경찰, '성남 보복살인' 피의자 김상수 신상 공개

큰사진보기 ▲경찰이 공개한 성남보복살인 사건 피의자 사진 ⓒ 경기남부경찰청 관련사진보기

AD

옛 연인을 보복 살해 혐의를 받고 있는 피의자 김상수(52) 신상이 25일 오전 9시에 공개됐다.경기남부경찰청은 25일 다음 달 24일 오전 9시까지 한 달 간 경찰청 누리집을 통해 김상수의 이름, 나이, 얼굴 사진(머그샷) 등 신상정보를 공개한다고 밝혔다. 공개 기간이 만료하면 해당 정보는 삭제된다.김상수는 지난달 5일 오전 3시께 성남시 중원구 상대원동에서 4년간 교제하다 헤어진 60대 여성을 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받는다. 그는 피해자로부터 스토킹 혐의로 고소당해 처벌 받게 될 처지에 놓이자 앙심을 품고 계획적인 범행을 저지른 것으로 알려졌다. .경찰은 김상수에게 살인보다 형이 무거운 보복 살인 혐의를 적용, 지난 19일 검찰에 구속 송치했다.하지만 김상수는 체포된 순간부터 지금까지 일관되게 우발적인 범행이라고 주장하고 있는 것으로 알려졌다. 범행 직후 자해한 탓에 한 달 넘게 입원 치료를 받았는데, 이 과정에서 태블릿 PC 등을 이용해 형량 낮추는 법 등을 미리 검색하는 등 허위 진술을 준비했던 것으로 드러났다.김상수는 피해자를 스토킹한 사건이 송치 됐다는 문자를 받은 당일 흉기를 구매하거나, 새벽 시간 피해자 직장 앞에서 오랫동안 배회하는 등 계획 범행을 저지른 정황이 경찰 조사에서 드러났다. 이를 바탕으로 경찰은 김상수에 대해 보복살인 혐의를 적용해 구속 상태로 검찰에 넘겼다.경찰은 지난 18일 신상정보공개 심의위원회를 열어 김상수의 신상을 공개하기로 했으나 김상수의 이의 제기로 공개가 지연된 바 있다.