YS기념관을 어찌할꼬... 전재수·김현철 비공개 회동

큰사진보기 ▲ 1993년 8월 12일, 청와대에서 금융실명제 전격 실시를 발표하는 김영삼 대통령. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲경남 거제시 장목면에 생가와 함께 있는 '김영삼대통령기록전시관'. 김 전 대통령의 삶을 알리기 위해 2010년 지어진 건물이다. 부산에는 박형준 전 부산시장 임기부터 'YS민주역사기념관'이 추진되고 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기

큰사진보기 ▲부산시가 지으려는 가칭 YS민주역사기념관의 위치. 현 부산민주공원 안 공원관리사무소 부지가 예정된 장소다. ⓒ 부산시 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 2023년 거제에서 진행된 김영삼 전 대통령 서거 8주기 추모식. ⓒ 거제시청 관련사진보기

부산시가 김영삼 전 대통령을 내걸고 부산의 민주화 역사를 담으려는 가칭 YS민주역사기념관을 추진하는 가운데, 전재수 부산시장과 김현철 김영삼대통령기념재단 이사장이 비공개 회동을 한 것으로 나타났다.전임 박형준 시장 시절 애초 시설 건립 취지와 달라 비판이 제기된 바 있는데, 이대로 명칭이 확정되면 수면 아래 가라앉아 있던 논란이 다시 부상할 전망이다. 기념재단은 당연히 김 전 대통령 건물이 부산에 필요하단 입장이지만, 시민단체·학계 일각에선 부정적 반응이 여전하다.25일 <오마이뉴스>의 취재를 정리하면, 이날 오후 5시 전 시장은 김 전 대통령의 차남인 김 이사장과 만나 YS민주역사기념관 관련 대화를 나눈 것으로 알려졌다. 이는 부산시가 언론엔 따로 공개하지 않은 일정으로, 기념재단 요청에 따라 만들어진 자리다. 시는 전 시장의 '민생 100일 시민과 동행 간담회', '노사민정협의회 본회의' 시간표만 기자들에게 공지했다.재단의 한 관계자는 "박 전 시장 때도 얘기를 했지만 다시 한번 기념관 이름을 좀 확실히 하고, 원래 세운 계획대로 빠르게 지어달라는 취지"라고 이날 회동의 성격을 설명했다. 그는 "한국 현대사에서 부산하면 상징적인 분이고, 문민정부를 창출하며 정권을 교체할 수 있는 기반을 만들지 않았나. 이러한 것은 지금도 연속성을 갖고 있다"라고 말했다.김 이사장이 직접 부산을 찾은 건 해당 기념관의 명칭과 건립이 아직도 미정이기 때문이다. 국비 112억, 시비 122억 원, 총사업비 234억 원이 투입되는 이 사업의 현주소는 지난 7월 부산시 행정자치국, 건설본부가 부산시의회에 제출한 '2026년 하반기 주요 업무보고'에 드러나 있다. 2022년 용역을 시작으로 2023년 토론회까지 거쳐 지방재정투자사업 심사까지 완료됐지만, 여러 행정 절차가 길어지고 '가칭'도 벗어나지 못했다.착공 시점은 내년이다. 시는 2026년 초가 돼야 첫 삽을 뜰 것으로 전망한다. 사업비 협의가 남아있고, 시공사 입찰공고마저 진행되지 않아 연내 착공은 쉽지 않은 것으로 파악됐다. 주무 부서 중 한 곳인 부산시 자치행정과는 "다음 달 조달청 공고가 뜨면 일정상으론 내년 초 착공이 가능할 걸로 보고 있다"라고 현재 분위기를 설명했다.그러나 넘어야 할 가장 큰 벽은 공사보다는 명칭과 내용이다. 국민의힘 소속인 박형준 전 시장이 YS 관련 상징 공간을 공약화하면서 이미 논쟁이 있었던 사안이다. 3년 전부터 민주주의 가치가 중심인 해당 시설에 특정인의 업적을 내세우는 건 부적절하단 우려와 부산의 역사와 떼려야 뗄 수 없는 전 대통령이라는 찬반이 엇갈렸다.2024년 국회 국정감사에서 쟁점이 되기도 했다. 김성회 더불어민주당 의원은 연구용역 의뢰 당시만 해도 민주주의 역사기념관 성격이었단 점을 꼬집으며 '갑자기 이름을 바꾼 게 아니냐'라고 의도 문제를 제기했다. 이런 속에 지난 지방선거에서 박 전 시장까지 낙선하고 민주당 소속인 전 시장이 들어서면서 자연스레 정책 변화가 예상됐다.그러나 시정이 바뀌었지만, 사업은 달라진 게 없었다. 부산시는 전문가 의견 수렴을 통한 전시설계를 구체화하겠다면서도 계획대로 추진을 시의회에 보고했다. 시는 명칭 정리가 끝난 게 아니며 부산이 배출한 여러 대통령과 지역 민주화 역사를 모두 담아낼 방침이라면서도 '가칭 YS'를 유지했다.이 부분은 논란 재점화의 불씨가 될 수 있다. 지역 시민단체는 "시가 한 조사에서도 대통령 기념시설이 아닌 민주교육 체험시설로 여론이 기울지 않았나. 왜 YS를 강행하려 하느냐"고 반문했다. 부산시민운동단체연대의 한 인사는 "설득력이 없다. 김영삼, 노무현, 문재인 대통령까지 3명을 다 다룰 거면 왜 YS를 붙이나"라며 "이대로 가서는 안 된다"라고 반발했다.부마민주항쟁 관련자는 부산민주공원과 민주주의 기록관(미개관)이 있는 상황에서 지금 필요한 건 지역과 밀접한 부마항쟁을 돌아볼 장소라고 반대 의견을 냈다. 부산시가 우선순위를 외면하고 있단 비판인데, 학계에선 형평성 언급도 나왔다. 홍순권 동아대 사학과 명예교수는 "김 전 대통령이 부마항쟁 기폭제 역할도 했지만, 3당 합당의 '후과'를 어떻게 볼 거냐. 무엇보다 민주역사관인데 YS를 앞세우는 건 오해의 소지가 크다"라고 지적했다.