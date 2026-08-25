부천 독립운동 탄압의 선봉 소사경찰관주재소

큰사진보기 ▲1907년 8월 24일에 발행된 <경찰분서 및 순사주재소> 관보인천이사청(仁川理事廳) 관내에 강화, 소사, 어청도, 둔포, 온천리, 예산, 용호도순사주재소가 있음을 명시하였다 ⓒ 국사편찬위위원회(한국근대사료DB) 관련사진보기

큰사진보기 ▲대한제국 隆熙元年(1907년) 12월 28일에 발행된 관보경찰구역 개정을 통해 부평군에 있었던 부평순사주재소와 소사순사주재소는 남양, 안산, 양천, 김포, 통진, 강화, 교동과 함께 인천경찰서에 속하게 되었다. ⓒ 국사편찬위원회(한국데이타베이스) 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 콩나물신문에도 실립니다.

일제강점기 순사(巡査)하면 국민들 사이에 나쁜 이미지로 기억된다. 다수의 순사들은 독립운동가 체포에 앞장섰으며, 갖은 방법으로 고문하여 사건을 조작하였다. 독립운동가들은 가혹한 고문으로 건강이 악화하면 풀려나지만 회복하지 못하고 목숨을 잃는 경우가 많았다. 식민지 시대 생계를 위해 면사무소나 도청 등 다른 조선총독부 기관에서 근무한 사람들과는 많이 다르다는 것을 알 수 있다. 즉, 직책은 낮아도 일제의 식민지배에 적극 협력하며 일제에 저항한 우리 선조들에게 나쁜 행위를 많이 했다.대표적인 친일경찰로는 김태석과 노덕술이 있다. 특히 김태석은 '고문왕'으로 알려진 특급 친일파로 부천군의 제6대 군수를 지내기도 하였다. 이들처럼 유명하지는 않지만 부천이라는 지역에서 대한제국부터 일제강점기까지 활동한 경찰에 대해 알아보고자 한다.대한제국 시기 부천 지역에는 소사순사주재소가 있었다. 소사순사주재소는 소사역(현 부천역) 부근에 있었으며, 대한제국 관보에 의하면 1907년 8월 인천이사청(仁川理事廳) 소속이었다. 이 당시 인천이사청은 부평을 비롯해 강화도, 어청도, 둔포, 온천리, 예산, 용호도의 순사주재소를 관할했다. 인천을 중심으로 동으로는 현재의 부천, 남으로는 충남 아산과 예산, 섬으로는 어청도까지 넓은 지역을 관할하였다.이렇게 넓었던 인천이사청의 관할 구역을 그해 12월 다시 조정했다. 인천경찰서로 바뀌면서 인천부외 8군을 관할하였다. 부평군을 비롯해 남양군 안산군 양천군 김포군 통진군 강화군 교동군이 여기에 속해 있었는데 특이하게 다른 지역은 1군(郡)에 1개의 순사주재소가 있었지만 부평군에만 부평과 함께 소사순사주재소가 있었다.그리고 경술국치 얼마 전인 1910년 8월 부평역 부근에 부평역순사주재소가 새롭게 추가되었다. 1899년 경인철도가 놓이면서 역 부근이 급격하게 발전했음을 알 수 있다.조선총독부관보 제1817호에 의해 소사순사주재소는 소사경찰관주재소로 변경되었다. 1914년 조선총독부의 행정구역 개편으로 주소 또한 부평군 석천면 심곡리에서 부천군 계남면 심곡리로 바뀌었다. 이 당시 부천군에는 문학, 소래, 영종, 영흥, 부내, 소사 총 6곳의 경찰관주재소가 있었으며, 오정경찰관주재소는 일제강점기가 거의 끝나가는 1945년 7월 개소했다.일제강점기 기간 소사경찰관주재소는 부천에 어떠한 영향을 미쳤을까? 결론부터 말하면 우리나라 역사에 기록될 만한 사건에 소사경찰관주재소가 자주 등장한다.대표적인 사례가 부천의 3.1운동을 저지한 것이다. 1919년 3월 24일 소사지역의 6개 마을 주민들은 밤에 높은 곳에 올라가 화톳불을 피우고 '독립만세'를 외쳤다. 이 당시 인천을 비롯해 경기 서부지역은 3월 중하순부터 만세운동이 전개되었다. 