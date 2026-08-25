개교 80주년 조선대, '직녀에게' 문병란 조명

큰사진보기 ▲문병란(1935~2015) 시인의 젊은 시절 모습. ⓒ 광주문학관 관련사진보기

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조선대학교가 개교 80주년을 맞아 김원중의 노래로 유명한 '직녀에게'를 쓴 문병란 시인을 조명하는 학술대회를 연다. 시대의 아픔과 광주의 기억을 시로 기록한 문병란의 문학세계를 통해 대학의 80년을 되돌아보겠다는 취지다.조선대학교 인문학연구원(원장 강희숙)은 오는 27일 오후 3시 중앙도서관 7층 커넥트홀에서 '문병란의 시와 시대의 기억-조선대학교 80년, 문학으로 잇다'​를 주제로 학술대회를 개최한다.조선대 국문학과 출신인 문병란 시인은 국어국문학과 교수로 재직하며 민중과 통일, 민주화를 노래한 참여시인이다. 특히 5·18민주화운동을 비롯한 시대의 현실과 광주의 아픔을 문학으로 기록해 지역 문학사에 족적을 남겼다.학술대회는 학술발표와 종합토론, 시 낭송, 공연으로 구성됐다.학술행사는 백수인 조선대 교수의 '조선대 문학의 역사와 시인 문병란' 기조강연으로 시작한다. 이어 이동순 조선대 교수가 '문병란의 절박한 시대의식과 초극의 시세계', 정민구 전남대 교수가 '문병란의 시적 증언과 오월 광주', 김정훈 전남과학대 교수가 '문병란 시인 기억공간 현황 및 과제'를 주제로 발표한다.각 발표에는 서덕민 원광대 교수와 김주선·백애송 조선대 교수가 토론자로 참여한다. 이후 정양주 전 광주전남 작가회의 의장을 좌장으로 종합토론을 진행해 문병란 문학의 의미와 지역 문학사에서의 가치, 기억과 계승 방안 등을 논의할 예정이다.이어 임경화 광주시낭송협회 회원의 대표시 낭송과 소프라노 김선희·김소희, 테너 나영오, 피아노 송희주가 참여하는 '문병란의 노래들' 공연이 펼쳐진다.화순 출신인 문병란 시인은 김현승 시인의 추천으로 <현대문학>을 통해 등단했다. 조선대 교수로 임용되기 전 순천고와 광주제일고에서 학생들을 가르쳤다. 5·18기념재단 이사를 역임하기도 했다.이번 학술대회는 조선대학교 인문학연구원이 주최·주관하며, 광주·전남 작가회의, 동구 시인의 집, 문병란기념사업회가 후원한다.