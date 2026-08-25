메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

경제

인천경기

26.08.25 13:56최종 업데이트 26.08.25 13:56

GH, 연천BIX 산업용지 45필지 파격 공급…최대 15.75% 할인

선납할인 5%·3년 거치 후 1년 분할납부·할부이자 전액 면제... 입주 우선순위 추첨 후 10월 계약

원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
경기주택도시공사(GH) 신사옥 전경
경기주택도시공사(GH) 신사옥 전경 ⓒ 경기주택도시공사

경기주택도시공사(사장 김용진, GH)가 연천 BIX(Business & Industry Complex) 산업시설용지 45필지를 파격적인 조건으로 공급한다. 초기 투자비 부담을 낮춰 기업 유치를 촉진하고, 연천BIX의 산업단지 활성화에 나선다는 취지다.

선납할인 5%에 3년 거치·할부이자도 면제

GH는 25일 연천BIX 내 산업시설용지 45필지를 공급하면서 선납할인 5%, 3년 거치 후 잔금 1년 분할납부, 할부이자 전액 면제 등의 판매촉진책을 적용한다고 밝혔다.

AD
계약과 동시에 대금을 완납할 경우 최대 15.75%의 할인 혜택을 받을 수 있다. 공급 대상 토지는 필지별로 규모와 가격이 다르며, 공급가격은 최소 8억 9,613만 원에서 최고 97억 5,084만 원이다.

이번 공급은 입주 우선순위에 따른 추첨 방식으로 진행된다. 오는 9월 4일부터 8일까지 GH 수원 본사에서 방문 접수를 받으며, 이후 연천군의 입주 심사를 거쳐 10월 1일 입주대상자를 선정할 예정이다. 계약은 10월 중 체결한다.

60만㎡ 규모 산업단지…교통망·기업 지원책 갖춰

연천BIX는 GH와 연천군이 연천읍 통현리 일원에 약 60만㎡ 규모로 조성한 산업단지다. 전철 1호선과 수도권 제2외곽순환도로, 구리~세종 고속도로 등 광역교통망과 연결돼 기업 입지 여건을 갖췄다는 평가를 받고 있다.

특히 조성원가가 3.3㎡당 84만 3,809원으로 인근 산업단지보다 저렴한 데다 투자 인센티브와 중소기업 정책자금·보증지원, 국세 및 지방세 감면 등의 지원책도 마련돼 있다.

연천BIX, 그린바이오산업 클러스터로 육성

GH는 임진강과 한탄강을 중심으로 한 풍부한 수계자원과 유네스코 생물권보전지역·세계지질공원 등 연천의 지역적 특성을 바탕으로 연천BIX를 그린바이오산업 클러스터로 육성할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

산업시설용지 공급과 관련한 자세한 사항은 GH 홈페이지와 토지분양시스템에서 확인하거나 GH 산단사업처 산단지원부로 문의하면 된다.

#경기주택도시공사#GH#김용진#연천BIX#그린바이오산업클러스터

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
10만인클럽
10만인클럽 회원
최경준 (235jun) 내방

사실 너머의 진실을 보겠습니다. <오마이뉴스> 선임기자(지방자치팀) / 저서 <이재명과 기본소득>(오마이북)

이 기자의 최신기사"고양시를 AI 국제협력 관문도시로" 민경선, UN 글로벌 AI 허브 유치 공식 선언


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기