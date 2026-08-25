'공룡군단' 엔씨 창원 잔류 확정에 시민들 안도

큰사진보기 ▲창원(마산)야구 100년 기념 표지석 앞면창원야구 100년의 내력이 기록되어 있다 ⓒ 이상원 관련사진보기

큰사진보기 ▲창원(마산)야구 100년 기념 표지석 뒷면1922년 전조선 야구대회에 참석했던 지역 대표 야구선수들과 1935년 마산구락부 운동장에서 열렸던 마산시민 대운동회를 찍은 흑백사진이 새겨져있다 ⓒ 이상원 관련사진보기

큰사진보기 ▲마산야구장창원엔씨파크 마산구장이 들어서기 전까지 엔씨의 홈구장으로 쓰였다. 현재는 엔씨 2군 구장으로 활용되고 있다. ⓒ 이상원 관련사진보기

큰사진보기 ▲창원엔씨파크 마산구장엔씨 다이노스의 홈구장이다. ⓒ 이상원 관련사진보기

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야구의 도시를 뜻하는 '구도(球都)'라 하면 많은 이들이 부산을 먼저 떠올릴 테다. 그런데 경남 창원시의 기세 역시 만만치 않다. 창원(특히 옛 마산)은 한국 야구의 태동을 함께한 곳이다. 외국 선교사들이 세운 창신학교(현 창신고등학교)에서 1914년 야구부가 첫 창단 되는 등 올해로 지역 야구 역사만 110년이 넘는다.창원야구의 시작은 일본 제국주의를 이기는 힘을 기르기 위한 수단이었다. "건강한 신체가 나라를 되찾는 원동력"임을 강조했던 당시 창신학교 교사 안학 선생의 의지가 야구부 창단으로 이어졌다. 1920년대에 들어서 야구는 '오락'으로서의 면모도 갖추기 시작했다.1921년에 '마산구락부 운동장'이 들어서면서 이곳에서 '마산야구대회'가 개최되기도 했다. 이때부터 창신학교 야구부 출신을 주축으로 한 '구성야구단'이 조직됐다. 서울, 부산 등 대도시 야구단을 초청해 친선경기를 벌이며 인기를 모았다고 한다.해방 후 창원야구계는 조직력과 경쟁력을 갖추기 시작했다. 야구협회가 결성돼 활발한 활동을 벌였고 서울, 군산, 전주 등에서 순회시합을 가지며 실력을 키웠다. 6.25전쟁으로 잠시 소강상태를 보이다 전쟁이 끝난 뒤 창원야구는 '직장별 연식야구'의 모습으로 부활했다. 1950년대부터는 초등학교와 중학교 학생 야구도 활발해졌고, 청소년 야구는 1970년 이후까지 창원야구 발전에 밑거름이 됐다.특히 1970년대 후반 마산상고와 마산고라는 걸출한 두 고교 야구팀의 활약으로 창원야구는 르네상스 시대를 맞았다. 두 팀의 경기가 있는 날이면 시내 거리가 인적이 뜸할 정도로 텔레비전 앞에 모여 야구를 시청했다고 한다. 1980년대에는 경남대 야구부가 창단됐다. 그리고 1982년 한국프로야구가 출범했다. 그해 9월 26일에는 마산종합운동장 야구장(현 마산야구장)에서 역사적인 첫 프로야구 경기가 열렸다.이후 야구의 성지가 된 마산야구장은 마산 젊은이들의 피 끓는 청춘을 함께했다. 2010년까지 롯데자이언츠의 제2홈구장으로도 사용됐다. 엔씨(NC) 다이노스가 마산에 둥지를 튼 뒤로 2012년부터 2018년까지 엔씨가 홈구장으로 사용했다. 현재 엔씨는 2019년 개장한 창원엔씨파크 마산구장을 홈구장으로 사용하고 있다.이렇게 창원야구 100주년을 맞이했던 2014년에는 다양한 기념행사도 열렸다. 특히 그해 12월 마산합포구 육호광장에는 '창원(마산)야구 100년 기념 표지석'이 세워졌다. 표지석 앞쪽에는 창원야구 100년의 내력을, 뒤쪽에는 1922년 전조선 야구대회에 참석했던 지역 대표 야구선수들과 1935년 마산구락부 운동장에서 열렸던 마산시민 대운동회를 찍은 흑백사진을 새겼다. 표지석이 선 육호광장은 1921년 마산 사람들의 기부금으로 만든 마산구락부 운동장이 있던 곳이다.이런 역사를 간직한 창원이 '구도(球都)'를 꿈꾸게 된 건 공룡군단이 자리를 잡고서부터다. 2011년 3월, 창원시를 연고로 프로야구단 창단을 선언하고 한국프로야구 리그의 아홉 번째 심장이 된 엔씨소프트는 같은 해 5월에 구단 애칭을 '공룡'을 뜻하는 '다이노서(dinosaur)'로 결정하고, 구단명도 '다이노스(DINOS)'로 표기했다. 이후 엔씨 다이노스는 프로야구 리그에 뛰어든 2013년 시즌부터 '공룡' 돌풍을 일으키며 단기간에 창원시를 대표하는 스포츠 브랜드로 자리 잡았다. 이후 새로운 시즌을 전망할 때마다 우승 후보로 거론될 만큼 성장했다. 2020년에는 창단 첫 통합우승도 차지했다.엔씨가 지역 연고 구단으로 자리 잡은 지 15년을 맞이하는 동안 여러 곡절도 있었지만, 창원이 진정한 야구의 도시로 나아가기 위한 발걸음도 다시 시작됐다. 지난 7월 창원시장과 엔씨 다이노스 대표이사가 공식적으로 만나 시와 엔씨 구단이 신뢰를 바탕으로 프로야구를 통한 지역 경제 활성화와 스포츠 문화 확산에 함께 힘쓰며, 시민과 구단이 함께 성장하는 협력 관계를 지속적으로 발전시켜 나가기로 했다. 오랜만에 양 대표가 맞잡은 손에 지역에선 다시 기대감이 감돌았다.이의 결실로 최근에는 연고지 이전과 잔류를 두고 1년 반 가량 이어지던 팽팽한 줄다리기도 끝을 맺었다. 엔씨는 지난 20일 "창원시가 야구를 또 하나의 자랑으로 만들어갈 것을 또 한번 믿고 창원시에서 구단 운영을 이어가고자 한다"는 입장문을 발표하고 연고지 잔류를 못박았다. 창원시 역시 "엔씨는 경기에만 전염하고 좋은 성과를 낼 수 있도록 적극 뒷받침하고, 이를 지역경제 활성화로 이어 가겠다"며 환영의 입장을 냈다.창원시민들도 안도와 함께 다시 희망을 품기 시작했다. 한 시민은 "마음의 부담을 놓은 공룡군단의 거침없는 질주가 벌써 기다려진다"며 "앞으로도 마산앞바다까지 울려 퍼지도록 창원과 엔씨를 응원하겠다"고 말했다.