GH, 연천BIX 산업용지 45필지 파격 공급…최대 15.75% 할인

큰사진보기 ▲경기주택도시공사(GH) 신사옥 전경 ⓒ 경기주택도시공사 관련사진보기

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경기주택도시공사(사장 김용진, GH)가 연천 BIX(Business & Industry Complex) 산업시설용지 45필지를 파격적인 조건으로 공급한다. 초기 투자비 부담을 낮춰 기업 유치를 촉진하고, 연천BIX의 산업단지 활성화에 나선다는 취지다.GH는 25일 연천BIX 내 산업시설용지 45필지를 공급하면서 선납할인 5%, 3년 거치 후 잔금 1년 분할납부, 할부이자 전액 면제 등의 판매촉진책을 적용한다고 밝혔다.계약과 동시에 대금을 완납할 경우 최대 15.75%의 할인 혜택을 받을 수 있다. 공급 대상 토지는 필지별로 규모와 가격이 다르며, 공급가격은 최소 8억 9,613만 원에서 최고 97억 5,084만 원이다.이번 공급은 입주 우선순위에 따른 추첨 방식으로 진행된다. 오는 9월 4일부터 8일까지 GH 수원 본사에서 방문 접수를 받으며, 이후 연천군의 입주 심사를 거쳐 10월 1일 입주대상자를 선정할 예정이다. 계약은 10월 중 체결한다.연천BIX는 GH와 연천군이 연천읍 통현리 일원에 약 60만㎡ 규모로 조성한 산업단지다. 전철 1호선과 수도권 제2외곽순환도로, 구리~세종 고속도로 등 광역교통망과 연결돼 기업 입지 여건을 갖췄다는 평가를 받고 있다.특히 조성원가가 3.3㎡당 84만 3,809원으로 인근 산업단지보다 저렴한 데다 투자 인센티브와 중소기업 정책자금·보증지원, 국세 및 지방세 감면 등의 지원책도 마련돼 있다.GH는 임진강과 한탄강을 중심으로 한 풍부한 수계자원과 유네스코 생물권보전지역·세계지질공원 등 연천의 지역적 특성을 바탕으로 연천BIX를 그린바이오산업 클러스터로 육성할 수 있을 것으로 기대하고 있다.산업시설용지 공급과 관련한 자세한 사항은 GH 홈페이지와 토지분양시스템에서 확인하거나 GH 산단사업처 산단지원부로 문의하면 된다.