울산시, 시내버스 회사 손실액 올해 98%... 내년부터 100% 지원키로

울산시내버스 727대가 28일부터 파업할 가능성이 커짐에 따라 울산시가 시내버스 회사의 올해 손실액 지원을 97%에서 98%로 높이고 2027년부터는 100% 지원하는 등의 방안을 내놨다. (관련기사 : "울산 시내버스 파업 막자" 노사정 회의 생방송
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서남교 울산시 행정부시장은 25일 울산시청 프레스센터에서 '울산시 시내버스 재정지원 방안' 브리핑을 갖고 "이번 지원 방안은 울산시가 시내버스가 시민의 출퇴근과 통학 등 일상생활을 책임지는 필수 교통수단인 만큼, 노사협상 불발로 인한 파업 등 시민 불편이 발생해서는 안 된다는 절박한 상황에서 나온 것"이라고 밝혔다.
이어 "이에 따라 울산시는 노사 간 평행선을 달리던 임금협상에서 조속한 타결을 위한 2단계 재정지원 개선방안을 마련했다"고 설명했다.
개선방안에 따르면 1단계는 현 제도 내에서 최대 지원 가능액인 재정적자에 대한 지원율 97%에서 98%로 15억 원을 추가지원하고, 성과별 재정차등지원 규모는 현행 30억 원을 유지한다.
2단계로 2027년도에는 재정적자에 대한 지원율을 100%로 늘리고, 성과별 재정차등지원 규모는 현행 30억 원을 유지하는 등 총 45억 원을 추가지원 한다.
이처럼 재정적자 지원율을 100%로 상향 지원하고 성과별 재정차등지원액을 포함할 경우 모두 65억 원을 퇴직금으로 적립하는 것이 가능하다는 울산시 판단이다.
이에 버스회사에서는 2027년부터 매년 65억 원을 전액 퇴직금으로 적립하고, 퇴직급여제도를 확정기여형(DC형)으로 할 경우 미적립금(813억 원) 완전 해소에 13년 정도 소요될 것으로 울산시는 예상했다.
다만 현 제도상으로는 최대 지원 가능액이 미적립 퇴직금 해결에 충분치 않으므로 이를 해소하기 위해서는 시의회가 근거 마련을 위한 조례 발의 및 의결하는 방안이 필요한 상황이다.
이와 함께 울산시는 노사 양측에 상호 존중과 책임 있는 자세로 협상에 임하고, 시민의 이동권과 대중교통의 안정성을 최우선으로 고려해줄 것을 당부했다.
서남교 행정부시장은 "시내버스는 시민의 삶과 직결된 중요한 교통수단"이라며 "울산시의 노력과 노사간 긴밀한 소통으로 협상을 원만히 합의하고, 시민들이 안심하고 이용할 수 있는 버스 운행을 위하여 최선을 다하겠다"고 말했다.