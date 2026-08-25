힘든 사람에게 필요한 정말 필요한 위로

올해 4월 유방암 재발 판정을 받고 항암 치료 중입니다. 암을 다룬 글은 대개 투병기이거나 치유의 이야기입니다. 저는 그 사이 어딘가를 쓰고 싶습니다. 몸이 아니라 그 마음을 가만히 들여다보는. 아픔 앞에서 흔들리는 누구에게든 닿을 수 있는 글이었으면 합니다.

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"당신보다 더 힘든 사람도 많아. 조금만 버티면 돼. 힘내."

'이 정도로 힘들어해서는 안 되는 걸까.'

큰사진보기 ▲‘나보다 더 힘든 사람’과 고통을 비교한다고 해서 내 아픔이 가벼워지는 것은 아니었다. ⓒ 황의정 관련사진보기

"왜 이렇게 살이 빠졌어?"

"허리도 욱신거리고 무릎도 아프고…. 당뇨약이랑 혈압약 먹은 지도 꽤 됐어. 갑상선도 있어서 아침마다 약을 한 움큼 먹고 시작해."

"나 같은 사람도 사는데, 괜찮을 거야."

"그래도 너는 나은 편이야."

"누구는 더 힘든데도 잘 견디더라."

"나도 그런 일을 겪어봐서 아는데, 그 정도는 괜찮아."

"많이 아팠겠다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 카카오브런치에도 실립니다.

소파에 앉아 있는데 휴대전화 진동이 느껴졌다. 휴대전화를 찾아 화면을 확인했다. 부재중 전화도, 새로 온 알림도 없었다. 휴대전화를 내려놓자 잠시 뒤 또다시 진동이 느껴졌다. 이번에는 분명했다. 휴대전화가 아니라 발바닥이 울리고 있었다.항암제가 바뀐 뒤 손발 저림이 심해졌다. 신경을 타고 흐르는 저림이 휴대전화 진동처럼 느껴진 것이었다. 허벅지는 이유 없이 욱신거렸고, 온몸의 뼈마디에는 가느다란 전류가 흐르는 것 같았다. 항암제가 암세포와 싸우는 동안 내 몸도 함께 전쟁을 치르고 있었다.저녁밥을 먹으며 남편에게 증상을 이야기했다. 남편은 조심스럽게 말했다.아내가 아프다고 호소하는데 아무것도 해줄 수 없으니, 어떻게든 힘을 북돋아주고 싶었을 것이다. 그 마음을 알기에 고개를 끄덕였다. 그런데 밥이 잘 넘어가지 않았다. 힘을 내기는커녕 마음이 조금씩 주저앉았다.저울 한쪽에 내 고통을, 다른 쪽에 나보다 더 힘든 사람들의 고통을 올려놓은 기분이었다. 반대편에 더 무거운 고통을 올리면 내 아픔이 가벼워질 것 같았다. 하지만 저울 위에서 작아진 것은 고통이 아니었다. 힘들다고 말하고 위로받을 내 자리였다.아픈 데 미안함까지 보태졌다. 나보다 더 아픈 사람들을 생각하면 괴롭다고 말하는 것조차 엄살처럼 느껴졌다. 다른 사람의 불행에 비추어 내 고통을 줄여보려 했지만, 고통은 그렇게 줄어들지 않았다.며칠 뒤, 오랜만에 친구를 만났다. 친구는 전보다 얼굴이 많이 핼쑥해져 있었다.친구는 웃으며 자기 몸을 하나씩 짚었다.친구는 손바닥을 오므려 약을 입안에 털어 넣는 시늉을 했다. 농담처럼 말했지만, 그 작은 손짓 안에 약으로 시작하는 수많은 아침이 들어 있는 듯했다. 헤어질 때 친구가 내 어깨를 툭 치며 말했다.나를 위로하려고 자신의 아픔까지 꺼낸 말이었다. 나는 웃으며 고개를 끄덕였다. 친구가 돌아간 뒤, 식탁 위에 덩그러니 남은 식은 커피를 바라보았다. 비교의 저울이 다시 떠올랐다. 이번에는 한쪽에 내 고통을, 다른 쪽에 친구의 고통을 올려놓았다. 저울대는 이쪽저쪽으로 흔들렸지만 어느 쪽도 가벼워지지 않았다.남편도 친구도 나를 아프게 하려던 게 아니었다. 두 사람 모두 나를 걱정했고 어떻게든 일으켜 세우고 싶어 했다. 그런데 우리는 왜 위로하려고 할수록 다른 누군가의 고통을 불러오는 걸까.우리는 상대의 고통을 덜어주고 싶을 때 자꾸 비교의 저울을 꺼낸다. 더 큰 고통을 보여주면 눈앞의 아픔이 작아질 것이라고 생각한다. 그러나 한 사람의 고통이 더 크다고 해서 다른 사람의 아픔이 사라지는 것은 아니다. 고통은 순위를 매겨야 인정받을 수 있는 일이 아니었다.얼마 뒤, 그 친구에게 전화가 왔다. 허리가 아파 밤새 잠을 이루지 못했다고 했다. 예전 같으면 "나도 허리디스크 때문에 밤을 새운 적이 있어"라며 내 경험부터 꺼냈을 것이다. 요즘 고생하고 있는 손발 저림과 항암 부작용까지 덧붙였을지도 모른다. 나도 아파봤다는 사실을 말해야 친구의 고통을 제대로 이해한다는 것을 보여줄 수 있을 것 같았기 때문이다.그날도 내 이야기가 목구멍까지 올라왔다. 그러나 말하지 않았다. 내 경험을 보태지 않아도 친구의 아픔은 충분히 아픔이었다.나는 친구가 견딘 긴 밤의 이야기를 조용히 들었다. 어떤 충고도 하지 않았고, 긍정적으로 생각하라는 말도 보태지 않았다. 잠시 뒤 수화기 너머로 친구의 숨이 길게 풀렸다. 전화를 끊고도 나는 한동안 가만히 앉아 있었다. 그날은 비교의 저울을 꺼내지 않았다.발바닥은 여전히 저릿했지만, 마음은 조용했다.