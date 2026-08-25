세종에 내려와 두세 달은 좋았는데

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큰사진보기 ▲내 개인 SNS(인스타그램)최근 한 유튜브(노마드션)영상을 보고 개인 SNS에 글을 썼다. ⓒ 박승일 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치스토리(박승일의 경찰관이 바라본세상에서)에도 실립니다.

서울에서 20년 넘게 직장생활을 하다 지난해 말 세종으로 발령을 받았다. 집은 그대로 서울에 있고 평일에는 세종에서 지내고 주말에만 서울을 오간다. 그렇게 두 도시를 오가며 생활한 지도 벌써 10개월째다.처음 세종에 내려와 두세 달은 좋았다. 새로운 곳에서 생활한다는 것 자체가 흥미로웠다. 낯선 길을 걷고, 주변 맛집을 찾아다니는 것도 나름의 재미가 있었다. 그런데 그것도 잠시였다. 퇴근하고 나면 딱히 할 일이 없었다. 약속도 많지 않았다. 서울에 있을 때처럼 갑자기 친구를 만나기도 어려웠다. 그렇게 저녁 시간이 길어지기 시작했다.그러다 유튜브를 보기 시작했다. 처음에는 일주일에 한두 번이었다. 잠깐 보고 끄는 정도였다. 그런데 시간이 지날수록 횟수가 늘었고, 덩달아 시청 시간도 길어졌다. 요즘은 일주일에 15시간 정도는 보는 듯하다. 계산해 보고 깜짝 놀랐다. 일주일에 거의 하루를 유튜브에 쓰고 있는 셈이었기 때문이다.처음부터 특별한 주제를 찾아본 것은 아니었다. 그러다 최근에 빠진 채널이 생겼다. '노마드션'이라는 여행 유튜브 채널이다. 규모도 크고 구독자도 많다. 처음에는 별생각 없이 보기 시작했는데 몇 편을 보다 보니 왜 사람들이 이 채널을 좋아하는지 조금씩 알 것 같았다.요즘 그는 국내에서 타던 차를 한 달 가까이 걸려 배로 유럽까지 보내 차에서 숙박하며 여행하고 있다. 내가 그의 영상을 좋아하는 이유 중 하나는 의외로 '겁이 많아서'다. 혼자 몇 년 동안 세계 여러 곳을 여행했는데도 여전히 밤을 무서워하고 겁도 많다. 예상하지 못한 일이 벌어지면 당황하는 표정도 그대로 나온다.37살이라는 나이가 무색할 정도로 순수해 보일 때도 있다. 적어도 내가 보기에는 연기로 만들기 어려운 모습들이 자주 나온다. 무엇보다 그는 영상에 진심이다. 그리고 시청자인 내 입장에서는 그 영상 자체가 힐링이다.요즘은 자주 영상이 언제 올라오나 검색해 본다. 새로운 영상이 없으면 괜히 아쉽다. 그럴 때는 이전 영상을 몇 번씩 다시 보기도 한다. 아마 나 같은 사람이 적지 않을 것이다. 요즘 나는 TV 프로그램을 거의 보지 않는다. 뉴스를 제외하면 지상파 방송을 일부러 찾아보는 일이 많지 않다. 집에서 쉴 때도 마찬가지다.유튜브에는 누구나 알 만한 유명 연예인만 등장하는 것이 아니다. 이름도 처음 들어본 평범한 사람들이 자신의 일상을 보여준다. 누군가는 여행을 하고, 누군가는 음식을 만들고, 누군가는 운동을 하고, 또 누군가는 별것 아닌 자신의 하루를 보여준다.그런데 이상하게 그 평범한 일상이 재미있다. 그래서 요즘 내가 왜 이렇게 유튜브에 빠졌는지 생각해 봤다.