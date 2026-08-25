투표 없이 당선된 시장이 1조6천억 예산을 휘둘러도 될까?

큰사진보기 ▲임병택 시흥시장 당시 후보의 출마 기자회견 모습. ⓒ 임병택 페이스북 관련사진보기

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큰사진보기 ▲시흥시와 경기도, 대구시와 전국 투표율 변화 추이. ⓒ 권영국 관련사진보기

큰사진보기 ▲더불어민주당 윤명희 전남도의원이 무소속 후보 불출마를 설득해 달라고 부탁하며 지난 4월 선거구민에게 제공한 현금 1000만 원. ⓒ 전라남도선거관리위원회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 정의당 대표입니다.

지난 제9회 지방선거는 매우 부끄러운 신기록을 하나 남겼다. 수도권 기초자치단체장 선거 최초의 무투표 당선 기록이 그것이다. 경기도 시흥시장 선거에서 민주당 임병택 후보는 무투표로 당선됐다. 국민의힘은 시흥시를 전략공천 지역으로 선정하고 후보자를 물색했지만 끝내 아무도 내지 못했다. 정의당을 비롯한 기타 군소정당들도 마찬가지였다.이 연재의 제목은 '내 표 그대로 의석으로!'다. 유권자가 던진 표가 버려지지 않고 온전히 의석이 되어야 한다는 마음을 담아 지어진 제목이다. 그렇지 못할 때 정치적 다양성이 퇴색되고 민주주의가 무너진다는 것이 우리의 문제의식이다. 그렇다면 무투표 당선은 그 문제의식의 가장 끝에 놓인 문제다. 약 60만 명이 거주하며 연간 1조6천억 원을 쓰는 도시의 시장을 뽑는데 유권자가 찬반 투표조차 하지 못한다는 사실을 어떻게 받아들여야겠는가?시흥시장은 2009년 재보궐 선거에서 민주당 후보가 당선된 이래 다섯 차례 지방선거에서 모두 민주당이 독식해 왔다. 2018년 치러진 제7회 지방선거에서는 당선자의 득표율이 72.5%에 달하기도 했을 정도로 민주당 우위의 지역구다. 이번 선거에서 이뤄진 무투표 당선은 최초의 기록이지만, 갑작스럽게 나타난 기록은 아닌 셈이다. 일당 독식의 역사가 누적된 결과다.이번 지방선거에서 시흥시가 세운 기록은 이뿐만이 아니다. 시흥시는 전국 227개의 기초지방자치단체 중 투표율이 가장 낮은 지역이다. 전국 투표율이 61%, 경기도 투표율이 58.4%인데 반해 시흥시의 투표율은 51.03%에 그쳤다. 경기도 내에서 두 번째로 투표율이 낮은 화성시 만세구에 비해서도 1.6%p 차이가 나는 압도적인 최하위다.사실 시흥시의 지방선거 투표율은 매번 낮은 편에 속했다. 제6회, 제7회 지방선거에서도 경기도 내에서 가장 낮았다. 다만 경기도 투표율과 비교해 보면 제6회부터 제8회까지 약 5%p 차이를 보였을 뿐인데, 이번 지방선거에서는 약 7%p 차이까지 벌어진 것을 확인할 수 있다. 일당 독식의 역사가 낮은 투표율로 전환되고, 무투표 당선에 이르러 그 현상이 더욱 극심해진 셈이다. 한편 시흥시가 최저 투표율을 면했던 제8회 선거는 양당의 시장 후보가 각각 55%와 45%를 득표해 비교적 팽팽한 대결을 펼친 선거였다는 점도 참고해 둘 필요가 있다.이런 점들을 고려하면 무투표 당선과 최저 투표율의 관계를 살펴보지 않을 수 없다. 선거법상 무투표 당선자는 거리 유세, 벽보 게시, 선거공보물 배포 등 일체의 선거운동을 할 수 없다. 지방선거에서 기초단체장 선거는 광역단체장 선거 다음으로 위상이 높은 선거인데, 시흥시민들은 기초단체장 선거가 삭제된 지방선거를 맞이해야 했다. 설상가상으로 이번 경기도지사 선거는 '어차피 당선은 민주당'이라는 전망으로 치러져 거의 관심을 끌지 못했다. 시흥시민들이 선거에 적극적인 관심을 가질 그 어떤 요인도 존재하지 않았던 것이다.반대로 대구광역시의 사례를 살펴보자. 대구는 역대 지방선거에서 대체로 전국 투표율보다 낮은 투표율을 보인 지역 중 하나다. 제6회 지방선거부터 제8회 지방선거까지 적게는 3%p, 많게는 7.7%p 차이까지 벌어지기도 했다. 그랬던 대구의 투표율이 제9회 선거에서는 64.2%로 전국 득표율(61%)보다 오히려 3%p 이상 높은 수준까지 늘어났다.무엇이 대구의 변화를 만들었을까? 잘 알려진 것처럼 이번 대구광역시장 선거는 민주당 김부겸 후보의 놀라운 저력으로 가장 큰 화제가 됐다. 