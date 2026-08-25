사위 월급이 대통령 뇌물?... 문재인 사건, 국민참여재판 가나

큰사진보기 ▲문재인 전 대통령. 2026-08-24 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이상직 전 의원. 2021-12-01 ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

문재인 전 대통령 전 사위 특혜 채용 의혹이 국민참여재판으로 갈 가능성이 커지고 있다. 기소된 지 1년 4개월 동안 정식 공판조차 시작하지 못했지만, 재판부 교체 뒤 증인과 증거를 대폭 줄이며 국민참여재판을 실제 진행할 수 있도록 사건 정리가 본격화됐다.25일 서울중앙지법 형사합의21부 조순표 부장판사는 문 전 대통령과 이상직 전 국회의원의 특정범죄가중처벌법상 뇌물 사건 6차 공판준비기일에서 국민참여재판을 염두에 두고 증인과 증거를 대폭 정리하겠다는 방침을 밝혔다.재판부는 검찰과 문 전 대통령 측이 공통으로 신청한 문 전 대통령의 전 사위 서아무개씨 등 7명을 우선 증인으로 채택했다. 대부분이 서씨와 이스타항공 관련 인사들이다. 재판부는 양측에 이들 외에 반드시 필요한 증인을 각각 3명씩 추가로 추려달라고 요구했다.조 부장판사는 "피고인들이 다 국민참여재판을 원하고 있다"며 증인 숫자를 충분히 줄일 수 있다면 국민참여재판을 진행하겠다는 취지로 말했다.국민참여재판이 현실화하면 최대 2주가량 집중심리하는 방안도 검토하고 있다. 배심원 9명이 참여하는 재판을 3주 이상 이어가기는 현실적으로 어렵다는 이유다. 재판부는 국민참여재판을 하게 된다면 내년 1월께가 될 것으로 전망했다.1년 넘게 준비절차에 머물렀던 사건이 재판부 교체 이후 본재판의 방식과 범위를 구체적으로 좁혀가기 시작한 셈이다.사건의 구조는 이렇다. 이상직 전 의원이 실질적으로 지배한 것으로 검찰이 판단한 태국 항공사 타이이스타젯은 2018년 8월 문 전 대통령의 당시 사위 서씨를 임원으로 채용했다. 서씨는 2020년 4월까지 급여와 태국 주거비 등 약 2억 1700만 원을 받았다.검찰은 이 돈을 이 전 의원이 문 전 대통령에게 제공한 뇌물에 해당한다고 판단했다. 사위가 회사에서 받은 급여를 당시 대통령이 받은 뇌물이라고 본 것이다.검찰이 그리는 사건의 출발점은 서씨 취업보다 앞선다. 이스타항공 창업주이자 민주당 정치인이었던 이 전 의원은 문재인 대선 캠프에서 활동했고 문재인 정부 출범 뒤인 2018년 3월 중소기업진흥공단 이사장에 취임했다. 약 5개월 뒤 서씨가 타이이스타젯에 취업했다.검찰은 두 장면을 하나의 구조로 연결했다. 이 전 의원이 중진공 이사장 임명 등 대통령 직무와 관련된 이익을 얻고, 그 대가로 대통령 가족에게 경제적 이익을 제공했다는 것이다. 서씨 채용 역시 정상적이지 않았다는 게 검찰 판단이다. 항공업 관련 경력이 없는 서씨가 상무급 임원으로 채용돼 월 800만 원 상당의 급여와 주거비를 받았다는 점 등을 근거로 삼았다.검찰은 지난해 4월 24일 문 전 대통령을 특정범죄가중처벌법상 뇌물 혐의로 불구속 기소했다. 이상직 전 의원에게는 뇌물공여와 업무상 배임 혐의를 적용했다. 문 전 대통령의 딸 문다혜씨와 서씨는 기소유예 처분했다.이 사건의 가장 큰 법적 쟁점은 간단하다. '어떻게 사위가 받은 급여가 장인인 문재인 전 대통령이 받은 뇌물이 되는지'다.검찰 논리의 연결고리 가운데 하나는 딸 부부에 대한 경제적 지원이다. 