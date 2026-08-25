이 대통령 또 강조한 '겸손한 개혁', 유시민 겨냥했나

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 25일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.8.25 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"높은 목소리나 과장된 자세가 아니라 정말로 겸손하게, 많은 사람들의 고통을 최소화하고 반발도 최소화하면서 성과를 만들어내고 이에 기반해야 또 다른 변화와 개혁도 가능해진다는 말씀을 제가 드리고 싶습니다."

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큰사진보기 ▲24일 오후 유튜브 채널 '저널리스트'에 출연한 유시민 작가 (사진은 방송 화면 갈무리) ⓒ 저널리스트 관련사진보기

이재명 대통령이 25일 국무회의에서 또 한 번 개혁에 대한 본인의 지론(持論)을 밝혔다.여러 번 반복된 얘기다. 이 대통령은 이달 초 부처 업무보고 땐 "요란하게 주장하고 상대에게 삿대질하면서 압박하면 자신의 가치, 이념, 지향을 잠깐 실현할 지 몰라도 필연적으로 반발을 부른다"고 했다.지난 7월 21일 국무회의 땐 "우리들의 이상과 가치 중요하다. 그것 때문에 우리가 공직을 하기도 하고 정치를 하기도 하지만 더 중요한 것은 그 권력을 맡긴 주체인 국민들의 삶"이라고 했다.여러 번 반복되고 있는 의심과 비판에 대한 답변이기도 하다. 유시민 작가는 전날(24일) 장인수 전 MBC 기자의 유튜브 채널 '저널리스트'에 출연해 "윤석열 정부 때와 같은 분석 틀로 이재명 정부 분석해보고 있다. 1년밖에 안 됐는데 (윤 정부와) 비슷한 증상들이 참 많더라", "이 대통령도 (윤석열처럼) 자신의 집권 연합을 스스로 해체하고 있다. 지금 이미 반 넘게 해체했다" 등의 혹평을 쏟아냈다.이 대통령은 이날 "최대한 (국정에 대한) 피드백을 잘 해주는 것이 좋을 것 같다. 국정이라는 게 워낙 나의 삶과는 멀리 떨어져 있는 거다 싶어서 무관심하고 잘못된 정보에 의해서, 왜곡된 의견에 좀 휘둘리기도 한다"며 이러한 입장을 밝혔다.이 대통령은 먼저 "우리는 이제 새로운 정부가 들어설 때마다 개혁 얘기를 한다"며 "개혁의 강도나 방향은 보수정권이냐, 진보정권이냐에 따라서 다르겠지만 보통 민주개혁진영이 집권하면 개혁에 대한 열망이 크다"고 짚었다.이어 "그런데 역사적으로 어떤 혁명적 상황이 지나고 나면 소위 반혁명, 반동을 겪는 경우가 많다. 그리고 그 혁명이 실패하기도 하고 엄청난 어려움을 겪은 다음에 다시 또 전진하기도 한다"고 덧붙였다.이 대통령은 "개인이 삶의 방식을 바꾸는 것보다 사회가 변화 발전하는 건 더 어려운 측면이 있다. 이해 관계가 걸려 있기 때문"이라며 이러한 반동의 가능성을 줄이기 위한 노력을 기울여야 한다고 강조했다.이에 대해 이 대통령은 "개혁 동력이라는 게 조금 많다고 되는 게 아니다"며 "새로운 변화를 만들려면 소위 기득권의 저항, 기존 이해관계자들의 고통을 감내하고 남을 정도가 돼야 새로운 질서를 만들 수 있다"고 했다.특히 "목소리 높게, 선명하게, 목표를 높이. 이렇게 하는 것이 칭찬 받긴 좋지만 그렇게 하면 저항 강도를 높이고 고통을 크게 한다"며 "삿대질 하고 '넌 나쁜 거야' 이런 식으로 해버리면 저항과 반발이 너무 커져서 목표를 이루기도 쉽지 않을 뿐만 아니라 목표를 이루는 경우에도 희생과 손실이 커진다"고 지적했다.이 대통령은 그래서 자신은 개혁에 대해서도 실용적이고 실효적으로 접근해야 한다는 입장이라고 밝혔다. 그 예로는 보건복지부의 의대 정원 증원과 국토교통부의 SRT·KTX 통합 성공 등을 들었다.이 대통령은 "이미 노동조건들도 다르고 이해관계도 복잡한데 SRT와 KTX를 몇 달만에 합친다는 게 쉬운 일이 아니다"며 "그렇지만 잘 설득해서 또 절차를 잘 거쳐서 무리 없이 이렇게 통합을 이뤄내지 않나"라고 말했다.한편 청와대 측이 따로 유 작가의 발언에 대한 반응은 내놓지 않을 것으로 보인다.앞서 강유정 청와대 수석대변인은 지난 7월 "지금 검찰개혁이 1년 넘도록 안 이뤄지는 이유는 대통령이 수사·기소 완전 분리를 원하지 않기 때문"이란 유 작가의 주장에 대해 "청와대와 이재명 대통령은 수사·기소 분리라는 검찰 개혁의 핵심 가치에 대해서는 한 번도 흔들린 적이 없다"면서도 "특정인의 발언에 대해서는 별도의 입장을 가지거나 별도로 대응하지 않는다"고 밝힌 바 있다.다만 여권 내부에서는 유 작가의 발언이 선을 넘었다는 비판이 나오는 중이다.박홍근 기획예산처 장관은 페이스북을 통해 "(유 작가가) 뜻대로 되지 않는 현 상황에 앙심을 품은 것은 아니냐"며 "그렇다고 해서 이렇게 마구잡이로 저주를 퍼부어서는 안 된다"고 했다.채현일 더불어민주당 의원도 "매번 자극적인 네이밍으로 진영 내 분란만 자초할 뿐 정작 그 독설로 세상을 어떻게 바꾸려는지 깊은 의문이 든다"고 비판했다.박용진 규제합리화위원회 부위원장은 이날 채널A <정치시그널>과 한 인터뷰에서 "애정을 가지고 있는 비판이 아닌 것 같다, 비판선을 넘어섰다"고 지적했다.