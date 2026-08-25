"메가특구 빌미로 한 노동개악 시도 중단하라"

큰사진보기 ▲이재명 정부 노동개악 저지 민주노총부산본부 기자회견 ⓒ 민주노총부산본부 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과세계, 민플러스에도 실립니다.

민주노총이 정부가 추진하는 메가특구에서의 노동시간·고용규제 완화 시도는 "노동개악"이라며 중단을 촉구했다.민주노총부산본부는 25일 오전 10시 부산노동청에서 기자회견을 열고 "정부가 메가특구에서 소득 상위 3% 관리자, R&D 노동자의 주 52시간 상한과 연장, 야간, 휴일근로 수당 적용 제외를 검토하고 있다. 선택적 근로시간제 정산기간은 현행 1개월에서 6개월로, 기간제 사용기간은 2년에서 최대 4년으로 늘리고, 파견 대상 업무와 기간을 확대하는 방안도 논의 중"이라고 밝힌 뒤 "개정 노조법이 시행된 지 5개월을 넘겼지만 원청교섭은 여전히 출발선에 머물러 있다. 민주노총 부산본부는 메가특구를 빌미로 한 노동시간, 고용규제 완화와 원청교섭을 가로막는 시행령·해석지침, 노동쟁의 범위 축소 시도를 규탄하며 이재명정부에 노동개악 중단과 개정 노조법의 온전한 시행을 촉구한다"라고 밝혔다.기자회견에 참석한 최무덕 공공운수노조 부산본부장은 "이재명 정부에 분명히 경고한다. 노동자를 위한다고 말하면서 노동자의 교섭권을 가로막는다면 결코 용납하지 않겠다. 정부와 지방 정부가 예산과 정책을 결정하고 공공기관의 운영을 사실상 지배하면서, 교섭에서는 뒤로 숨는다면 우리는 그 책임을 반드시 물을 것"이라며 "법으로 보장한 권리를 시행령과 행정지침으로 후퇴시키지 말라. 메가 특구와 규제 완화를 명분으로 노동자의 고용과 안전, 노동권을 희생시키지 말라. 공공운수노조 부산본부는 민주노총 부산본부와 함께 노동자의 교섭권을 지키고 원청의 책임을 분명히 하고 노동 개악을 막아내기 위해 끝까지 싸우겠다"라고 밝혔다.양미자 공공연대노조 부산본부장은 "부산 동구의 생활폐기물 수집 운반 노동자들이 지난 3월 3월부터 동구청에 교섭을 두 차례나 요구했다. 그러나 8월이 다 지나가는 지금까지 동구청은 교섭 사실조차 공고하고 있지 않고 묵묵부답으로 일관하고 있다"라며 "생활폐기물 수집 운반업의 100%가 국민의 세금으로 운영되고 있다. 작업 인원도 직종별로 구분하여 구청에서 직접 설계한다. 그런데도 동구청은 생활폐기물 노동자들에 대해 사용자성을 인정하지 않고 있다. 노동부의 노조법 2,3조 해석 지침과 시행령 때문이다. 오히려 개정된 노조법 2,3조가 실제 노동 현장에서 교섭을 방해하고 있고 취지가 훼손되고 있다. 그 법과 제도를 다시 점검하고 바로 바로잡아야 할 정부가 오히려 이를 무력화시키는 위험과 위법한 행위를 저지르고 있다"라고 비판했다.김재남 민주노총 부산본부장은 기자회견문 낭독을 통해 "메가특구를 앞세워 노동시간과 비정규직 규제를 풀고, 원청교섭권은 복잡한 절차 속에 가두고, 노동자의 쟁의권까지 다시 제한하려는 재계의 재계의 노동개악 요구를 이재명 정부가 거부해야 한다"라며 "민주노총 부산본부는 노동시간과 고용안정, 단체교섭권과 단체행동권을 후퇴시키는 어떠한 노동개악도 용납하지 않을 것이다. 노동자의 권리를 후퇴시킨다면 모든 노동자들과 함께 강력한 투쟁으로 맞설 것이다"라고 경고했다.민주노총부산본부는 오는 9월 9일 오후 4시 부산시청에서 '원청교섭 쟁취, 노동기본권 쟁취, 대지자체 투쟁 선포 민주노총부산본부 결의대회'를 개최할 예정이다.