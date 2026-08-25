시흥시, 공공산후조리원 개원 앞두고 입실 예약접수

시흥시 최초 공공산후조리원이 개원을 앞두고 24일부터 입실 예약접수를 받고 있다. 접수 기간은 오는 28일까지5일간이다. '시흥시 공공산후조리원 홈페이지'(http://www.시흥시공공산후조리원.com/reserve_01.html
)를 통한 온라인 예약방식으로 접수하면 된다. 이용 요금은 1주 42만원, 2주 84만원이다. 개원식은 다음 달 5일 오전 10시 개최 예정이다.
이번 예약은 9월 21일부터 11월 30일 사이에 분만 예정인 산모를 대상으로 진행된다. 신청 대상은 시흥시에 주민등록을 둔 다자녀(둘째아 이상) 및 조례에 따른 감면 대상 산모(수급자·차상위계층·한무보·유공자·장애인·다문화·병역명문가 가족 등)다.
다자녀 산모와 감면 대상 산모를 각각 50% 비율로 선발하며, 접수 기간은 8월 24일 부터 8월28일 까지 5일 간이다. '시흥시 공공산후조리원 홈페이지'(http://www.시흥시공공산후조리원.com/reserve_01.html
)를 통한 온라인 예약 방식으로 접수하면 된다. 이용 요금은 1주 42만원, 2주 84만원이다. 앞으로 공공산후조리원 예약접수는 매월 마지막 주에 3개월 후 분만예정인 산모를 대상으로 실시할 예정이다.
이형정 시흥시보건소장은 "공공산후조리원 운영을 통해 출산 가정의 경제적 부담을 덜고, 보다 안전하고 전문적인 산후조리 서비스를 제공함으로써 아이 낳고 키우기 좋은 도시환경을 한층 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.