"너랑 못 하겠구나" 이창동 한 마디에 설경구가 취한 조치

큰사진보기 ▲영화 <가능한 사랑> 제작발표회 현장. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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"대기업, 자본 지배가 강해지는 때에 우린 어떻게 살아야 하나. 그럴수록 우리 삶을 지탱하는 건 사랑이라 생각한다."

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8년 만의 장편 복귀작을 선보이는 이창동 감독 얼굴은 다소 상기돼 보였다. 진행자 요청에 손 하트와 볼 하트 동작도 기꺼이 취했다. 25일 오전 서울 마포구의 한 호텔에서 진행된 영화 <가능한 사랑> 제작발표회에 참석한 이 감독은 "마음이 벅차다. 베니스와 토론토 등 해외에서 먼저 보실 관객들 반응이 궁금하다"며 기대감을 드러냈다.대기업 해고 노동자와 그의 아내, 그리고 이들을 촬영하기 시작한 다큐멘터리 감독과 그녀의 남편 이야기를 두고 이 감독은 "사랑 이야기"라고 정의했다. 그는 "꼭 남녀 간의 사랑이 아닌, 사람 간의 사랑인데 사실 불가능하다는 걸 내포하기 마련이지만 우린 어떤 사랑이 가능한지, 혹은 사랑이 가능하게 하려면 어떻게 해야 하는지를 묻고 싶었다"고 설명했다.이야기 출발점인 해고 노동자 호석은 설경구가 연기했다. 오디션을 통해 거머쥔 영화 주연작 <박하사탕>(2000)으로 이창동 감독과 연을 맺은 그는 애초에 다른 영화 일정으로 참여하지 못할 뻔했다. 그는 "감독님이 제안하던 중 '너랑 못 하겠구나' 하셔서 바로 해결하고 오겠다고 말씀드렸다"며 "<들쥐>의 김홍선 감독께 감사드린다"고 캐스팅 일화를 전했다.그만큼 설경구가 하고 싶었던 이유는 '이창동'이라는 이름 때문이었다. 그는 "<박하사탕> 때 사실 힘들었는데, 마치고 나니 그때가 그립더라. 초심이 좋았는지 이번 현장에서 그 당시와 비슷한 긴장감이 왔다"며 "(완성된) 영화를 봤는데 기대를 충족시키는 영화"고 말했다.호석의 아내 미옥 역의 전도연도 "이창동 감독님이기에 하고 싶었고, 제안받자마자 다음날부터 시나리오를 달라고 재촉했다"며 "다 읽고 난 뒤 그 여운이 너무 강렬했다. 호석의 화가 언제 터질지 몰라 마치 시한폭탄을 품은 것처럼 사는 인물이었다"고 해석을 전했다.설경구와는 <나도 아내가 있었으면 좋겠다>(2001), <밀양>(2007), <생일>(2019) 등으로 인연을 맺어 온 전도연은 이번 영화를 통해 다시 부부로 호흡을 맞추게 됐다. <생일>에 이어 두 번째다. 그는 "감독님과도 20년 만에 작업하는데 어제 뵌 것 같은 느낌이었고, 설경구씨와는 진짜 부부 같은 느낌이 나오지 않았나 싶다"고 재치 있게 역할을 설명했다.조여정과 조인성은 호석, 미옥 부부와 대구를 이루는 존재로 등장한다.. 다큐멘터리 감독 예지를 연기한 조여정은 "감독님 영화는 너무 고대하던 일이라 제안에 얼떨떨할 정도로 좋았다"며 현장에 예지로 존재하려 노력했다. 촬영하는 하루하루가 소중하고 행복했다"고 표현했다.상우 역의 조인성 또한 "당시 <호프>와 <휴민트>를 찍고 나서 체력적으로 힘들어 쉬어야겠다던 차였는데 제안을 주셔서 이것까진 하고 쉬어야겠다 싶었다"며 "감독님 작품을 워낙 좋아했고, 배운다는 마음으로 현장에 갔다. 촬영을 마치고 배우끼리 현장이 그리울 것 같다고 말할 만큼 애틋했다"고 전했다.<가능한 사랑>은 애초 한 국내 주요 투자사와 협상하다 결렬되어 글로벌 OTT 기업 넷플릭스가 투자사로 나선 경우다. 이 소식이 알려졌을 때 극장 산업의 불투명한 미래를 암시한다는 우려가 있기도 했다. 이 감독이 갖는 대표성 때문이다. 현장에서 이와 관련 자세한 설명이 있었다.이 감독은 "처음부터 넷플릭스가 신뢰를 주고 있었고 투자처를 찾는 과정을 기다려줬다. 저 자신과 작품에 대한 믿음을 보여주었다"며 "전 과정에 걸쳐 어떤 간섭도 한 적 없고, 지금까지도 그 자세를 견지하고 있기에 어쩌면 지금까지 제가 만든 작품 중 가장 편하게 임할 수 있었던 것 같다"고 말했다.그는 해당 이야기를 오랜 시간 품고 있었다는 사연도 전했다. 일부 알려진 대로 <가능한 사랑>은 본래 국내 유명 대기업의 대량 해고 사태를 모티브로 했다. 2010년경부터 영화화를 염두에 두고 글을 써왔던 이 감독은 "영화를 만들기 전 항상 나 자신과 관객에게 꼭 필요한 것인지 질문하는데, 확신이 없다면 추진하지 못하는 게 있다"며 "오정미 작가 추천으로 또 다른 부부 이야길 겹치게 되어 다시 살아나게 됐다"고 강조했다. 애초 감독이 구상한 해고 노동자 이야기는 2022년 단편 <심장소리>로 갈음하려 했다는 게 그의 설명이었다.이어 이 감독은 "특정 기업의 사건으로 받아들이지 않았으면 한다"며 "대한민국 대기업의 집단해고 사태는 그 후유증과 사회적 파장이 큰데, 노동 자체가 소멸하는 지금 시대에 더욱 이런 영화가 필요하다고 생각한다"고 덧붙였다.한편 <가능한 사랑>은 오는 9월 23일 개봉한다. 그에 앞서 제83회 베니스국제영화제 경쟁 부문, 제51회 토론토국제영화제 스페셜 프레젠테이션 부문에서 상영된다. 이창동 감독의 베니스영화제 경쟁 부문 진출은 <오아시스> 이후 24년 만이다.