밥 안 먹던 손주에게 설거지 맡겼더니 생긴 일

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큰사진보기 ▲지난 주말 다녀온 체험형 오감 놀이 공간 '고마워토토'. 이름의 '토(土)'처럼 흙을 만지고 탐색하며 아이들은 자연의 시간과 성장의 의미를 온몸으로 배웠다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

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"둥둥아, 할머니 아침 반찬 준비하는 것 좀 도와줄래?"

"우와, 둥둥이가 설거지를 도와주니까 할머니가 아침 준비하는 데 엄청 도움이 되네! 이렇게 빨리 끝내다니, 정말 고마워!"

"둥둥아, 원래 아기 돼지 삼형제 이야기가 뭐였더라?"

"돼지 이야기야! 짚, 나뭇가지, 벽돌로 집을 지었는데 늑대가 후~ 해서 날려버렸지!"

"맞아, 그런데 이 책의 늑대는 그게 다 거짓말이래. 늑대 말 좀 들어볼까?'"

"둥둥아, 너는 늑대한테 설탕 한 컵 줄 수 있어?"

"싫어! 무서워서 싫어!"

"그럼 늑대가 진짜 억울한 것 같아?"

"아니! 재채기로 집을 부순 것도 잘못했고, 아기 돼지를 죽게 한 것도 잘못했어. 감옥에 가야 해! 남은 아기 돼지 혼자 어떡해..."

