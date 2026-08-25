냉동실 정체불명 봉지들과 작별하니 숨통이 트였다

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큰사진보기 ▲과탄산소다락스 사고 이후 찾은 구원투수 과탄산소다. 올바른 사용법을 익히고 나니 청소가 한결 안전하고 즐거워졌다. ⓒ 황윤옥 관련사진보기

큰사진보기 ▲냉동실정체를 알 수 없던 봉지들을 비우고 종류별로 줄을 세우니 답답했던 냉동실에 숨구멍이 트였다. ⓒ 황윤옥 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

나는 그리 부지런한 사람이 아니다. 원래부터 그런 건 아니었다. 젊은 시절에는 청소를 너무 깨끗이 하면 복이 달아난다며 시어머니의 지청구를 들을 만큼 바지런을 떨었다. 그러다가 몇 년 전부터 찾아온 어깨 통증으로 일상생활이 어려워지면서부터 내 몸을 사리느라 그냥 먹고 사는 일에만 충실했다. 그러다 보니 집이 예전만큼 깨끗해지지 않게 되었다.집안일은 해도 해도 끝이 없다. 돌아서면 밥, 돌아서면 청소다. 할 일이 천지다. 밥이나 빨래는 겨우겨우 해결한다지만 문제는 청소와 정리다. 조금만 방심해도 가스레인지 상판이나 아래 바닥은 기름이 덕지덕지 붙어 시커멓고, 냉동실에는 가끔 정체를 알 수 없는 것들이 켜켜이 쌓인다.지난 6월, 삼 년간 애를 먹이던 그 지긋지긋한 어깨 통증에서 벗어났다. 집안을 정리하려니 여름이란 복병이 떡하니 버티고 서 있었다. 그동안 아파서, 더워서 손도 대지 않고 미뤄왔던 대청소를 더위도 이제 한풀 꺾였으니 해야겠다고 마음먹었다.그런데 마음먹었다고 당장 몸이 움직인다면 고민거리도 아닐 것이다. 방해하는 요소가 너무 많다. 소파는 푹신한 제 품을 내어주며 같이 놀자고 나를 부르고, 시도 때도 없이 울리는 스마트폰 알림은 또 어떠한가. 여기저기 두더지 머리처럼 불쑥불쑥 솟아나는 유혹을 물리치고 마음을 다잡아 보았다. 여름은 섭섭하지 않게 잘 보내주고 가을은 흐뭇하게 맞이하는 마음으로.특히 습도가 높은 여름 욕실은 며칠만 관심에서 멀어지면 금방 노르스름한 물때가 끼고 곰팡이가 득실거린다. 맨 먼저 한 일은 욕실 청소다. 예전에는 지독한 냄새를 참아가며 락스로 청소하곤 했다. 편하다는 이유에서였다. 지난해, 환기가 잘 안 되는 욕실에서 락스와 요석제를 섞어 쓰다가 구토와 어지럼증으로 응급실 신세를 진 적이 있다. 설명서를 제대로 읽지 않고 한 방에 청소를 끝내고야 말겠다는 의욕이 부른 참사였다. 가슴이 타들어 가는 통증에 이러다가 죽는 게 아닌가 하는 두려움에 119구급대원의 도움을 받은 후로는 아예 청소법을 싹 바꿨다.내 몸에도 해롭고 환경에도 좋지 않은 락스 대신 찾은 구원투수가 바로 과탄산소다다. 이번에는 제대로 된 사용법을 미리 익히고 시작했다. 과탄산소다와 따뜻한 물(60℃ 이상)을 2:1 비율로 섞어 뻑뻑한 반죽을 만든 후 곰팡이나 물때가 낀 줄눈에 두껍게 발랐다. 20~30분간 묵은 때가 불기를 기다린 다음 솔로 문지른 후 물로 깨끗이 헹궈내니 욕실이 새하얗게 변신했다. 송골송골 흘린 땀을 씻고 나오니 몸도 마음도 날아갈 듯 상쾌했다. 청소 끝!!두 번째 한 일은 가스레인지 청소다. 