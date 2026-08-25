오세훈 역제안, 용산 말고 '탄천 물재생센터'는 어떤가

큰사진보기 ▲오세훈 서울시장이 25일 국회 의원회관에서 열린 "미국의 대전략과 한국의 선택" 세미나에 참석한 뒤 나와 기자들의 질문에 답하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 정부의 용산공원 일부 부지를 활용한 주택공급안에 반대하는 오세훈 서울시장이 '여러 가지 좋은 조건을 갖춘 대안'이라면서 탄천 물재생센터 부지 활용안을 제시했다. 그는 가칭 '동남권 청년 특화 산업단지' 구상을 밝히면서 최소 1만 호에서 1만 3000호까지 확보 가능하다고 밝혔다.오세훈 서울시장은 25일 오전 국회에서 열린 미래혁신포럼 이후 취재진과 만난 자리에서 이같은 입장을 밝혔다. 다음날(26일)로 예정된 김윤덕 국토교통부장관과의 주택공급안 관련 협의를 앞두고 오세훈표 대안을 공개한 것.오 시장은 "최근 들어 정부가 용산공원 일부를 주거단지로 검토한 이후 서울시가 그에 못지 않은, 참으로 여러 가지 좋은 조건을 갖춘 대안을 찾아냈다"면서 탄천 물재생센터 부지를 활용할 것을 제시했다. 그의 설명에 따르면 지난 22일 김영배 더불어민주당 서울시당위원장을 만난 자리에서 같은 아이디어를 말했다고 한다.탄천 물재생센터 활용안에 대해 오 시장은 "물재생센터는 벌써 지어진 지 40년 됐다. 그래서 2년 전부터 이걸 어떻게 하면 용량도 늘리면서 노후 시설을 현대화할 것이냐는 계획을 세우고 있었다"고 설명했다.그러면서 "다른 곳으로 (물재생센터를) 옮기고 이 자리에 한 40만~50만㎡의 부지를, 주거를 절반 정도 집어넣고, 피지컬 AI단지에 첨단산업 연구개발 단지를 동시에 집어넣음으로써 서울 산업 기능 재편 중심지이자 청명주거 특화 단지로 검토를 시작됐다"라고 부연했다. 용산공원 부지 일부를 활용하는 안에 비해 면적도 더 넓고, 주거환경도 낫다는 결론을 내렸다는 것.그는 "40만~50만㎡ 면적에 주거시설 절반, 나머지에 공원과 첨단산업 연구개발단지를 넣으면 최소한 1만 호에서 1만 3000호까지 확보가 가능하다"면서 "여기에 청년 특화 단지를 집어넣으면 청년들이 매우 편리하게 일자리와 주거가 직결되는 셈"이라고 강조했다.오 시장이 탄천 물재생센터를 대안으로 내세운 이유는 '실현 기간'이다. 그는 미군으로부터 용산공원 부지를 이양받고, 토양오염 정화작업을 거친 뒤 도시계획과 함께 각종 인허가 절차를 거치면 짧으면 8년 길게는 10년 정도 걸린다는 입장이다. 오 시장은 자신의 대안은 용산공원 일부 활용안보다 더 빨리 진행될 수 있다고 보고 있다.오 시장이 언급한 탄천 물재생센터 부지는 서울시 강남구 일원동에 있으며 인근에는 지하철 3호선 대청역과 학여울역이 있다.김윤덕 국토부장관과 오세훈 서울시장과의 주택공급 관련 두 번째 비공개 협의는 내일(26일) 예정돼 있다. 두 사람은 지난 20일 첫 번째 협의를 진행했지만 녹지 기능이 훼손된 일부 부지 활용론(김윤덕)과 용산공원 활용 절대 반대론(오세훈)이 부딪혀 서로 입장 차이만 확인했다.한편 오세훈 시장은 '500세대 이하 재개발·재건축 권한의 구청장 이양' 문제에 대해선 "참으로 위험천만한 행정"이라고 혹평했다. 그는 "재개발 재건축이 이뤄지는 정비 사업의 경우, 9개 단계 중 구역 지정 심의와 통합 심의 두 단계만 서울시 권한이고 나머지는 이미 구청에 위임돼 있다"면서 "특히 가장 중요한 사업 시행 인가와 관리처분 인가는 구청장 권한"이라고 설명했다.그러면서 "(정부여당이) 마치 서울시에서 이 절차에 병목현상이 생기는 것처럼 치부한 다음 구청장에게 일정 분량을 위임하면 더 빨리 진행될 것처럼 주장하는 것은 현실과 괴리된 주장"이라고 꼬집었다.