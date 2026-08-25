메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

부산경남

26.08.25 14:56최종 업데이트 26.08.25 14:56

울산시, 시내버스 회사 손실액 올해 98%... 내년부터 100% 지원키로

'울산시 시내버스 재정지원 방안' 발표...쟁점된 '퇴직금 미적립액' 813억 원 해소에 13년 소요 예상

원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
서남교 울산시 행정부시장이 25일 울산시청 프레스센터에서 울산시 시내버스 재정지원 방안 언론 브리핑을 하고 있다.
서남교 울산시 행정부시장이 25일 울산시청 프레스센터에서 울산시 시내버스 재정지원 방안 언론 브리핑을 하고 있다. ⓒ 울산시

울산시내버스 727대가 28일부터 파업할 가능성이 커짐에 따라 울산시가 시내버스 회사의 올해 손실액 지원을 97%에서 98%로 높이고 2027년부터는 100% 지원하는 등의 방안을 내놨다. (관련기사 : "울산 시내버스 파업 막자" 노사정 회의 생방송)

서남교 울산시 행정부시장은 25일 울산시청 프레스센터에서 '울산시 시내버스 재정지원 방안' 브리핑을 갖고 "이번 지원 방안은 울산시가 시내버스가 시민의 출퇴근과 통학 등 일상생활을 책임지는 필수 교통수단인 만큼, 노사협상 불발로 인한 파업 등 시민 불편이 발생해서는 안 된다는 절박한 상황에서 나온 것"이라고 밝혔다.

이어 "이에 따라 울산시는 노사 간 평행선을 달리던 임금협상에서 조속한 타결을 위한 2단계 재정지원 개선방안을 마련했다"고 설명했다.

AD
개선방안에 따르면 1단계는 현 제도 내에서 최대 지원 가능액인 재정적자에 대한 지원율 97%에서 98%로 15억 원을 추가지원하고, 성과별 재정차등지원 규모는 현행 30억 원을 유지한다.

2단계로 2027년도에는 재정적자에 대한 지원율을 100%로 늘리고, 성과별 재정차등지원 규모는 현행 30억 원을 유지하는 등 총 45억 원을 추가지원 한다.

이처럼 재정적자 지원율을 100%로 상향 지원하고 성과별 재정차등지원액을 포함할 경우 모두 65억 원을 퇴직금으로 적립하는 것이 가능하다는 울산시 판단이다.

이에 버스회사에서는 2027년부터 매년 65억 원을 전액 퇴직금으로 적립하고, 퇴직급여제도를 확정기여형(DC형)으로 할 경우 미적립금(813억 원) 완전 해소에 13년 정도 소요될 것으로 울산시는 예상했다.

다만 현 제도상으로는 최대 지원 가능액이 미적립 퇴직금 해결에 충분치 않으므로 이를 해소하기 위해서는 시의회가 근거 마련을 위한 조례 발의 및 의결하는 방안이 필요한 상황이다.

이와 함께 울산시는 노사 양측에 상호 존중과 책임 있는 자세로 협상에 임하고, 시민의 이동권과 대중교통의 안정성을 최우선으로 고려해줄 것을 당부했다.

서남교 행정부시장은 "시내버스는 시민의 삶과 직결된 중요한 교통수단"이라며 "울산시의 노력과 노사간 긴밀한 소통으로 협상을 원만히 합의하고, 시민들이 안심하고 이용할 수 있는 버스 운행을 위하여 최선을 다하겠다"고 말했다.

#울산시내버스#재정지원

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
10만인클럽
10만인클럽 회원
박석철 (sisa) 내방

울산지역 일간지 노조위원장을 지냄. 2005년 인터넷신문 <시사울산> 창간과 동시에 <오마이뉴스> 시민기자 활동 시작. 저서로 <울산광역시 승격 백서> <한국수소연감> 등이 있음

이 기자의 최신기사현대차 노사 임금협상 합의... "인상 효과 4084만원"


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기