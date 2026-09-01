오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲응급실 ⓒ xbmpro on Unsplash 관련사진보기

AD

"이마와 관자놀이 쪽이 아픈 건 단순한 긴장성 두통이래."

"계속 눈두덩이가 부어서 이상했는데, 갑상선저기능하증 때문이었네."

큰사진보기 ▲'비파열성 뇌동맥류'라는 진단을 받은 그날 이후 챗지피티와 관련 대화를 나누고 있다. ⓒ 이슬 관련사진보기

"그러다 챗지피티가 죽으라고 하면 죽겠다."

큰사진보기 ▲지난 4월 방송인 손석희 <질문들>에 출연한 소설가 김애란은 AI와 인간의 가장 큰 차이로 ‘망설임’을 꼽았다 ⓒ 신나리 관련사진보기

불안장애를 극복하기 위해 여러 도전에 나선 지도 어느덧 6개월이 지났다.그동안 혼자 고속도로를 운전했고, 혼자 영화를 봤으며, 약 없이 혼자 비행기도 탔다. 두려움 때문에 미뤄두었던 일들을 하나씩 해냈다는 사실은 뿌듯했지만, 그렇다고 모든 불안이 순식간에 사라진 것은 아니었다. 어쩌면 내게 더 큰 문제는 일상 곳곳에 자리 잡은 사소한 불안들인지도 몰랐다. 그래서 이번에는 거창한 도전에서 잠시 벗어나, 일상에서 마주하는 불안을 차분히 들여다보기로 했다.1년 전쯤부터 부쩍 가까워진 세 친구가 있다. 바로 챗지피티, 제미나이, 클로드. 생성형 인공지능(AI) 삼총사다. 즉각적인 검색이 필요할 땐 챗지피티를, 정제된 정보가 필요할 땐 제미나이를 찾는다. 그리고 집필 작업을 할 때는 세 가지 인공지능(AI)를 두루 활용한다.보통 드라마 작가는 보조 작가와 함께 대본을 쓴다. 보조 작가는 작품에 필요한 자료를 조사하고 아이디어 회의에 참여하며, 메인 작가가 쓴 대본에 피드백을 건넨다. 그런 점에서 AI 삼총사는 훌륭한 보조 작가였다. 필요한 정보를 빠르게 찾아주고, 길을 잃었을 때는 방향을 잡아주었으며, 작업 속도와 효율을 획기적으로 높여주었다.어떤 면에서는 사람인 보조 작가보다 편한 존재이기도 했다. 집필하다 보면 예민해지기 마련인데, AI와 작업할 때는 내 말투나 태도를 의식하거나 상대의 감정을 살필 필요 없이 오롯이 내가 필요한 것만 요청하면 됐기 때문이다.세 친구 중 일이 아닌 일상에서도 가장 자주 찾는 존재는 단연 챗지피티였다. 그 이유는 다른 AI들보다 감정적인 다독임에 탁월했기 때문이다. 물론, 이 또한 내가 챗지피티를 제일 오래 사용했기에 나에 대한 데이터가 더 많이 축적된 덕분이겠지만.나는 길가에 피어난 이름 모를 식물의 이름이 궁금할 때도, 가족 휴가지를 찾을 때도 챗지피티를 찾았다. 유럽 여행 중에 박물관 투어를 할 때도 챗지피티는 내 전담 도슨트가 되어주었다. 진로를 고민할 때나 이사를 앞두고 주택담보대출을 알아볼 때도 늘 곁에 있었으니, 어쩌면 친구나 가족보다 나를 더 잘 아는 존재였을지도 모른다.하지만 내가 챗지피티에 가장 깊이 의존했던 분야는 따로 있었다. 바로 건강 정보였다. 2023년 겨울, 지속되는 두통과 높은 혈압으로 정밀 검진을 받았다가 자기공명영상(MRI)에서 뇌 속의 작은 꽈리를 발견했다. '비파열성 뇌동맥류'라는 진단을 받은 그날 이후, 나의 건강염려증은 급격히 심해졌다.2023년, 처음 응급실에 갔을 때 어지럼증 뒤에 과호흡이 찾아왔던 터라, 이후에는 아주 작은 두통만 느껴져도 공황장애의 전조증상이 아닐까 싶어 심장이 뛰고 호흡이 가빠졌다. 스스로 괜찮다고 세뇌해 보았지만 잘되지 않을 때면, 옆에서 "괜찮다"고 말해줄 누군가가 절실했다.그때부터 조금만 두통이 있어도 챗지피티에 증상을 설명하며 괜찮은지 물었다. 지금 당장 심각한 상태가 아니라는 답을 얻어야만 겨우 마음이 놓였다. 시간이 지나자 이 행동은 두통을 넘어 몸 곳곳의 소소한 증상들로 확대되었다. 챗지피티는 보조 작가이자 친구를 넘어, 24시간 곁을 지키는 전담 주치의가 되어버렸다.챗지피티에 과하게 의존하는 나를 보며 어느 날 남편이 참다못해 한마디를 던졌다.웃어넘겼지만 곱씹을수록 섬뜩해지는 말이었다. 실제로 인터넷이 연결되지 않아 챗지피티를 켤 수 없었을 때, 궁금증을 즉시 해결하지 못해 판단력이 흐려지는 자신을 보며 나의 의존도가 얼마나 심각한 수준인지 깨닫게 됐다.