"한국어를 가르친다"고 하면 항상 듣는 말

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큰사진보기 ▲'K를 가르칩니다' 표지 ⓒ 서민선 관련사진보기

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이 책은 총 5부로 구성되었다. 1부는 한국어를 가르치고 모든 생각을 한국어 중심으로 하고 한국어에 빠져 매일을 사는 작가의 이야기. 10년을 꼬박 같은 자리에서 한국어를 가르치며 느낀 감정을 말한다. 2부는 즐겁고 기쁘고 재미있는 한국어 교실 속 이야기다. 읽는 이를 미소 짓게 할 이야기, 흥미진진한 이야기, 드라마 속 이야기가 아닌가 싶게 감탄스럽고 흥미로운 이야기들이 담겨 있다.



3부에서는 한국어를 가르칠 때 생기는 어렵고 불편하고 곤란한 것들에 대한 이야기다. 작은 교실 속에 10여 개의 나라가 있다. 좁은 교실에서 오대양 육대주를 품으려는 한국어 선생님의 고단함이 기록되어 있다. 4부는 먼 훗날 그리움이 되고 추억이 될 이야기들. 10년 간의 일들이 이미 그리움이 되어 차곡차곡 쌓여 있다. 5부는 한국어 선생님이라는 직업에 대한 이야기다.

26개의 영어 알파벳 중 내가 제일 좋아하는 글자는 K다. K팝, K푸드, K드라마, K웹툰, K회사원. 온갖 단어에 K라는 접두어를 붙여 말하고 해석하길 좋아하는 나는, 외국인 학생에게 Korean(한국어)을 가르치는 Korean(한국인)이다. 나는 한국어 선생님이다. 무려, 원어민 선생님.한국어 선생님은 특별한 직업이다. 지인들도 처음 만나는 사람들도 심지어 진료를 받으러 간 곳의 의사까지도 내 직업에 대해 호기심 어린 눈빛으로 질문을 쏟아낸다. "영어를 잘하시겠어요?" "아이들을 가르치세요, 어른을 가르치세요?" "재미있는 일을 하시네요."내 직업이 그렇게 궁금하다고? 왜일까. 한국어를 가르치는 이야기, 한국어를 배우는 이야기가 부족해서는 아닐까. 그래서 나는 세상에 들려주고 싶었다. 한국어 선생님이 얼마나 매력적인 그러나 고된 직업인지, 한국어 교실이 얼마나 시끌벅적 재미있는 그러나 어려운 장소인지. 그렇게 나에게는 익숙하지만 모두에게 미지의 세계인 한국어 교실 속 이야기를 책으로 내게 되었다.다음은 < K를 가르칩니다 >(2026년 9월 출간) 출판사 소개글 일부.대학 어학당은 한글을 배우는 1급부터 최고급 수준인 6급까지 총 여섯 개의 과정으로 구성된다. 한 급이 3개월간 진행되므로 1년 반이면 어학 과정 졸업이 가능하다. 그 사이 한국어 교실에서는 많은 에피소드가 만들어진다."살이 몇 개예요."(몇 살이에요?) "안냐세요."(안녕하세요) 철자와 문법이 조금씩 틀리지만 충분히 뜻은 통하고, 팔 위에는 "조금 부족하지만 소중한 사람이에요" 한국어 타투가 새겨져 있다. 좋아하는 아이돌 사진을 찍기 위해 휴대용 사다리를 가방처럼 들고 다니며, 팬미팅을 신청할 때면 긴장감에 손이 바들바들 떨린다.그들에게 K는 세상의 중심이다. 하지만 부동산도, 병원도, 우체국도 다 스스로 혼자서 해결해야 하고 한국의 쓰레기 분리수거는 너무 어렵다. 어린 유학생에게는 마냥 고달픈 일이, 한국어 선생님인 내가 보기에는 귀엽고 대견하다.또 한국어 교실에서는 곤란하고 복잡한 일들도 많이 일어난다. 미소가 미덕인 나라가 있는 반면 무표정이 미덕인 나라가 있다. 달라진 헤어스타일을 칭찬할 때 기분 좋아하는 정서와 외모에 대한 과도한 관심을 불편해 하는 정서가 부딪힌다. 5대양 6대주가 작은 교실 속에 담겨 있는 한편 그 5대양 6대주를 품으려는 내 마음이 있다.대학 어학당에서 한국어를 가르친 지 10년이 되었다. 한국어 중심의 삶을 10여 년 산 결과 내 세계는 온통 한국어다. 그간 있었던 기쁘고 슬픈, 어렵고 복잡한, 따뜻하고 불편한 모든 이야기들을, 그리고 직업으로서의 한국어 선생님에 대한 것까지 < K를 가르칩니다 > 한 권에 고스란히 담았다.어릴 때 '원어민 선생님'이라는 표현은 당연히 영어 선생님을 뜻했다. 하지만 이제 시절도 세상도 달라졌다. 나는 한국어 원어민 선생님이고 한국어 교실에서 10여 개의 나라에서 온 외국인을 맞는 호스트이기도 하다. 호기심이 인다면 < K를 가르칩니다 >를 권한다.