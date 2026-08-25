세종시의회 "행정수도특별법 연내 제정" 전국 의제화 총력

큰사진보기 ▲지난 24일 세종시의회 안신일 의장과 손인수 교육안전위원장, 김효숙 경제문화위원장이 서울시의회를 방문했다. ⓒ 세종시의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 24일 대한민국시도의회운영위원장협의회에서 '행정수도특별법, 연내 반드시 제정' 퍼포먼스를 펼치고 있다. ⓒ 세종시의회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 24일 열린 행정수도완성특별위원회와 행정수도특별법제정범국민대책위 간담회 ⓒ 세종시의회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

오는 31일 국회의사당 앞에서 개최되는 '행정수도특별법 제정을 위한 범국민 결의대회'를 앞두고, 세종시의회가 행정수도특별법 연내 제정을 위한 전국 의제화와 초광역 공조에 총력을 기울이고 있다.안신일 세종시의회 의장은 행정수도 완성을 위해 수도권 광역의회를 잇달아 방문하며 협력 관계 다지기에 매진하고 있다. 안 의장은 결의대회 참석을 요청하기 위해 지난 18일 경기도의회와 인천시의회를 방문한 데 이어 지난 24일 서울시의회를 찾았다. 이번 서울시의회 방문에는 세종시의회 손인수 교육안전위원장과 김효숙 경제문화위원장도 함께해 힘을 보탰다.방문단은 각 의회 의장을 직접 만난 자리에서 행정수도특별법 통과를 위한 수도권 3개 의회의 협력을 강조하며, 9월 정기국회를 앞두고 전국 시·도의회가 연대하는 힘을 대외에 알리자고 호소했다.안신일 의장은 "행정수도특별법 제정은 충청권 발전을 넘어 국가균형발전의 초석이 될 중대한 과제"라며 "9월 정기국회를 앞두고 열리는 이번 결의대회에 수도권 의회가 동참하는 것은 전국 시·도의회의 단합된 역량을 보여주는 상징이 될 것"이라고 강조했다. 이어 행정수도 세종 완성을 지지하는 선언문 서명에 동참해 줄 것을 각 의회에 요청하며, 역사적인 순간에 함께해 달라고 거듭 당부했다.앞서 안 의장은 지난 20일 경상북도의회를 비롯해 지난달에는 충북, 대전, 전북 등 광역의회를 차례로 찾았으며, 대한민국시도의회의장협의회 차원에서도 연내 제정의 뜻을 모은 바 있다.김현미 세종시의회 의회운영위원장도 전국적인 공감대 확산에 적극 동참했다. 김 위원장은 같은 날 세종시에서 열린 '대한민국시도의회운영위원장협의회 제12대 전반기 제1차 정기회'에 참석해 전국 16개 시·도의회 운영위원장을 상대로 행정수도특별법의 연내 제정을 강력히 촉구했다.김 위원장은 "행정수도 완성은 세종시만의 과제가 아니라 대한민국의 균형발전과 미래를 위한 국가적 과제"라며 전국 시·도의회의 동참을 호소했다. 이어 "행정수도특별법의 조속한 제정은 세종시의 행정수도 완성을 넘어 국가균형발전을 실현하는 중요한 전환점이 될 것"이라며 "전국 시·도의회와 함께 행정수도 완성을 위한 공감대를 넓혀 나가겠다"고 말했다.또한 세종시의회 행정수도완성특별위원회(위원장 박란희)도 이날 의회 청사에서 '행정수도특별법 제정을 위한 범국민대책위원회'와 간담회를 개최하며 입법 동력 확보에 힘을 보탰다.간담회에는 박란희 위원장을 비롯한 특위 위원들과 범국민대책위원회 황치환·황승원 상임대표 등 관계자들이 참석해 국회 앞 1인 릴레이 캠페인, 공동 방문, 재정 확보 등 향후 협력 방안을 논의했다. 특위는 전국적 공감대 확산과 포럼·토론회 개최 등 정책 논의를 이어가기로 했다.황치환 상임대표는 "행정수도 논의가 20여 년간 이어져 온 만큼 이제는 행정중심복합도시 건설을 넘어 온전한 행정수도를 완성할 때"라며 "국가균형발전과 새로운 국가 운영체계를 위해 행정수도특별법의 연내 제정이 반드시 필요하다"고 강조했다.박란희 위원장은 "특별법의 국회 심사와 본회의 통과까지 범국민대책위원회와 긴밀히 소통하고, 시의회가 할 수 있는 모든 역할을 다하겠다"며, "특별법 제정 이후의 행정수도 완성 과제까지 중장기적인 관점에서 차질 없이 준비해 나가겠다"고 말했다.이러한 전방위적 노력의 결집 무대로, 오는 31일 국회 본관 앞 계단에서 '행정수도특별법 제정을 위한 범국민 결의대회'가 개최된다. 범국민대책위와 세종특별자치시, 강준현·김종민 국회의원이 공동 주최하는 이번 결의대회에는 충청권 시·도지사와 국회의원, 시·도의장, 시민단체 등 1000여 명이 참석할 예정이다. 참석자들은 대회사와 연대사, 축사에 이어 공동결의문을 낭독하고, 손피켓을 든 퍼포먼스로 행정수도특별법의 연내 제정을 촉구할 계획이다.