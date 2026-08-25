이 걸 왜 보관했지? 퇴직 후 메일 정리법

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큰사진보기 ▲지워도 되는 것들한때는 필요했지만 지금은 의미가 달라진 것들 ⓒ 이종범 관련사진보기

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'그때 그 회사를 그만두었다면.'

'그때 용인 집을 포기했다면.'

'연애 시절 헤어졌을 때 다시 만나지 않았다면.'

'그때 필요했던 것이 지금도 필요한 것은 아니다.'

"예전에는 중요했지만, 지금은 그렇지 않은 것은 무엇일까."

"이제는 없어도 되는데, 오래 가지고 있었다는 이유로 계속 붙잡고 있는 것은 무엇일까."

새 스마트폰으로 자료를 옮기는 일은 생각보다 오래 걸렸다. 대리점 직원이 두 휴대폰을 케이블로 연결하고 전송 버튼을 누르자 한 시간 넘게 걸린다는 안내가 나왔다. 요즘 휴대폰은 저장 공간이 넉넉해 많은 자료를 담을 수 있지만, 막상 옮겨지는 자료의 양은 적지 않았다. 대부분은 사진과 동영상이었다.집에 돌아와 새 휴대폰에 옮겨진 사진들을 하나씩 넘겨봤다. 수많은 사진과 영상을 그대로 두고 다시 몇 년을 사용하는 게 싫어서, 이번에는 필요 없는 것들을 정리하기로 마음먹었다. 오래된 사진과 영상을 살펴보니 내가 봐도 이해하기 어려운 것들이 많았다.어느 집 담장 너머로 삐죽 나온 나뭇가지, 식당 테이블 한쪽에 놓인 양념통, 길을 걷다가 찍은 이름 모를 건물의 모퉁이, 무엇을 찍으려 했는지 알아보기 어려울 정도로 흔들린 밤 풍경도 있었다.'내가 이걸 왜 찍었지?' 싶지만 사진을 찍던 당시에는 그럴 만한 이유가 있었을 것이다. 나뭇가지 사이로 비치는 햇살이 보기 좋았을 수도 있고, 양념통에 적힌 글씨가 재미있어서 누군가에게 보여주려고 찍었을 수도 있다. 길을 걷다가 우연히 눈에 들어온 풍경이 좋아서 휴대폰을 꺼냈을지도 모른다.사진을 찍었던 순간에는 남겨두고 싶은 이유가 있었을 것이다. 하지만 시간이 지난 지금은 왜 찍었는지조차 기억나지 않는 사진으로 남아 있었다.이메일도 마찬가지였다. 얼마나 쌓였는지 가늠하기 어려울 만큼 메일함이 가득했다. 특히 퇴직 전과 퇴직 후에 들어오는 메일의 성격은 많이 달라져 있었다.직장에 다닐 때는 업무 연락이 대부분이었다. 하지만 퇴직 후에는 쇼핑몰 광고와 금융회사 뉴스레터, 아침마다 좋은 글을 보내주는 메일, 각종 회원 안내와 홍보 메일은 물론 출처를 알 수 없는 음란성 스팸메일까지 그 자리를 채우고 있었다.그런 메일이 누군가에게는 필요한 정보이고 즐겨 읽는 글일 수 있다. 다만 지금의 내 생활에는 굳이 필요하지 않은 메일이 대부분이었다.필요하지 않다면 수신 거부나 구독 취소를 누르면 된다. 버튼 몇 번이면 끝날 일이지만 나는 수년 동안 그렇게 하지 않았다. 지금도 사용하는 세 개의 이메일 계정으로 하루에 두 자릿수의 메일이 들어오는데, 그중 상당수는 제목만 보고도 읽을 필요가 없다고 판단하는 것들이었다. 읽지 않으면서도 정리하기 귀찮다는 이유로 매일 쌓아두고 있었다.사진과 이메일을 정리하다 보니, 살아오면서 이런저런 이유로 붙잡고 있었던 일들이 하나둘 스쳐 갔다.첫 직장을 계속 다녀야 할지 고민했던 때가 있었고, 돈도 넉넉하지 않은 상황에서 용인 아파트를 포기해야 할지 끝까지 가져가야 할지 넉 달 동안 마음고생을 한 적도 있었다. 55세에 임금피크제를 받아들이지 말고 조금 일찍 프리랜서로 나섰다면 더 좋은 기회를 만들 수 있지 않았을까 하는 생각도 했다. 연애 시절 아내와 크게 다투고 헤어졌던 때 다른 선택을 했다면 지금과는 전혀 다른 삶을 살고 있지 않았을까 하는 생각까지 해본 적이 있다.당시에는 어느 것 하나 가볍게 결정할 수 없었다. 선택을 잘못하면 앞으로의 인생이 크게 달라질 것 같았기 때문이다. 오랜 시간이 흐른 지금, 그토록 마음을 쓰며 고민했던 일들의 무게가 예전과는 많이 달라져 있었다.첫 직장을 그만두었다면 다른 일을 하며 살아갔을 것이다. 그때 용인 아파트를 포기했다면 재산의 모습은 달라졌겠지만, 또 다른 방식으로 살아왔을 것이다. 아내와 다투면서 마음 상했던 수많은 일도 당시에는 큰일처럼 느껴졌지만 지금은 무엇 때문에 싸웠는지조차 기억나지 않는 것이 많다.