오랫동안 국민의힘이 독식하던 대구시장 선거에 강력한 경쟁자가 등장하자 선거 전체에 활력이 생겼고, 그에 따라 투표율도 비약적으로 상승한 셈이다.시흥시와 대구시의 대조적인 사례만 봐도 이렇게 말하는 데 무리가 없을 듯하다. 무투표 당선은 민주주의를 질식시킨다. 더 정확하게 하자면 이렇게 말해야 할 것이다. 무투표 당선을 조장하는 선거제도는 주권자의 권리를 빼앗음으로써 민주주의를 파괴한다.무투표 당선이 선거제도의 문제라는 사실은 제9회 지방선거에서 발생한 무투표 당선 사례들을 모두 살펴보면 더욱 분명해진다. 이번에 총 519명이 투표 없이 당선됐다고 한다. 역대 최다 기록이다. 시흥시장과 광주 서구청장, 광주 남구청장 등 기초단체장 3곳에서 무투표 당선이 발생했고, 광역의원 109명, 기초의원 311명, 비례 기초의원 99명이 투표 없이 당선됐다.각 사례들을 꼼꼼하게 뜯어보면 그 패턴이 너무나 전형적이다. 광역의원 109명 중 약 76%에 해당하는 83명이 광주·전북·경북에서 당선됐다. 예상 가능하게도 광주·전북 당선자는 전원이 민주당 소속이며, 경북 당선자는 전원이 국민의힘 소속이다. 기초의원 311명 중 50.5%가 서울·경기에서 무투표 당선됐는데, 이 가운데 2인 선거구에 두 당 후보만 나와 당선된 곳이 90%를 넘는다. 광주·전북 당선자 37명은 모두 민주당이고, 경북 당선자 15명 중 13명이 국민의힘에서 공천을 받았다. 양당 중 한 당이 독식하는 지역에서는 해당 정당에서만 후보를 내 무투표 당선되고, 2인 선거구에는 양당 후보만 출마해 한 자리씩 당선되는 패턴이다.군소정당이라고 모든 선거구에 후보를 내고 싶은 마음이 없었을 리 없다. 그러나 우리 선거법은 오랫동안 거대 양당에게만 유리하게 작동해 왔고, 군소정당은 지속가능한 토대를 마련하지 못한 채 조금씩 말라죽어 왔다. 정치인을 키우고 출마를 지원하는 것은 전부 돈의 문제인데, 군소정당이 그만한 여력을 갖추는 것이 사실상 불가능에 가깝다는 것이다.거대 양당은 막대한 자금력으로 출마자를 내 압도적인 수의 당선자를 내고 그 성과에 따라 다시 선거보조금과 선거보전금을 지급받는 선순환을 그린다. 반면 군소정당은 없는 자원을 쥐어짜고 빚까지 내가며 출마자를 내지만 줄줄이 낙선하며 선거보전금도 받지 못하여 적자에 허덕이는 악순환을 그린다. 거대 양당이 독식하고 군소정당이 메말라가는 정치 지형 속에서 결국 궁극적인 피해를 입는 것은 유권자들이다. 무투표 당선 선거구의 유권자들은 투표할 권리, 선거에 참여할 권리조차 박탈당한 채 '민주주의 축제' 바깥으로 밀려나고 있는 것이다.또 무투표 당선을 조장하는 선거제도가 방치되는 한, 민주주의는 근본부터 무너지게 되어 있다. 이번 선거 공천 과정에서 튀어나온 뉴스들을 돌아보라. 전남광주에서는 무투표 당선을 목표로 상대 후보의 불출마를 유도하기 위해 친분이 있는 주민에게 금품을 제공했다가 고발된 시의원 후보가 있었다. 전남 광양에서는 시장 후보의 불법 전화방 논란이, 전북에서는 현역 지사의 돈봉투 살포 의혹 등이 불거지기도 했다. 모두 공천이 곧 당선인 지역들이다. 경쟁과 균형이 사라진 정치에서 '공천장사'는 일상이 되고, 그 피해는 오롯이 주민의 몫으로 돌아온다'무투표 당선'이라는 글자를 선거법에서 지워버려야 한다. 사실 불과 16년 전만 해도 무투표 당선은 존재할 수 없었다. 2010년 제5회 지방선거 전까지 선거법은 후보자가 한 명인 경우 일종의 찬반 투표를 거치도록 해 해당 후보가 투표자총수의 3분의 1 이상에 달하는 득표수를 받아야 당선될 수 있도록 규정하고 있었다. 이 조항을 충족하지 못한 사례가 없다는 이유로 무투표 개정 조항을 만든 것인데, 우리는 지금 그 후과를 보고 있다. 민주주의 회복을 위해 다시 선거법을 개정해야 한다. 단독 출마라 하더라도 찬반 투표를 거쳐 주민들의 일정한 지지를 받도록 할 필요가 있다. 그것이 민주주의 정신이고 원칙이다.나아가 더욱 근본적으로 무투표 당선을 빈번하게 만드는 정치제도를 개혁해야 한다. 단지 출마했다는 이유로 519명이 무투표로 당선될 정도로 무기력하고 태평한 지역정치 현실 속에서 지방정치는 철저한 불신의 대상으로 전락하고 있다. 인구과소지역의 지역대표성 보장, 기초의회 중대선거구제 전면 도입, 2인 선거구 쪼개기 금지, 지방의회 비례의원 전면 확대, 단체장 결선투표제 도입 등의 적극적인 정치개혁으로 질식당하는 민주주의에 재생의 숨결을 불어넣어야 한다.