특히 인천 계양에 있던 황어장터에서 장날 만세운동이 전개되었는데, 일제 순사의 과잉 진압으로 사상자가 발생하였다. 여기에 격분한 주민들은 계양면사무소를 습격해 각종 문서를 불태웠으며, 면서기인 이경응이 친일적 행태를 보이자 집까지 쫓아가 대문과 담벼락을 파괴하였다. 일제의 폭압과 독립국가를 이루고자 한 열기가 이날 밤에 소사지역으로 전달되었으며 6개 마을 주민들은 밤에 독립만세운동을 전개하였다. 이후 만세운동은 서울 오류와 시흥 그리고 인천 남동으로 확산했다. 하지만 부천의 3.1운동은 순사들에 의해 저지당했다. 소사경찰관주재소에 근무하던 순사가 나타나 주민들을 해산했다.1920년대 부천 지역 최고의 화두는 뭐니해도 부평평야에 설치한 부평수리조합의 과도한 수세(水稅)였다. 조선총독부는 1923년 산미증식계획을 이루기 위해 부평평야에 한강물을 끌어와 농업용수로 활용하는 부평수리조합을 허가하였다. 명목상으로는 농업용수를 원활하게 하여 농업 생산량을 늘리는 것이었는데, 과도한 사업비와 수세로 조선의 자작농은 몰락하고 소작농으로 전락되었다. 부평수리조합은 조선총독부를 등에 업고 싼 가격으로 농지를 편입하여 일본인들에게 팔아 일본인 지주를 많이 양산하였다. 대표적인 사래가 중리의 한다농장, 삼정리의 수진농장, 오정리의 삼호농장이 대표적이다.이러한 상황에서 지주들이 1927년 10월 5일 갑자기 소작료를 인상하였다. 과도한 수세가 지주들에게까지 압박되니 지주들은 그 부담을 소작인들에게 전가한 것이다. 지주들은 구답은 6할에서 6할 5푼으로, 신답은 5할에서 6할로 올려버렸다. 소작인들은 과도한 수세에 소작료까지 오르자 농민조합 창립을 결의하였다. 10월 23일 오정면 오정리에서 창립하려고 했으나 경찰이 집회를 허가하지 않자 5일 후인 10월 28일 계남면 소사에서 진행하였다. 소작인들의 자발적 분노를 경찰들이 막았지만 여기에 굴하지 않고 소작인들은 부평농민조합을 창립하고 소작료 인하까지 관철했다. 이 사건이 바로 그 유명한 '부평농민조합 창립 소작료 인하투쟁'으로 경기도 최초의 소작 항쟁이었다. 부평수리조합으로 대표되는 농촌 경제 파괴 주범 옆에 이에 항의하는 소작인들의 단합을 못하게 한 기관이 바로 소사경찰관주재소였다.1919년 3.1운동이 끝났지만 부천과 인천 지역은 독립자금 모금으로 많은 독립운동가들이 활동하였다. 그 중 대표적인 인물이 윤응념이다. 윤응념은 상해임시정부 교통참사(交通參事)를 역임하며 1922년 4월 손정도의 명령으로 인천으로 들어왔다. 부천 계남면, 장봉도, 대부면 북리 등 여러 곳을 돌며 독립자금을 모으다가 1923년 5월 1일 계남면 벌응절리에 사는 지주 박주순을 만난 후 인천경찰서 수색에 잡혔다. 이 당시 신문에는 "인천을 중심으로 한 중대사건의 진상"이라는 제목으로 여러 편의 기사가 올라 왔는데, 일제가 독립운동가들을 체포하기 위해 혈안이 되었음을 알 수 있다. 그 선두에 인천경찰서와 소사경찰관주재소가 있었다.이외 소사경찰관주재소는 1924년 9월 대동단 사건의 일원으로 의심되는 계남면 오류리 출신의 김동식이 군산에서 체포되자 살고있는 집을 압수수색하였으며, 1938년 이후에는 부천군수와 함께 인천경찰서장이 각 학교를 돌며 지원병을 모집하였다. 소사청년단과 소사오정방공단 등 결성식에도 관여를 하였으며, 국방헌금에도 앞장을 섰다.이렇듯 소사경찰관주재소는 일제강점기 부천의 소사지역에서 독립운동을 탄압하고 항일운동을 억압한 대표 기관이며 침략전쟁에도 적극 동조하였다. 대한제국은 1910년 8월 29일 일제에 강제병합되었지만 인천경찰서는 1908년부터 이미 일본인들이 장악하였다. 1905년 을사늑약부터 해방때까지 부천에서 이루어진 경찰들의 행위를 잊어서는 안 된다.