"고양시를 AI 국제협력 관문도시로" 민경선, UN 글로벌 AI 허브 유치 공식 선언

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 25일 오전 국회의원회관 제2소회의실에서 열린 '고양시 UN 글로벌 AI 허브 유치 선언식'에서 참석자들과 함께 유치 의지를 다지고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 25일 오전 국회의원회관 제2소회의실에서 열린 '고양시 UN 글로벌 AI 허브 유치 선언식'에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 25일 오전 국회의원회관 제2소회의실에서 열린 '고양시 UN 글로벌 AI 허브 유치 선언식'에서 참석자들과 함께 유치 의지를 공식적으로 밝히고 있다. (왼쪽부터) 최창의 행복한미래교육포럼 대표, 한준호·이기헌 국회의원, 민경선 고양특례시장, 김미수 고양시의회 의장, 김영환 국회의원, 홍영표 고양시민회 대표. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲고양특례시(시장 민경선)가 지난 19일 스마트시티센터에서 ‘고양특례시 UN 글로벌 AI 허브 유치 민관 합동 간담회’를 개최했다 ⓒ 고양시 관련사진보기

고양특례시가 'UN 글로벌 AI 허브' 유치를 위한 본격적인 정치·사회적 연대에 들어갔다. 민경선 고양특례시장은 25일 고양시 지역 국회의원 및 시민사회·학계 관계자들과 함께 유치 선언식을 열고, 고양시를 대한민국의 AI 국제협력 관문도시로 도약시키겠다는 의지를 공식화했다.이번 선언은 단순히 국제기구 하나를 유치하는 차원을 넘어, 고양시가 AI를 새로운 성장동력으로 삼아 자족도시로의 전환을 가속하겠다는 전략과 맞닿아 있다. 특히 시가 행정조직 중심의 유치 활동에서 벗어나 국회와 시민사회, 대학·연구기관 등을 묶는 민관 합동 체계를 잇따라 가동하고 있다는 점에서 주목된다.이날 국회의원회관에서 열린 선언식에는 민경선 시장을 비롯해 한준호·김영환·이기헌 국회의원, 김미수 고양시의회 의장, 경기도의원, 허희영 한국항공대학교 총장, 이왕준 명지병원 이사장, 양한광 국립암센터 원장, 시민대표 등이 참석했다. 해외 출장으로 현장에 오지 못한 김성회 의원도 영상을 통해 유치 지지 의사를 밝혔다.참석자들은 고양시의 UN 글로벌 AI 허브 유치 전략을 공유한 뒤 국회 차원의 대응 방안을 논의하고, 유치선언문을 공동으로 낭독·서명했다.고양시가 내세우는 가장 큰 경쟁력은 국제기구가 실제 활동할 수 있는 도시 기반이다. 국내 최대 전시컨벤션센터인 킨텍스를 활용하면 국제회의와 관련 행사를 수용할 수 있고, 인천국제공항과의 접근성에 더해 GTX-A와 대곡역세권 등 광역교통망도 갖추고 있다.여기에 일산테크노밸리를 중심으로 AI·데이터센터 등 첨단산업 기반이 확대되고 있고, 바이오·의료 및 교육 인프라도 갖추고 있다는 게 시의 설명이다.고양시는 이를 단순한 '입지 경쟁력'에 머물게 하지 않고 AI 정책을 실제 도시에서 적용하고 검증하는 '글로벌 AI 실증도시'로 연결하겠다는 구상이다.정부가 추진하는 글로벌 AI 허브는 AI를 안전하고 공정하게 활용하기 위한 국제협력 플랫폼이다. AI 윤리와 국제표준, 기술협력, 교육과 공동연구, 공공 AI와 디지털정부 정책연구는 물론 기후·보건·식량·난민 등 인류 공동의 문제를 AI로 해결하는 것이 주요 목표다.실제로 정부는 지난 5월 글로벌 AI 허브 비전을 선포하면서 국제노동기구(ILO), 국제이주기구(IOM), 국제전기통신연합(ITU), 유엔개발계획(UNDP), 유엔환경계획(UNEP), 유엔난민기구(UNHCR), 유엔아동기금(UNICEF), 세계식량계획(WFP), 세계보건기구(WHO) 등 9개 국제기구와 세계은행 등 5개 다자개발은행이 참여하는 협력체계를 출범시켰다.따라서 최종 입지 선정은 단순한 건물이나 부지를 제공하는 문제가 아니다. 국제회의를 치를 수 있는 공간, 국제기구 관계자들이 생활할 수 있는 정주환경, 연구·산업 생태계, 그리고 국제협력을 뒷받침할 행정·외교 역량까지 종합적으로 평가받을 가능성이 크다.고양시는 바로 이 지점을 겨냥하고 있다. 지난 19일 열린 민관 합동 간담회에서는 킨텍스 제2전시장을 거점 사무국 및 국제회의 공간으로 활용하는 방안과 함께 국제기구 종사자와 가족을 위한 'UN AI 허브 빌리지' 조성 방안 등이 논의됐다.다만 킨텍스는 코트라·경기도·고양시가 공동 소유한 시설인 만큼 실제 공간 활용은 관계기관 협의가 필요하다. 즉, 고양시가 제시하는 구상이 실제 유치 경쟁력으로 인정받기 위해서는 선언을 넘어 구체적인 공간·재정·제도 지원 방안을 얼마나 빠르게 현실화하느냐가 관건이다.고양시가 최근 유치 추진체계 구축에 공을 들이는 것도 이런 이유에서다. 시는 스마트시티과에 유치추진단을 구성한 데 이어 전문가와 시민이 참여하는 범시민 추진단과 자문위원회 운영을 추진해 왔다. 지난 19일 민관 합동 간담회에서는 시민단체와 언론, 학계 관계자들이 참여해 유치 전략과 시민 공감대 확대 방안을 논의했다.시는 오는 9월 7일 범시민추진위원회 발대식을 열고, 9월에는 국제기구 유치 방안을 주제로 전문가 포럼도 개최할 예정이다.이는 국제기구 유치를 행정 내부의 사업으로만 끌고 가서는 한계가 있다는 판단으로 읽힌다. 실제로 정부의 글로벌 AI 허브는 이제 비전 선포를 넘어 운영 모델과 재원 설계 단계로 넘어가고 있다. 정부는 내년 시범 운영을 목표로 허브의 운영체계 등을 구체화하고 있는 것으로 알려졌다.고양시로서는 전국 지자체와의 경쟁도 넘어야 한다. 앞서 고양시 외에도 부산·인천·광주·경북·제주 등이 유치 의사를 밝힌 것으로 알려져 있다. 결국 '킨텍스가 있으니 유리하다'는 수준을 넘어 국제기구가 고양에 자리 잡았을 때 어떤 기능을 수행할 수 있는지, 그리고 국가 차원의 AI 외교와 지역 산업 발전을 어떻게 연결할 것인지에 대한 설득력이 중요해진다.민경선 시장이 강조하는 '대한민국 AI 국제협력 관문도시'라는 구상은 바로 이 경쟁의 차별화 지점이다.민 시장은 "UN 글로벌 AI 허브 유치는 고양시가 첨단 AI 산업 거점으로 도약하는 발판이자, 대한민국이 AI 국제규범 논의의 중심에 서는 계기가 될 것"이라며 "국회와 정부, 시민이 하나의 원팀으로 힘을 모아 유치를 반드시 성사시키겠다"고 밝혔다.정부는 올해 하반기 전국 지방자치단체를 대상으로 입지 공모를 진행하고, 최종 입지를 올해 말에서 내년 초 사이 선정할 계획이다.