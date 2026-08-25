말하는 대로 척척 해주는 엄마, 그런데 왜 수상하지

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큰사진보기 ▲<엄마 자판기> 그림책 ⓒ 이혁진 관련사진보기

아침 9시가 조금 넘어 작은도서관이 부산하다. 인근 유치원 어린이들이 종종 방문하는데 오늘 온 것이다. 동네 유치원이 작은도서관을 방문하는 목적은 아이들에게 도서관을 친숙하게 하고 책을 가까이하는 독서 습관을 길러주려는 것이다.한가할 때는 절간처럼 조용하고 책장 넘기는 소리가 유일한 소음인데 아이들이 오니 비좁은 작은도서관은 순식간에 놀이터로 바뀌었다. 사실 도서관에서 많은 어린이들과 함께 지내는 것이 흔치 않다. 나는 때마침 도서관 청소를 마치고 한숨 돌리고 있더터라 몰려드는 아이들의 안전을 위해 자리를 지킬 수 있었다.여섯살 된 20명의 아이들은 한시도 가만있지 않았다. 전날 정리해 두었던 어린이 그림책 코너는 금세 텅 비었다. 두 명의 유치원 선생은 각자 몇 명의 어린이들을 데리고 책을 읽어주고 있었다. 하지만 대부분 어린이들은 자기들이 보고 싶은 책들을 마음껏 꺼내 읽었다.한 아이는 욕심을 부리듯 여러 권을 책상에 올려놓았다. 남자 어린이들은 책을 가지고 다니며 뛰어다니기 바쁘다. 책을 보기보다는 자기들끼리 고른 책 제목을 서로 확인하는데 관심이 많았다.여자 어린이들은 옹기종기 모여 남자아이들보다 차분해 보였다. 하지만 책을 보는 시간은 5분이 채 되지 않았다. 그런데 유독 한 여자 어린이는 바닥에 앉아 도서관을 나갈 때까지 고른 그림책을 뚫어지게 살피고 있었다.유치원생들이 도서관에 머문 시간은 고작 30분 남짓. 아이들이 돌아간 후 도서관은 다시 평온을 찾았다. 아이들이 본 책들을 정리하면서 나는 그 여자 아이가 본 책이 어떤 내용인지 궁금해 직접 읽기 시작했다. <엄마 자판기>라는 그림책이다.주말에 출근을 서두르는 엄마는 매일 김밥을 해놓고 신우에게 얼른 먹으라 채근하고, 화장을 하면서도 방과 후 숙제를 하고, 학습지 선생님이 오면 얌전히 수업하고 집에 있으라 등 엄마의 잔소리는 끊임이 없다.신우는 온통 놀이공원에 가고 핸드폰을 보고 싶은 마음뿐이다. 신우는 종일 잔소리만 하고 놀이공원도 안 데려가는 엄마가 밉고 싫다. 짜증 난 신우는 자면서 "엄마가 없어졌으면 좋겠다"라는 생각도 했다.그런데 잠에서 깨어 보니 엄마가 안 보이고 방에는 버튼을 누를 수 있는 '엄마 자판기'가 있었다. 자판기를 누르면 자기가 하고 싶은 걸 엄마가 해주는 것이다. 피자놀이, 공주놀이, 핸드폰놀이, 사진 찍기, 공 줍기, 업기 놀이 등 엄마들은 신우가 원하는 것을 다 들어주었다.놀고 싶어 하는 신우의 마음을 아는 엄마가 자판기가 돼 아이가 원하는 놀이를 같이 하면서 동심의 세계를 어루만지고 있다. 그럼에도 신우는 완벽해 보이는 엄마 자판기가 어딘가 수상하다는 걸 느끼고 원래 엄마를 그리워한다는 줄거리다.이 그림책을 보던 아이는 어떤 느낌이 들었을까. 그리고 왜 이 그림책을 오랫동안 유심히 봤을까. 책을 보면서 신우처럼 엄마를 떠올렸을까 등등 여러 상상들이 머리를 스쳤다.조경희 작가는 아이가 "엄마가 없어졌으면 좋겠다."라는 말을 듣고 이 그림책을 만들게 됐다고 한다. 자기 뜻을 가장 잘 아는 엄마가 실망을 줄 때 튀어나오는 이 말은 누구나 한 번쯤 해본 말이라서 공감하면서도 나도 모르게 귀가 발개졌다.작은도서관 북큐레이션 담당 사서는 "이 그림책은 유치원생뿐 아니라 매일 육아 문제로 시달리며 '나는 어떤 엄마일까?'에 대해 고민하는 엄마들에게 추천하고 싶은 도서"라고 설명했다.