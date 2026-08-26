매일 혈당 쟀는데 당뇨 판정... '공복혈당 정상'의 함정

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"예전에는 당뇨가 5060대의 전유물처럼 여겨졌지만, 요즘에는 2030대에서도 환자가 늘고 있습니다."

큰사진보기 ▲기본을 지키지 않은 측정, 오해를 부르다. 가정용 혈압계의 커프(팔뚝에 감는 부분) ⓒ 최호림 관련사진보기

최근 들어 건강이 좋지 않다는 생각이 자꾸 들었다. 그러나 이번 해는 국가 건강검진 대상자가 아니었고, 3년 전 뇌경색 발병 이후 받고 있는 정기검진에서도 매번 혈액검사를 하는 것은 아니었다. 그러다 보니 내 몸속에서 무슨 일이 벌어지고 있는지 정확히 알 수 없다는 막연한 불안감이 있었다.눈이 침침해졌고 머리가 멍한 느낌도 잦아졌다. 무엇보다 식사를 하고 나면 이른바 '혈당 스파이크'라는 증상이 자주 느껴졌다. 몸이 무겁고 머리가 멍해지며 이겨낼 수 없는 잠까지 쏟아졌다. 그럼에도 혈당을 크게 걱정하지는 않았다. 집에서 채혈침으로 매일 아침 공복혈당을 재고 있었는데, 수치는 대체로 90~110mg/dL 사이였기 때문이다. 적어도 공복혈당만큼은 괜찮다고 자신했다.걱정스러운 마음이 들던 차에 모 제약회사의 임상시험 연구에 자발적 참가 신청을 했다. 마침 연구 책임 교수가 현재 내 진료를 맡고 있는 분이라 마음이 한결 가벼웠다. 지난 25일 화요일, 검사를 받기 위해 대학병원으로 향했다. 연구 간호사에게 자세한 설명을 듣고 혈압과 혈액검사를 진행했다.2시간여 뒤 확인한 결과는 예상치 못한 충격이었다. 당화혈색소 수치가 불과 3개월 사이에 걷잡을 수 없이 올라가 있었던 것이다. 그뿐만이 아니었다. 최근 새로 바꾼 집의 전자 체중계 수치도 병원과 크게 달랐다. 체성분 분석이 가능한 병원의 정밀 측정 기기 수치는 집에서 보던 것보다 3kg이나 높게 나타났다. 여름철 가벼운 옷차림을 감안하더라도 도저히 수긍하기 힘든 차이였다.당화혈색소는 한 번의 혈당 수치가 아니라 최근 2~3개월 동안의 평균 혈당 상태를 보여주는 지표다. 아침 공복혈당이 정상 범위에 있다고 해서 하루 전체의 혈당 수치까지 안전한 것은 아니라는 사실을 뒤늦게 깨달았다. 질병관리청의 설명처럼 손끝 채혈은 그 순간의 혈당일 뿐, 당화혈색소야말로 지난 몇 달간 내 몸의 진짜 상태를 보여주는 거울이었다.대한당뇨병학회 기준에 따르면 당화혈색소가 5.7~6.4%면 당뇨병 전단계, 6.5% 이상이면 당뇨병에 해당한다. 나는 이미 그 기준을 넘어서고 있었다. 뇌경색이라는 큰 병을 겪었음에도 정작 혈당에 무지했던 스스로가 한심하게 느껴졌다. 한편으로는 대수롭지 않게 넘겼던 식후 증상들이 몸이 보내는 경고 신호였음을 그제야 이해할 수 있었다.더 당혹스러운 것은 내 나이가 50대 초반이라는 점이었다. '당뇨'는 더 나이가 들면 찾아오는 남의 일이라 믿었다.나를 위로하려 던진 의료진의 말에도 마음 한편의 허탈함은 쉽게 가시지 않았다. 매일 아침 자가 혈당과 혈압을 측정하고, 반년 넘게 출근길마다 덕진공원을 30~40분씩 걸으며 건강을 다져왔다고 자부했기 때문이다. 하지만 병원에서 정맥혈을 채취해 검사한 수치는 내가 집에서 확인한 '정상 수치'와는 너무나 달랐다.착각은 혈당에서 그치지 않았다. 자가 측정 수치만 믿고 내 몸의 신호를 외면해 온 실수는 혈압에서도 똑같이 반복되고 있었다. 집에서는 정상이던 혈압이 병원만 오면 비정상적으로 치솟던 까닭은 늘 풀어지지 않는 미스터리였다. 하지만 간호사가 올바른 혈압 측정법을 눈앞에서 직접 시연해 보이는 순간, 비로소 내 무지가 명확히 드러났다.팔의 혈관 위치를 심장 높이와 맞추고 커프에 손가락 하나 들어갈 여유를 남기는 기본 지침조차 지키지 않은 결과였다. 간호사가 올바른 혈압 측정법을 알려주겠다고 나섰을 때만 해도 대수롭지 않게 여겼다. 오랜 세월 매일같이 혈압을 재왔으니 이미 전문가나 다름없다고 착각했기 때문이다. 그러나 "그래도 한번 보세요"라며 직접 시연을 시작한 간호사의 동작 하나하나를 보며, 내가 해온 방식이 얼마나 어설프고 터무니없는 것이었는지 알게되었다.결국 나는 건강을 관리해 온 것이 아니라 '건강을 잘 챙기고 있다'는 착각과 안도감을 소비하고 있었을 뿐이다. 아침 혈당계의 눈금 하나에 위안을 얻으며, 내 몸이 울리는 진짜 경고음에는 귀를 막았던 셈이다.담당 교수는 당뇨 교육을 처방해 주었지만 결제 후 취소했다. 누군가에게 배우기보다 한 달 동안 스스로 올바른 방법으로 제대로 관리해 보고 싶다는 오기가 생겼다. 무지에서 시작된 일이지만, 오히려 지금 발견한 것이 다행일 수 있다는 생각 때문이었다. 50대 초반인 나는 아직 잘 걸을 수 있고, 덕진공원을 30~40분씩 걸을 체력도 있다. 혈당을 제대로 확인하고 식습관을 바꾸며 생활습관을 개선할 시간도 충분하다.그런 의미에서 내일 아침에도 나는 혈당측정기를 꺼내 들 것이고, 덕진공원을 걸을 것이다. 다만 이번에는 수치를 맹신하며 안도하기 위해서가 아니다. 내 몸이 보내는 진짜 이상 신호를 제대로 듣고 참고하기 위해 올바른 방법으로 측정하고, 전문의와 상의하며, 운동도 꾸준히 병행할 생각이다.이번 검사 결과는 건강을 잃었다는 아쉬운 통보가 아니라, 인생 후반전을 맞아 내 몸을 제대로 돌보라는 새로운 출발점일지도 모르겠다. 더 늦기 전에 내 몸의 정확한 상태를 알게 되어 참 다행이다. 건강을 지키는 가장 좋은 때는 바로 '지금'이라는 사실을 너무도 절실히 깨달은 하루였다.