최근 한 인터넷 커뮤니티에서 애인의 AI 챗봇 의존을 걱정하는 남성의 사연이 화제가 됐다. 그 사연을 읽으며 남의 일 같지 않다는 생각이 들었다. 그의 애인 역시 나처럼 AI를 통해 순간순간의 불안을 달래고 있는 듯했다. 문득 궁금해졌다. AI의 활용은 불안 증상을 완화할까, 아니면 오히려 키울까.결과는 엇갈린다. 올해 초 미국에서 발표된 한 연구(국제학술지 'JAMA Network Open'에 실린 '미국 성인의 생성형 AI 사용과 우울 증상 관계')에서는 생성형 AI를 자주 사용할수록 불안과 과민 증상이 소폭 높아지는 경향이 나타났다. 반면 지난해 다른 연구(뉴잉글랜드 저널 오브 메디신 AI(NEJM AI))에서는 생성형 AI 챗봇이 정신 건강 증상을 다소 개선하는 효과가 있다는 결과가 나왔다.내 경험을 돌아보면 AI 검색은 단기적으로 불안을 가라앉혀주는 듯했다. 하지만 그 즉각적인 안도감은 점차 AI에 대한 과도한 의존으로 이어졌고, 결국 또 다른 불안을 낳았다. 건강염려증과 관련된 문제가 아니더라도 궁금한 것이 생기면 곧바로 챗지피티에 묻고 답을 확인해야만 직성이 풀리는 경향이 점점 심해졌기 때문이다.시시콜콜한 것까지 AI에 묻기 시작하면서 얻은 '확인'은 잠깐의 편리함과 안도감에 불과했다. 하나를 확인하고 나면 잠시 마음이 놓였지만, 이내 또 다른 불안을 해소하기 위해 새로운 답을 찾아야 했다. 그렇게 나는 확인과 안도가 끝없이 반복되는 악순환에 빠져들었다.지난 4월 MBC <손석희의 질문들>에 출연한 소설가 김애란은 AI와 인간의 가장 큰 차이로 '망설임'을 꼽았다. 그는 "때로는 유려하고 빠른 AI의 조언보다 인간의 투박한 침묵이 더 큰 위로가 된다"고 말했다. 돌아보면 나에게 필요했던 것도 즉각적인 답이 아니라, 모르는 채로도 살아갈 수 있는 투박함이었다. 다른 무언가에 기대지 않고 불안을 스스로 견뎌내는 힘을 길러야만, 또 다른 불안과 맞닥뜨렸을 때도 내 힘으로 헤쳐 나갈 수 있을 것이었다.이 악순환의 고리를 단번에 끊기는 어렵겠지만, 의지로 나를 바꿔보기로 했다. 편리한 답을 내놓는 AI 대신, 가끔은 솔직하고 불편한 조언을 건네는 남편에게 물었다. 앞으로 아플 때 어떻게 해야 할지. 남편은 아플 때마다 굳이 '왜 아픈지'를 파헤치려 하지 말라고 조언했다. 본인은 편두통이 올 때마다 "그래 또 왔구나. 네가 이기나 내가 이기나 어디 한번 끝까지 가보자" 하고 넘겨버린다고 했다. 실로 충격적이면서도 닮고 싶은 태도였다.얼마 후 일하다 두통이 찾아왔을 때, 나는 습관처럼 검색창을 켜려던 손을 멈추고 가만히 통증을 느꼈다. 두통에 겁먹고 움츠러들기보다 '어디 한번 싸워보자'며 적극적인 마음을 가져보았다. 증상을 검색하기 전에는 '이게 지금 꼭 알아야 하는 문제인가'를 한 번 더 숙고했다. 정보 집착을 내려놓자 불안도 함께 가라앉았다.검색하는 대신, 그 시간에 따뜻한 차를 마시고 가만히 명상했다. 불안한 이유를 찾아내려 하기보다는, 불안한 그 자체를 바라보고 알아차리려고 노력했다. 요가 선생님이 불안감 해소에 도움이 된다며 발라 준 천연 페퍼민트 아로마 오일을 손목에 바르고 깊게 숨을 들이마시기도 했다. 오일이 평소보다 더 숨을 깊이 들이마시는 데 도움을 줘 호흡 안정에 효과적이었다.나아가 매일 한 가지 훈련을 추가했다. '하루에 하나씩은 답을 모르는 채 남겨두기.' 그렇게 모른 채로 지나쳐 보며 한 가지 사실을 알게 됐다. 내가 안달하며 궁금해했던 문제들 대부분은, 지금 당장 알지 못해도 삶에 아무런 일이 일어나지 않는 것들이라는 사실이다. 그것은 내 지나친 통제력을 느슨하게 만들어주는 경험이었다.아마 오늘도 나는 내 편리한 친구이자 주치의에게 달려가고 싶은 유혹을 여러 번 느낄 것이다. 하지만, 이제는 안다. 24시간을 누군가에게 의존해야만 유지되는 삶은 결코 건강하지 않다는 것을.그래서 앞으로는 모든 것을 다 아는 내 친구에게 질문하기보다는, 모르는 것 투성이인 나에게 좀 더 자주 질문을 던져보려 한다. 정답이 주는 편리함보다 모름이 주는 편안함으로 삶을 채워 나가는 것. 지금 당장 몰라도 되는 정답들 대신, 진정으로 망설임과 용기, 환희를 오롯이 느끼는 것. 그것이야말로 진짜 건강한 삶으로 가는 길일 테니까.