첫 번째는 '시간'이다. 대부분의 영상은 20~30분 정도다. 이동할 때나 잠깐 시간이 날 때 보기 좋다. 한 시간짜리 프로그램을 보기에는 부담스럽지만 20분짜리 영상 하나 정도는 쉽게 손이 간다. 문제는 하나만 보려고 했다는 사실을 어느 순간 잊어버린다는 것이다. 그렇게 시작했는데 알고리즘이 기가 막히게 다음 영상을 추천한다. 결국 한 편이 두 편이 되고, 두 편이 세 편이 된다. 유튜브는 나보다 내 취향을 더 잘 아는 것 같을 때도 있다.두 번째는 '자연스러움'이다. 과거에는 유튜브에서 '주작'이라는 말이 자주 언급됐다. 하지만 요즘 시청자들의 눈높이는 높아졌다. 조금만 부자연스러워도 금방 알아챈다. 나 역시 영상을 보다가 '이건 좀 억지스럽다'라는 느낌이 들면 금세 흥미가 떨어진다. 반대로 실수하고, 당황하고, 계획대로 되지 않는 모습이 그대로 나오면 오히려 더 오래 보게 된다.세 번째는 '동경'이다. 이건 부러움과는 조금 다르다. 나는 노마드션처럼 여행할 생각이 전혀 없다. 시간도 없지만 그 불편함이 싫다. 그리고 나는 무엇보다 잠자리를 매우 중요하게 생각한다. 더 솔직히 말하면 혼자 여행하는 자체가 싫다. 그럼에도 그가 낯선 곳을 여행하는 모습을 보는 것은 좋다. 내가 직접 해보고 싶은 것은 아니지만, 내가 살아보지 않은 다른 사람의 삶을 잠깐 들여다보는 것이다. 어쩌면 그것이 내가 유튜브에서 느끼는 가장 큰 재미인지도 모르겠다.네 번째는 '재미'다. 아무리 멋지게 촬영하고 화려하게 편집했더라도 재미가 없으면 오래 보기 어렵다. 가끔 알고리즘이 추천해 주는 영상을 보며 영상미에 감탄할 때가 있다. 그런데 딱 거기까지다. 다시 보고 싶다는 생각이 들지 않는다. 여운도 없다. 결국 사람을 다시 불러들이는 것은 화려한 기술보다 이야기이고, 그 안에 있는 사람의 매력인 듯하다.마지막은 '공감'이다. 나는 경찰관이지만 과격하거나 폭력적인 유튜브 영상은 거의 보지 않는다. 이미 실제 현장에서 그런 상황을 많이 접해봤다. 업무가 끝난 뒤까지 그런 장면을 보고 생각하는 데 시간을 쓰고 싶지 않다. 오히려 그 반대다. 퇴근한 뒤만큼은 감정을 조금 내려놓고 싶다. 머리를 식히고 마음도 쉬게 하고 싶다. 아무 생각 없이 웃기도 하고, 내가 가보지 못한 곳을 구경하기도 하고, 누군가 열심히 살아가는 모습을 보면서 조용히 응원하고 싶다.아마 직장생활을 하는 사람이라면 각자 그런 것이 하나쯤 있지 않을까. 누군가는 퇴근 후 러닝화를 신고 밖으로 나갈 것이고, 누군가는 게임을 할 것이다. 거창할 필요는 없다. 하루 종일 일하면서 긴장했던 마음을 잠깐이라도 내려놓을 수 있다면 그것으로 충분하다.직장인에게 필요한 일과중 하나는 의외로 '아무것도 하지 않는 시간'이다. 늘 의미 있는 일을 해야 하고, 자기 계발을 해야 하고, 남는 시간까지 알차게 보내야 한다는 생각으로 살다 보면 쉬는 순간에도 마음 한쪽이 불편하다.그렇게 나는 요즘 유튜브에 중독되었다. 일주일에 15시간이나 본다는 사실은 조금 많은 시간인지도 모르겠다. 그래도 당분간 이 취미를 끊을 생각은 없다. 어쩌면 취미라는 것이 이런 것인지도 모르겠다. 삶을 대단하게 바꾸지는 않지만, 반복되는 하루 사이에 작은 쉼표 하나를 찍어주는 것. 오늘 저녁에도 아마 나는 유튜브를 켤 것이다.