식 출범한다고 밝혔다. 교권 침해 발생 시 사안 조사관은 피해 교원·학생·보호자 면담 및 진술서 작성을 담당하며, 갈등 조사관은 가해자와 피해자 간 관계 회복을 지원한다.
특히 도교육청은 사안을 4단계(S·A·B·C)로 분류해 대응하기로 했다. 폭행이나 흉기 난동 등 'S급(긴급)'에는 즉시 출동하고, 지속 협박 등 'A급(고위험)'은 1시간 이내, 아동 학대 신고 등 'B급(주의)'은 2시간 이내, 절차 문의 등 'C급(일반)'은 24시간 이내 지원한다. 아울러 무분별한 아동 학대 신고에 대한 법률 검토를 강화하고, 학부모 특별교육 미이수 시 300만 원의 과태료를 부과하는 등 강도 높은 보호책도 포함됐다.
"실제 심각한 민원 적어… 1시간 출동 등 과도한 행정력·위화감 조성"
그러나 교육계 및 인권 관계자들 사이에서는 현장 교사들의 인권을 보호하겠다는 취지에도 불구하고, 학교 현장의 회복력과 교육적 해결 가능성을 무시한 과잉 대응이라는 비판이 나온다.
현장 관계자들에 따르면 일선 학교에서 자체 해결이 불가능할 정도로 심각한 악성 민원이나 폭력 사안은 연간 손에 꼽을 정도로 극소수에 불과하다. 그럼에도 대규모 조사 인력을 배치하고 '1시간 내 출동'이나 '위험 등급화'를 추진하는 것은 교육 현장에 불필요한 위화감을 조성하는 과잉 대응이라는 지적이다.
특히 폭행이나 흉기 난동 등 긴급 사안(S급)의 경우, 교권보호관 출동보다 즉각적인 경찰 신고와 지자체·교육지원청의 유기적 보호 조치가 실효성이 있음에도 이를 별도 출동단 체계로 해결하겠다는 것은 비현실적이라는 의견이 지배적이다. 이미 현장에서는 폭력 등 긴급 사안 발생 시 경찰이나 지역교육지원청 인력이 즉시 개입해 대응하고 있기 때문이다.
"교육적 중재 외면하고 징계·처벌 위주… 학생 인권은 더욱 위축"
사안의 '위험 등급화' 추진으로 교육적 대화와 중재 대신 출동·조사·과태료·징계 등 법적·행정적 절차가 우선시될 경우, 구성원 간 신뢰가 무너지고 법적 대립이 격화될 수밖에 없다는 우려도 크다. 기존에는 도교육청 내 '교권보호팀'과 각 학교 단위의 '교권보호위원회' 심의를 중심축으로 사후 지원이 이루어져 왔다.
행정력과 인적 자원의 불균형도 문제로 지적된다. 현재 충남교육청 학생인권센터는 상임 학생인권옹호관 1명을 포함한 소수 인력만으로 운영되며, 진정 접수 후 조사와 심의·권고까지 수주일 이상 소요되는 사후 구제 방식으로 작동한다. 반면 교권보호관은 100명이 넘는 현장 출동·조사 인력이 즉시 투입되고 과태료 등 강한 행정력까지 동원되어, 자원의 균형이 무너졌다는 평가를 피하기 어렵다. 최근 학생인권조례 폐지·개정 논란과 맞물려 학생 권리 구제 기구의 입지가 더욱 위축될 것이라는 우려가 나오는 이유다.
결국 교사의 생활지도 과정에서 발생하는 사소한 마찰까지 교권 침해로 몰릴 경우, 부당한 처분에 대한 학생·학부모의 최소한의 권리 주장마저 차단될 위험이 크다.
이에 대해 이병도 교육감은 이날 기자회견에서 "제도의 목표는 교사가 충분히 체감할 수 있는 수준으로 운영하는 것"이라며 "궁극적으로 교권 보호는 학생들의 학습권 보호를 위한 것"이라고 설명했다. 충남교육청도 이날 보도자료를 통해 "학생의 안전과 권익을 최우선으로 보호하되, 정당한 교육적 지도가 존중받을 수 있도록 사안별 법률 검토와 대응을 강화하겠다"고 밝혔다.
"교권 보호는 학생 학습권 보호" vs "드라마 '참교육'식 포퓰리즘 정책"
그러나 교육계 일각에서는 충남교육청이 속도전과 성과 위주의 교권보호관 추진을 재검토하고, 학생과 교사, 학부모 모두의 인권이 균형을 이루는 '교육적 회복 체계'로 정책 기조를 재조정해야 한다는 목소리가 커지고 있다.
이상재 대전충남인권연대 대표는 이번 정책을 두고 "드라마 '참교육'식 서사에 의존한 포퓰리즘 정책"이라고 강하게 비판했다. 이 대표는 "이번 교육감선거가 지나치게 교권만을 위한 공약 위주로 흘러가면서 지나치게 과도한 전담기구 신설로 이어진 것 같다"라며 "꼭 이렇게까지 해야 하는지, 교육의 본질이 무엇인지를 다시 생각하게 만든다. 교권 전담 기구의 비대화로 인해 학생들이 느낄 상실감과 소외감이 매우 클 것"이라고 우려했다.
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