우리 집은 고기나 생선을 자주 구워 먹기 때문에 여기저기 기름이 많이 튄다. 요리 후 바로 닦아야 하지만 바로 밥을 먹다 보면 가끔 잊을 때가 있다. 삼시 세끼 밥을 하다 보니 하루만 깜빡해도 주변이 금방 지저분해진다. 그럴 땐 전용 행주로는 잘 닦아지지 않는다. 과탄산소다 반죽을 살살 문질러주니 묵은 기름때가 목욕탕에서 때를 밀 때처럼 국수 가닥으로 밀리며 말끔히 지워졌다. 두 번 정도 닦아내고 행주로 마무리하니 뽀득뽀득 소리가 날 만큼 깨끗해졌다. 주방 마룻바닥에 엉겨 붙은 기름때는 전날 먹다 남은 소주를 살짝 묻혀 닦아내고 나니 파리가 미끄러질 정도로 윤이 반질반질 났다.욕실이나 주방 청소를 같은 날에 하면 더위에 지칠 수 있으니 하루에 한 가지씩 청소했다. 한 번에 다 하려고 욕심내면 허리나 무릎에 무리가 가기 때문에 요령껏 해야 한다. 더군다나 나처럼 관절이 약해진 육십이 넘은 사람은 몸을 아끼는 것이 중요하다.내친김에 냉동실도 한번 째려보았다. 그곳이야말로 내 손길을 애타게 기다리고 있는 듯했다. 마음을 독하게 가다듬고 이튿날 시작했다. 요리하다 보면 재료가 어중간하게 남는 경우가 간혹 있다. 내 딴에는 중요한 식재료라 다음에 쓰려고 비닐 팩에 고이 담아 냉동실에 넣어둔다. 불린 미역이 될 수도 있고 시래기가 될 수도 있다. 보관할 때는 다음에 꼭 써야지 하는 마음이지만 하루하루 다른 요리를 하다 보면 기억에서 멀어져 간다. 냉동실을 열 때 손이 가는 건 최근에 시장 봐 둔 것들이다. 오징어나 소고기 같은 재료들은 빠짐없이 꺼내어 쓰지만, 시간이 지난 것들은 눈에 잘 들어오지 않는다. 마음에서 멀어지면 눈에서도 멀어지나 보다.비닐 팩에 담긴 재료들을 하나씩 꺼내보았다. 꽝꽝 얼어있는 재료의 정체를 도대체 알 길이 없다. 다행히 비닐에 이름을 붙여놓은 들깨가루 봉지, 곱창, 작년 겨울에 먹고 남은 알과 곤이 겨우 존재를 드러내어 목숨을 건졌다. 반면 이름도 얼굴도 모르는 식재료들은 결국 과감히 음식물 쓰레기통으로 보내주었다.또 하나, 냉동실이 제자리를 찾지 못하고 어지럽게 만드는 주범이 있었다. 한여름 거실 바닥을 시원하게 만들어준 고마운 친구 아이스팩이었다. 이것은 얼면서 제멋대로 굳어 다른 재료들의 자리를 밀어내고 있었다. 과감히 아이스팩을 빼냈다. 요즘은 내용물이 물로 된 친환경 아이스팩이 많아 팩을 잘라 물은 버리고 비닐만 분리 배출하면 되니 마음이 훨씬 가볍다. 그동안 냉동실 한구석을 묵묵히 지켜주며 여름의 더위를 식혀준 녀석들에게 속으로 고마운 작별 인사를 건넸다.냉동실에서 아이스팩을 치우고 정체를 알 수 없는 봉지들을 싹 정리하니 그제야 숨구멍이 트여 보였다. 식재료 종류에 맞춰 일렬로 줄을 세워 놓으니 수납장처럼 한눈에 훤히 들어왔다. 무엇이든 꽉 쥐고 비우지 못하면 새것을 담을 수 없다는 지극히 평범한 진리를 냉동실이 말해주고 있었다. 자꾸만 냉동실 문을 열어보고 싶어졌다.때론 몸이 아파서, 때론 혹독한 여름을 지낸다고 관심 밖에 있었던 곳이 많다. 하루에 하나씩만 정리해도 집안이 새롭게 태어난다. 물론 미루지 않고 제때 하는 것이 가장 좋은 방법이다. 오늘 다 못 하면 내일 하면 되고, 완벽하지 않아도 손길이 닿은 만큼 집은 숨을 쉰다. 청소라는 게 눈으로 보이고 머리로는 생각하지만, 행동으로 옮기기는 쉽지 않다.마음이 짐스럽다면 오늘 냉동실 칸 하나, 욕실 바닥 한 모퉁이부터 시작해 보는 건 어떨까.