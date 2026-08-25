에너지의 날, 손자들과 불 끄고 나갔다가 발견한 것

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요즘 황혼 육아가 대세다. 66세인 나도 쌍둥이 손자 주말 육아를 8년째 하고 있다. 5개월부터 주말 육아 하는데 초등학교 2학년이 되었다. 주말에 오는 쌍둥이 손자와의 달콤쌉쌀한 육아 이야기로 저출산 시대에 아이가 주는 행복을 함께 나누고 싶다.

안녕하세요. 게시판에 공고해 드린 것처럼 '에너지의 날'을 맞이해서 잠시 후 9시부터 9시 10분까지 10분 동안 전등 소등 부탁드립니다.

-아파트 관리실 방송 내용 중

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"할머니, 오늘이 에너지의 날인가요?"

"지우가 핸드폰으로 검색해 봐."

"할머니, (찾아보니) 매년 8월 22일이 에너지의 날이고 9시부터 10분 동안 불을 꺼야 한 대요."

"우리도 9시에 불 꺼야겠네."

"할머니, 불 끄고 별 보러 나가면 안 돼요?"

큰사진보기 ▲'에너지의 날' 소등 행사에 동참한 우리 아파트에너지 절약에 동참하는 우리 아파트가 자랑스러웠다. 작은 실천이 지구를 지키는 큰 힘이 된다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲소등 행사에 동참하지 않은 이웃 아파트에너지의 날에 아파트 단위로 소등 행사에 참여하면 에너지 절약에 도움이 될 텐데 소등 행사에 참여하지 않은 아파트가 있어 아쉬웠다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲8월 22일 밤에 찍은 반달눈으로는 반달이 선명하게 보였는데 달무리 때문인지 사진으로는 잘 나오지 않아 아쉽다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.