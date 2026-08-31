무크 '철학과 현실' 창간사

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사상이란 무엇인가? 알맹이가 들어 있는 소리와 말이다. 철학이란 사상의 한 가닥이다. 그러기에 철학도 알맹이가 든 참 소리요 참 말이다. 이 땅위에는 지금 "사상의 빈곤", "철학의 빈곤"을 고발하는 목소리가 이 구석 저 구석에서 들려온다.



지금 이 땅위에는 온갖 소리와 말들의 홍수가 범람하고 있다. 그럼에도 불구하고 사상이 빈곤하며, 철학이 빈곤하다고 한다. 소리와 말은 많으나, 소리 같은 소리, 말 같은 말이 매우 적다는 이야기가 아닌가! 알맹이 없는 말은 빈말이며, 말다운 말이 아니다. 그런 빈말은 귓전을 때리는 허튼 소리 일 뿐, 정녕 사상이나 철학일 수가 없다.



한편 생각하면, 사상의 빈곤이나 철학의 빈곤을 말하는 것, 이것이 또한 허튼 소리가 아닌 가고 되물어 볼 수도 있다. 예부터 내려오는 동서양의 선철(先哲)들의 고전들이 우리 앞에 즐비하게 쌓여 있으며, 서양의 최근 사상과, 철학 이론들이 우리의 귓전에 물밀듯 밀려 오는데도, 사상과 철학의 풍요함 대신에 빈곤을 말하다니, 어디 말이나 되는 소리인가고.



그렇다. 우리에게 책이 부족한 게 아니다. 책 안에 나열된 기호 속에 파묻힌 관념의 다발은 우리에게 너무나 풍성하다. 그것들은 기념비처럼 우리 앞에 우뚝 서 있거나, 박물관에 모셔 놓은 골동품같이 관상의 대상으로 우리 앞에 놓여있다. 한마디로 그러한 관상의 대상으로서의 관념은 우리에게 하나의 물건일 뿐이다. 그런 물건은 우리에게 풍성하다.



그러면 우리에게 결핍된 사상과 철학은 어떤 것인가? 우리는 밥을 먹는다. 그래야 우리는 산다. 밥은 결코 관상의 대상이거나 장식품이 아니다. 그것 없이는 우리가 존재할 수 없다. 우리의 삶을 지탱시켜주는 힘, 그것은 밥으로부터 나온다. 우리에게 결핍된 사상과 철학은 저 밥과 같은 사상과 철학이다.





덧붙이는 글 |

김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.

"철학 문화의 창달을 위해서 철학 연구의 활성화에 도움이 될 여러가지 일을 해나감과 동시에, 철학전문가 집단 밖에 있는 모든 생각하는 사람들과 만남의 마당"을 마련하고자 철학문화연구소(이사장 김태길)가 1988년 봄 무크 <철학과 현실>을 창간했다.발행인 김태길, 편집위원 소흥열·심재룡·이명현·이삼열·이태수·이한규·강경식, 발행처 철학과 현실사다.창간호는 특집 '우리 철학의 어제와 오늘', 대화① '한국철학을 반성한다', ② '평화가 왜 그렇게 문제되는가?', 일반논문 '나의 학문의 길', '나의 철학적 인생론' 등이 실렸다.'편집위원 일동' 명의로 된 창간사 앞 부분이다.