'서해의 독도' 동·북격렬비도, 외국인 토지거래허가구역 지정

큰사진보기 ▲격렬비열도 전역이 외국인 토지거래 규제망에 들어가 영토주권 관리가 한층 강화됐다. ⓒ 태안군 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

서해 최서단이자 국방·전략상 핵심 요충지인 태안군 근흥면 가의도리 동격렬비도와 북격렬비도를 포함한 충남도 내 15개 섬이 외국인 토지거래허가구역으로 신규 지정됐다.충남도는 국토교통부가 국방·전략상 선제 관리가 필요한 국토 외곽 섬지역을 대상으로 진행한 지정 심의를 거쳐 도내 4개 시·군 15개 섬(총 1935필지, 약 6.5㎢)을 외국인 등의 토지거래허가구역으로 확정·고시했다고 25일 밝혔다.특히 '서해의 독도'로 불리는 태안군 근흥면 가의도리 일대 동격렬비도와 북격렬비도(2개 섬 3필지)가 이번 대상에 포함됐다.이로써 기존 지정 구역이었던 서격렬비도 1곳을 더해 격렬비열도 전역이 외국인 토지거래 규제망에 들어가며 영토주권 관리가 한층 강화됐다.전체적으로 살펴보면 ▲ 보령시 황도 1개 섬 12필지 ▲ 당진시 대난지도 등 9개 섬 1907필지 ▲서산시 항도 등 3개 섬 13필지 ▲ 태안군 동격렬비도·북격렬비도 2개 섬 3필지다.지정 효력은 고시일인 지난 8월 20일부터 즉시 발효됐다. 앞으로 허가구역 내 토지를 취득하려는 외국인 등은 계약 체결 전 관할 시장·군수의 허가를 받아야 한다. 관할 지자체장은 국방부·국가정보원 등 관계 기관 협의를 거쳐 국방 목적 달성에 지장이 없을 때에만 취득을 허가하게 된다.허가 없이 계약을 체결할 경우 해당 계약은 무효가 되며, 관련 법령에 따라 2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금형에 처해질 수 있다. 충남도는 토지이용계획확인서 등록 등 관련 후속 조치를 차질 없이 추진할 방침이다.임택빈 도 토지공간정책과장은 "도내 주요 섬지역에 대한 외국인 토지거래 관리 기준이 한층 강화된 만큼, 이번 조치가 국토의 공공성과 안전을 지키는 데 실질적인 역할을 할 것으로 기대한다"며 "앞으로도 관계기관과 협력해 제도가 현장에서 안정적으로 정착될 수 있도록 후속 절차를 꼼꼼히 챙기겠다"고 말했다.