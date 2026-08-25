갈등 끝에 부산 시내버스 노사 '임금협상' 타결

큰사진보기 ▲부산 시내버스 노사가 협상 끝에 임금인상 조정 합의안에 서명했다. ⓒ 김보성 관련사진보기

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부산 시내버스 노사가 갈등 끝에 임금협상을 타결했다. 그동안 여러 차례 대화에도 이견이 좁혀지지 않으면서 쟁의 절차가 예상됐지만, 노사는 파업 예고일(28일) 직전 합의안에 서명했다.25일 전국자동차노동조합연맹 부산버스노조와 부산시버스운동사업조합에 따르면, 이날 새벽 노사는 지방노동위원회가 제시한 조정안인 임금 5% 인상에 합의했다. 그동안 9차례에 걸쳐 협상을 이어온 노조 측은 사측과 이견을 더 좁히지 못하자 지노위 조정을 신청한 상태였다.사전 조정이 무위에 그치자 노조는 지난 12일 본조정 신청에 이어 25일 쟁의행위 찬반투표를 상정했다. 물가 인상률을 임금에 반영해야 한다는 노조 측의 요구에 사측은 준공영제 재정 여건상 동의하기 어렵다고 난색을 보였다.그러나 지노위가 적극적으로 개입하면서 타협의 물꼬가 트였다. 지난 20일에 이어 이날까지 세 차례 조정 회의를 진행했고, 이 과정에서 5%의 중재안이 나왔다. 노사간 밤샘 논의가 이어진 이후에야 최종 수용이 이루어졌다.파업 가능성을 주시해 온 부산시는 결과를 크게 반겼다. 전재수 부산시장은 "시민의 일상과 직결된 시내버스의 안정적인 운행을 위해 노사가 끝까지 대화를 이어가며 합의점을 찾아준 데에 대해 감사드린다"라고 공개 입장을 밝혔다.한편 상급단체인 전국자동차노동조합연맹은 부산 말고도 울산과 인천 등에선 여전히 협상이 이어지고 있다고 설명했다. 연맹 관계자는 "울산은 어제 2차 조정이 성과 없이 끝났고, 인천은 오늘 회의가 열린다"라며 "시와 사측이 책임을 떠넘기다 보니 매듭이 풀리지 않고 있다. 물가는 계속 인상하는데 버스 노동자들만 후퇴할 수는 없다"라고 말했다.