서씨가 취업하기 전 문 전 대통령 측이 딸 부부에게 경제적 지원을 했고, 서씨에게 소득이 생긴 뒤 그 부담이 줄었다는 것이다. 즉 타이이스타젯이 서씨에게 지급한 돈으로 문 전 대통령의 경제적 부담이 감소했으므로 문 전 대통령도 경제적 이익을 얻었다는 논리다. 검찰은 문 전 대통령이 딸·사위 등과 공모해 서씨가 취업하고 급여 등을 받았다고 보고 있다.하지만 검찰이 입증해야 할 연결고리는 적지 않다. 우선 서씨에게 지급된 2억 1700만 원이 정상적인 근로의 대가인지, 아니면 부당하게 제공된 경제적 이익인지가 문제다. 설령 부당한 이익이었다고 해도 이를 문 전 대통령 자신이 받은 이익으로 평가할 수 있는지도 입증해야 한다. 여기에 대통령의 직무와 이상직 전 의원이 제공했다는 이익 사이의 대가관계까지 인정돼야 한다.문 전 대통령 측은 바로 이 연결고리를 공격한다. 이 전 의원의 중진공 이사장 임명과 서씨 취업 사이에는 시간적·사실적 단절이 있어 구체적인 대가관계를 인정할 수 없고, 검찰이 문 전 대통령과 가족·친척까지 광범위하게 수사했지만 이른바 '경제적 공동체' 역시 확인하지 못했다는 주장이다.이날 법정에서도 변호인 측은 수사 과정에서 60차례가 넘는 압수수색이 이뤄졌다며 검찰권 남용을 주장했다. 검찰은 실제 영장 숫자는 변호인 주장과 다르며 법원이 발부한 영장에 따라 필요한 범위에서 적법하게 수사했다고 반박했다.국민참여재판 가능성과 맞물려 또 하나의 변화도 나타났다. 재판부가 검찰에 공소장 정리를 요구했다.문 전 대통령 측은 검찰이 중진공 이사장 임명 과정뿐 아니라 방북 전세기와 각종 정부 지원 등 직접적인 공소사실과 관련성이 떨어지는 내용을 공소장에 지나치게 많이 적었다고 주장해왔다. 이른바 '실패한 수사' 내용까지 공소장에 장황하게 기재해 재판부는 물론 향후 국민참여재판이 열릴 경우 배심원에게 예단을 줄 수 있다는 주장이다.이날 조 부장판사도 검찰이 대가관계를 입증하기 위해 여러 사실을 기재할 필요가 있다는 점은 인정하면서도 "과연 너무 많은 것 아닌가 하는 느낌을 지울 수 없다"는 취지로 말했다. 이미 무죄가 확정됐거나 상황이 달라진 관련 사건이 공소장에 여전히 진행 중인 것처럼 표현된 부분 등에 대해서도 정리가 필요하다는 취지로 지적했다.결국 재판부는 검찰에 문 전 대통령 측이 문제 삼는 부분을 정리할 수 있는지 검토하고, 어렵다면 그 이유를 밝히도록 했다.이날 재판부는 국민참여재판을 전제로 증인 7명을 우선 채택했고 양측에 추가 핵심 증인을 3명씩 추리도록 했다. 검찰에는 공소장 정리도 요구했다. 국민참여재판이 열린다면 내년 1월께 최대 2주간 집중심리하는 구상까지 제시했다.결국 본재판의 핵심은 이상직의 중진공 이사장 임명 등과 서씨 취업 사이에 대가관계가 있었는지, 서씨가 받은 2억 1700만 원이 정상적인 근로의 대가인지, 그리고 그 돈을 법적으로 문 전 대통령이 받은 뇌물로 평가할 수 있는지로 압축된다.검찰 논리를 단순화하면 '이상직의 정치적 이익→서씨 취업→급여·주거비 지급→문 전 대통령 측의 경제적 부담 감소→문 전 대통령에게 경제적 이익 귀속'이라는 연결구조다. 검찰은 이 고리 전체를 입증해야 하고 문 전 대통령 측은 그 가운데 하나라도 끊어내면 공소 논리를 흔들 수 있다.국민참여재판이 성사된다면 이 복잡한 연결고리가 성립하는지를 시민 배심원들이 먼저 판단하게 된다. 재판부는 그 평결을 존중해 최종 판단을 내리게 된다.다음 공판준비기일은 9월 22일 오후 2시다. 재판부는 이후 10월 20일과 11월 17일에도 준비기일을 열어 증거와 증인을 계속 정리할 예정이다.