그렇다고 당시의 선택이 잘못됐다는 뜻은 아니다. 그 나이에는 그 일이 중요했고, 그 상황에서는 그렇게 고민할 수밖에 없었을 것이다. 지금의 내가 과거로 돌아가 당시의 나에게 "너무 걱정하지 않아도 돼. 시간이 지나면 별일 아닐 수도 있어"라고 말해준다 해도 당시의 나는 선뜻 받아들이지 못했을 것 같다.중요한 것은 지나간 선택의 옳고 그름을 다시 따지는 것이 아니라, 이미 중요하지 않게 된 일까지 계속 붙들고 살 필요가 있느냐는 것이다.사람과의 관계도 비슷하다. 예전에는 자주 만났지만 이제는 서로 연락할 일도 많지 않고, 만나도 예전처럼 이야기가 이어지지 않는 관계도 있다. 오래 참여했다는 이유로 계속 나가는 모임도 있고, 지금 내 생활에는 별 도움이 되지 않는데 습관처럼 이어가는 일도 있다.그런 관계와 모임을 오래 이어왔다는 이유만으로, 앞으로도 계속해야 하는지 생각해 본 적은 많지 않았다.살다 보면 이런 생각 한두 가지쯤은 누구에게나 있을 것이다. 이미 끝난 일을 되짚는다고 당시의 선택이 달라지는 것은 아니다. 그 선택을 통해 무엇을 배웠는지 돌아보는 것은 의미가 있지만, 오랜 시간이 지나도록 지난 선택을 자꾸 꺼내 후회하거나 미련을 두고 사는 것은 다른 문제다.사진을 삭제하는 것처럼 사람이나 기억을 간단히 지울 수 있는 것은 아니다. 아니 그럴 필요도 없다. 다만 지금 내 생활에 필요하지 않은 일까지 계속 챙기고 있는지, 이미 멀어진 관계인데 예전처럼 마음을 쓰고 있는 것은 아닌지, 오래전 선택을 다시 떠올리며 후회하느라 오늘의 시간을 쓰고 있는지는 한 번쯤 돌아볼 필요가 있다.퇴직하고 4년 가까이 지내보니 이런 정리가 더 필요하다는 생각이 든다.직장에 다닐 때는 새로운 것을 계속 받아들이는 데 익숙했다. 사람을 더 만나고, 해야 할 일을 늘리고, 부족한 것을 채워야 했다. 새로운 지식과 경험을 쌓고 인맥을 넓히는 것이 도움이 된다고 생각했기 때문이다.퇴직 후에도 처음에는 별반 다르지 않았다. 새로운 사람을 만나고 무언가를 계속 배워야 퇴직 이후의 삶이 제대로 굴러간다고 믿었기 때문이다.그런데 몇 년을 지내면서 생각이 바뀌기 시작했다. 퇴직 후의 삶은 무언가를 계속 더하는 것만 필요한 게 아니었다.지금까지 이어온 것 가운데 무엇을 계속 가져가고, 무엇은 이제 그만할 것인지 생각해야 했다. 만나고 싶지 않은 사람을 지나온 시간 때문에 계속 만나야 하는지, 별 의미를 느끼지 못하는 모임을 계속 나가야 하는지, 퇴직 전 업무와 관련된 물건과 서류를 언제까지 가지고 있을 것인지, 이미 끝난 선택을 아직도 후회하고 있는 것은 아닌지 살펴볼 필요가 있었다.새로운 것을 얻는 것도 중요하지만 지금의 나에게 필요하지 않은 것을 덜어내는 것도 못지않게 중요했다.휴대폰 교체가 그 시작이었던 셈이다. 무슨 생각으로 찍었는지 알 수 없는 사진, 같은 장면을 여러 번 찍은 사진, 다시 볼 것 같지 않은 사진부터 정리했다. 하루에도 여러 통씩 들어오던 메일도 상당수 수신 거부를 하고, 오랫동안 쌓여 있던 메일도 깨끗하게 지웠다.그렇게 휴대폰 속 사진과 이메일을 정리하면서 한 가지는 분명하게 알 수 있었다.사진과 영상도 그렇고 물건도 그렇다. 사람과의 관계나 내가 해오던 일도 마찬가지다. 그 시절에는 필요했고 좋아했고 소중했지만 시간이 지나면 내 생활도 달라지고 관계도 달라진다. 오래 가지고 있었다는 이유만으로 계속 가지고 있어야 하는 것은 아니다.그렇다고 버리거나 정리하는 것이 지난 시간을 부정하는 일도 아니다. 그 사진을 찍었던 일도, 그 사람을 만났던 일도, 당시 내가 했던 선택도 이미 지나온 내 삶의 한 부분이다. 사진 한 장을 지운다고 그날이 없어지는 것이 아니듯, 어떤 관계를 정리한다고 함께했던 시간이 사라지는 것도 아니다.이제 역할이 다한 것은 조금씩 놓아줄 뿐이다.새 휴대폰으로 자료를 옮긴 덕분에 몇 년 동안 쌓아두고 제대로 들여다보지 않았던 사진과 메일을 정리할 수 있었다. 휴대폰 하나를 바꿨을 뿐인데, 그 일을 계기로 지금까지 별생각 없이 가지고 있던 것들을 돌아보게 된 것은 생각보다 의미 있는 일이었다.퇴직 후에도 우리는 새로운 사람을 만나고, 새로운 일을 배우고, 새로운 것을 채우려고 한다. 물론 필요한 일이다. 하지만 지금까지 이어온 것들 가운데 무엇은 계속하고, 무엇은 이제 그만해도 되는지 한 번쯤 생각해 볼 필요는 있다.휴대폰 속 사진과 메일을 정리하듯 삶을 그렇게 간단하게 정리할 수는 없겠지만, 가끔은 스스로에게 이런 질문을 던져볼 필요가 있다.