나를 위해 선택한 곳에서 받은 값진 선물

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큰사진보기 ▲북토크장에서'채그로' 북토크장에서 출판을 축하해주고 책을 사준 친구들과 추억으로 남길 사진을 한 장 찍음. ⓒ 윤태정 관련사진보기

'작가들은 글로 마음을 표현했고, 관객들은 말로 마음을 표현했다.'

8월 넷째 주 일요일, 나도 작가로 참여한 <우리가 만난 환승역> 출간을 기념하는 북토크가 열렸다. 이날 행사에 참여한 아홉 명의 작가는 독자와 가족들을 모시고 뜻 깊은 시간을 가졌다.마침 결혼식이 두 군데나 잡힌 나는 참석하지 않는다고 했으나 계속 미련이 남았다. 세상에 '나'보다 더 중요한 게 있을까. 더군다나 책을 펴낸 작가들을 위한 자리에 빠진다는 건 두고두고 후회할 일이었다. 이번 만큼은 무조건 '나'에게 집중하자고 마음을 돌렸다. 나는 하루 전날 최종 선택을 바꿨다. '저는 참석하겠습니다'라고.결혼식장에서 이동하여 친구 셋과 마포에 있는 '채그로'라는 곳에 도착했다. 일찍 도착한 작가들이 영상 촬영 준비부터 좌석 배치며 동선 계획까지 치밀하게 정리해 둔 뒤였다. 브런치 작가가 펴낸 개인 책과 각종 굿즈, 먹기 아까울 정도로 예쁜 핑거푸드까지 완벽한 준비였다.잠시 후 <우리가 만난 환승역> 출판 북토크가 시작되었다. 글빵연구소장 미야 작가와 출판사 대표 혜윰길 작가, 두 분이 진행했다. 사회자가 엄숙함은 벗어버리고 즐거운 북토크를 함께 만들어가자며 분위기를 부드럽게 풀어주었다.주제의 성향에 맞춰 네 개의 챕터 순서대로 작가들이 앞으로 나갔다. 각자 자기소개를 하고 사회자의 질문에 답하는 형식이었다. 혼자 강연이나 발표를 하는 게 아닌 질문과 답변으로 확장되는 토크라 딱딱하지 않고 부담도 없었다.나는 집에서 써 간 쪽지를 꼭 쥐고 있었다. 준비 없이 즉흥적으로 발표하기를 좋아하는 편인데, 요즘 들어 하려던 말이 문득 끊기곤 한다. 작은 종이에 하고 싶은 말을 꾹꾹 눌러 담았다. 그런데 앞 순서의 작가들이 소개를 간략했다. 전체적으로 균형을 맞춰야 한다는 생각에 준비해 간 쪽지는 무용지물이 되었다. 원래도 느린 말투에 내용도 꼬이다 보니 엉성한 내 속을 다 보여주는 꼴이 되었다.그럼에도 북토크는 취지대로 사회자의 질문에 술술 답이 나오면서 자연스럽게 흘러갔다. 참여해 준 독자들의 질문을 받는 시간도 있었다. 작가들은 질문에 귀를 기울이며 성심껏 답변했다. 책을 읽었든 안 읽었든 질문의 의도가 작가들에게 충분히 전해졌고, 참고해도 될 만큼 소중한 것들이었다. "내 인생에서 환승을 정의해 본다면?"이라는 질문부터 직장과 글쓰기를 병행하는데 시간 안배는 어떻게 하느냐는 등 끝이 없었다.이번 북토크는 여느 행사에서 볼 수 없는 특이한 게 있었다. 작가들만 일방적으로 말하는 것이 아니라, 독자와 가족들도 마이크를 잡게 했다는 점이다. 공식적인 자리에서 마이크를 잡을 기회는 그리 흔치 않다. 스스로 나설 용기는 없어도 쥐어 준 마이크에는 힘이 들어가기 마련이다. 사실 용기가 부족할 뿐이지, 할 말이 없는 건 아니니까. 북토크에 참여한 소감을 한마디씩 발표하는 시간은 유익했다.만약 남의 잔치를 구경만 하고 돌아선다면 그 울림과 여운은 금세 잊힌다. 나중에 '나도 한마디쯤은 해볼 걸 그랬어' 하는 허탈감도 생긴다. 누구라도 이런 아쉬운 감정에 한 번쯤은 빠져본 경험이 있을 것이다. 여기서도 마찬가지였다. 사양하며 뒤로 물러난 분들이 막상 마이크를 잡자 봇물 터지듯 말문이 터졌다. 이런 '깜짝 기회'를 제공한 건 두 사회자의 재치 덕분이었다.북토크의 시간 안배도 적절했다. 작가와 관객의 소통이 자연스럽고도 알차게 어우러져 지루할 틈이 없었다. 눈 깜짝할 새 모든 순서가 끝났다. 바로 이어서 작가들의 사인회가 이어졌다. 머쓱한 표정으로 사인하는 일이 낯설면서도, 진짜 작가가 된 것 같은 기분이 밀려왔다. 행사가 끝나자 사람들이 자유로이 사진을 찍거나 삼삼오오 모여 담소를 나누는 풍경도 여유로웠다.이날 행사를 위해 얼마나 많은 준비 과정이 있었을까. 나야 다 차려 놓은 밥상에 숟가락만 얹었을 뿐이다. 북토크에서 받은 감동을 한마디로 정의해본다면 이렇게 말하고 싶다.북토크에 참석할지 말지를 놓고 나처럼 고민한 분도 분명 있을 것이다. 참석하는 쪽을 선택한 자신의 판단에 흡족했을 것이다. 보기 드문 특별한 북토크에 참여해본 것만으로도 충분히 뜻 깊은 시간이 되었으리라 믿는다.삶은 역시 선택이다. 선택에 따라 어떤 사람을 만나고 어디에 서게 되고 무엇이 되는 지가 결정되니까. '나'를 위해 북토크를 가기로 택한 건 잘한 선택이었다. 일하는 도중에 엄마를 보러 깜짝 등장해 준 우리 아들의 선택도 탁월했다. 아들 차례로 마이크가 넘어갔을 때는 솔직히 어떤 말이 나올지 조마조마했다.하지만 엄마를 향한 애틋한 마음과 다른 작가들을 위해 멋진 덕담까지 건네는 의젓한 포용력에 슬며시 미소 지었다. 공식적인 자리에서 아들과 나눈 깊은 교감, 이것이 그날 얻은 가장 값진 선물이 아니었을까.갑작스레 나와 동행해서 기꺼이 책까지 사서 사인을 요청해온 친구들. 소중한 시간을 내어준 동창들에게 마땅히 대접해야 했는데, 다음 기회로 미뤘다. 이 자리를 마련하느라 고생한 분들을 위해 뒤풀이에 참석해야 했기 때문이다. 뒤풀이로 그간의 수고로움이 얼마나 해소되랴만, 서로 얼굴을 마주하며 담소를 나누는 자체만으로도 위로가 될 법했다.집으로 돌아가는 길, 함께해준 분들의 가슴 속에 '북토크'의 추억이 오래 남기를 바랐다.