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

아침마다 집안은 작은 전쟁터가 된다. 책을 읽거나 장난감을 가지고 놀고 싶어 하는 손주는 밥도 통 먹지 않으려 하고, 세수와 양치질, 옷 입기 등 등원 준비를 하는 데 하세월이다. 결국 참다못해 목소리가 커져서야 아이는 울면서 겨우 옷을 입는다.등원하는 길 내내 눈가에 눈물을 달고 가는 뒷모습을 보면, 아침부터 찌푸린 얼굴로 아이를 보낸 내 마음도 종일 묵직하게 얹힌다. 어떻게든 웃으며 자발적으로 나서게 하려고 사전 달래기 방법을 써보지만, 매번 먹히는 방법은 없다. 오늘 아침 역시 '어떻게 해야 밥도 잘 먹고 혼자서 등원 준비도 할까' 깊은 고민에 빠졌다.문득 지난 주말 두 손주를 데리고 다녀온 체험형 오감 놀이 공간 '고마워 토토'가 떠올랐다.이곳은 흙을 만지고 자연을 깊이 경험하는 공간이다. 이번 주제는 '망고'였다. 아이들은 흙에 앉아 보송하고 단단한 껍질을 만지며 흙으로 망고 요리를 만들어 보는 소꿉놀이를 즐겼다. 망고 씨앗의 단단한 껍질을 열어 진짜 씨앗을 찾아보고, 흙밭에 떨어진 그린 망고를 후숙 상자로 옮겨보며 씨앗이 싹을 틔우고 열매가 익어가는 자연의 시간을 온몸으로 탐색했다.첫째 '둥둥이'는 여러 번 경험해 본 덕에 흙을 만지며 신나게 몰입했지만, 처음 간 둘째 '에그'는 낯선 흙에 발이 닿을세라 원숭이처럼 엄마에게 대롱대롱 매달렸다. 평소 예민한 편이 아닌데도 흙과 자연을 직접 접해본 경험이 부족했던 탓이다. 자연 속에서 시간을 들여 촉감을 배우듯, 아이들의 성숙에도 차분한 계기와 기다림이 필요하다는 생각이 들었다.흙놀이가 끝난 뒤, 아이들은 직접 망고잼과 팥을 넣은 바삭한 페이스트리를 만들고 얼음이 부드럽게 갈려 나오는 시원한 망고 빙수를 받아 꾸며 먹는 요리 시간을 가졌다. 자기 손으로 직접 탐색하고 참여해 만든 덕분인지, 두 손주 모두 평소보다 훨씬 맛있게 폭풍 흡입을 했다.그날의 오감 체험과 얼마 전 읽은 손주 육아서의 조언이 겹쳤다. 아이에게 작은 역할을 부여해 자발적 노동과 성취감을 느끼게 해보자 싶어, 아침 반찬을 준비하던 중 둥둥이에게 슬쩍 도움을 청했다.슬쩍 던진 요청에 둥둥이는 신이 나서 자기가 설거지를 도와주겠다고 나섰다. 의자를 가져다 안전하게 서게 해준 뒤, 마침 나와 있던 물컵과 약병, 숟가락 몇 개를 맡겼다. 조심스러운 손길로 제법 야무지게 쓱싹쓱싹 설거지를 해나가는 모습이 기특하기 이를 데 없었다.폭풍 칭찬을 건네자 아이의 어깨가 단번에 으쓱해졌다. 바닥에 물이 좀 튀고 옷이 젖으면 어떠며, 컵에 세제 거품이 조금 남으면 어떤가. 주말에 직접 만든 망고 빙수를 맛있게 먹었던 것처럼, 가사에 직접 참여하고 성취감을 느낀 둥둥이는 늘 마다하던 식탁에 씩씩하게 앉아 혼자서 밥을 푹푹 잘 떠먹었다. 자발적 기여가 가져다준 보람이 아이의 입맛과 마음을 단번에 열어준 것이다.기적은 식사에서 끝나지 않았다. 귀찮아하던 양치질도 씩씩하게 해내고 옷도 혼자서 척척 입었다. 준비가 워낙 일찍 끝난 덕분에 등원 전 마음의 여유까지 생겼다. 평소 책 읽기를 좋아하는 둥둥이는 존 세스카의 동화책 <늑대가 들려주는 아기 돼지 삼형제 이야기>를 읽어 달라며 가져왔다. 시간이 넉넉해진 나는 신이 나서 목소리에 연기를 실어 읽어주기 시작했다.이야기는 늑대의 억울한 하소연으로 이어졌다. 할머니 생신 케이크를 만들 설탕이 떨어져 옆집 돼지네로 갔는데, 감기 때문에 나온 재채기 한 번에 짚 집과 나뭇가지 집이 폭삭 부서졌다는 것이다. 어차피 죽은 돼지를 그냥 두면 음식이 상하니까 먹었을 뿐이라며 뻔뻔하게 명예를 걸고 주장하는 늑대. 벽돌집 돼지가 "너희 할머니 다리나 부러져라!" 하고 욕을 하자 문을 부수려다 경찰에 잡혔고, 기자들이 감기와 설탕 이야기를 쏙 빼놓고 악당으로 만들었다는 게 늑대의 입장이었다.마지막 페이지에서 늑대는 독자에게 "너희는 내게 설탕 한 컵을 꾸어줄 수 있니?" 하고 묻는다. 나는 둥둥이에게 은근슬쩍 물었다.내가 생각해도 늑대가 너무 뻔뻔스러운데, 다섯 살 손주의 눈에도 그 핑계는 통하지 않았던 모양이다. 책을 다 읽은 둥둥이는 할머니에게 반듯하게 배꼽인사를 건넨 뒤, 환하게 웃으며 동생 에그의 손을 꼭 잡고 현관문을 나섰다.흙을 만지며 자연의 인내를 배우고, 직접 설거지 하는 경험을 통해 성취감을 얻으며, 동화책 한 권으로 타인의 마음에 공감하는 법을 익힌 아이들. 제 나이에 맞게 가족의 일원으로서 기여하는 보람을 알게 하고, 스스로 하루를 열어가도록 돕는 소소한 일상. 아이들은 흙 속의 씨앗처럼, 오늘도 칭찬과 작은 경험을 먹으며 차근차근 제 계절을 향해 자라고 있다.