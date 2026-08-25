사천 김명자·손순애 시인, 나란히 등단의 기쁨 누려

큰사진보기 ▲사천지역에서 활동하는 시인 두 명이 잇따라 등단의 기쁨을 누렸다. 김명자 시인은 계간 《불교와문학》(현대불교문인협회, 2026년 가을호 통권 100호) 신인상으로, 손순애 시인은 계간 《시와늪》 제73집 가을호 시 부문 신인상으로 각각 등단했다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲김명자 시인은 계간 《불교와문학》(현대불교문인협회, 2026년 가을호 통권 100호) 신인상으로 등단했다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

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큰사진보기 ▲손순애 시인이 계간 《시와늪》 제73집 가을호 시 부문 신인문학상으로 등단했다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

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[뉴스사천=강무성 기자] 사천지역에서 활동하는 시인 두 명이 잇따라 등단의 기쁨을 누렸다. 김명자 시인은 계간 <불교와문학>(현대불교문인협회, 2026년 가을호 통권 100호) 신인상으로, 손순애 시인은 계간 <시와늪> 제73집 가을호 시 부문 신인문학상으로 각각 등단했다.김명자 시인은 나무가 좋아 생활 목기를 만들고 옻칠을 하며 젊은 날을 보냈다. 글을 써보라는 권유에 시를 읽고 쓰기 시작해, 정삼조 시인과 문우들의 합평을 거치며 이번 결실을 맺었다.당선작은 삽재 우묵배미 논 외 2편(소정이 휴정에게, 별덩이 떨어지고)이다. '삽재 우묵배미 논'은 물받이 없는 논에 옹달샘을 파서 둠벙을 만들고, 미꾸라지와 붕어를 잡아 자식들과 놀아주던 아버지를 회상하는 작품이다. "아침에 본 벼 잎사귀에 몽글몽글 맺힌 이슬, 아버지 주름진 얼굴에 맺힌 땀방울 같다"는 구절이 시의 정서를 압축한다.심사위원단은 김 시인의 시가 "자연 사물의 현상을 진술하는 과정에서 인물과 인사를 탑재하는 능력이 있다"고 평했다. 개구리 울음소리에서 벗과의 서사를, 벼 잎사귀에 맺힌 이슬에서 아버지의 땀방울을 떠올리는 상상력이 특징이다. 심사위원단은 "토속적 어휘와 시골과 자연의 풍광은 경험자가 아니고는 진술이 불가한 것들"이라고 덧붙였다.김 시인은 "박재삼 시인의 시 '울음이 타는 가을 강'의 한 구절처럼 마음도 한자리 못 앉아 있는 마음일 때가 있다"며 당선 소식을 접했을 때의 심경을 전했다. 그는 "부족한 글을 세상 밖으로 이끌어주신 심사위원님들께 감사드린다"며 "모든 것은 다 때가 있다는 선배님의 말씀을 되새기며, 부끄럽지 않은 시를 쓰겠다"고 소감을 밝혔다.손순애 시인은 사천시 문화관광해설사와 사천시 이야기강사로 활동해왔다. 당선작은 아버지의 바다 외 4편으로, 세상을 떠난 아버지에 대한 그리움과 어머니의 노동, 고향의 자연을 소재로 삼았다.'아버지의 바다'는 낚시를 즐기던 아버지의 삶을 "사계절 시간을 낚으셨다"는 구절로 열며, 아버지가 떠난 뒤에도 봄마다 식탁에 오르는 도다리쑥국을 통해 기억이 이어지는 과정을 그렸다.심사를 맡은 배성근 시인은 "아버지가 낚던 바다는 아직 출렁이고, 어머니가 걸었던 밭길에는 아직 장화 자국이 남아 있다"며 "손순애 시인의 시 세계는 자연과 인간, 기억과 사랑이 함께 완성해 가는 따뜻한 생명의 기록"이라고 평했다.손 시인은 "시골에서 태어나 지금까지 고향의 흙냄새를 맡으며 살아왔다"며 "부모님의 삶을 바라보며 말없이 흘러간 세월과 굽은 등, 가족을 위해 평생을 살아오신 그 깊은 마음을 시로 노래하고 싶었다"고 말했다. 이어 "평범하게 흘러간 일상 속에도 수많은 이야기가 숨어 있었다"며 "오래도록 사람의 마음에 따뜻하게 머무는, 삶에 작은 위로와 웃음을 건네는 '웃음 시인'이 되겠다"고 소감을 밝혔다.