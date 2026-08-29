무크 '오늘의 동양사상' 창간사

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지난 반세기 동안 우리는 가쁜 숨을 내쉬며 근대화의 길을 달려왔다. 근대화의 과정에서 우리는 오로지 경제의 발전과 물질적 성장에만 노력을 집중한 탓으로 문화의 진보와 의식의 고양에는 실패하고 말았다. 더욱이 이 과정에서 서양의 학문이 보편적인 지위를 접하게 되면서 동양의 사상과 인문정신은 뒷전으로 밀려나게 되었다. 이제 21세기를 눈앞에 두고 우리는 그동안 일구어 낸 근대화의 성과를 차분하게 점검해 보아야 할 시점에 도달했다. 과연 그간 근대화를 통해 얻은 것은 무엇이고 잃은 것은 무엇인지? 과연 근대화는 서구의 모델을 답습하면서만 달성될 수 있는 것인지? 그리고 근대화는 전통과의 단절을 의미하는 것인지?



사실 서구의 근대화 과정을 꼼꼼히 되짚어 보면, 서구 각국은 자신들의 문화적 특수성을 유지하면서 근대사회로 변모해 왔음을 알 수 있다. 우리가 흔히 '서구'라고 통칭하는 서구 각국은 정치제도와 경제제도, 그리고 문화와 사상에 있어서 각기 독특한 성격을 내보이고 있다. "뿌리없는 나무는 반드시 말라죽고 만다"는 격언은 단지 동양에만 한정되는 말이 아니다.



이런 점에서 우리는 문화적 토양에 적합한 '주체적인 근대화'를 추진해야 할 필요가 있으며, 나아가서 서구의 근대성이 간직한 악성 부산물의 전철을 피해 나가며 역사의 방향을 현명하게 재설정해야 할 필요가 있다. 이런 이유에서 동양의 사상과 철학은 좀더 시대와 현실에 민감하지 않으면 안 되며, 연구자들은 역사의 방향과 문학의 미래에 대해 강렬한 사명의식을 가지지 않으면 안 된다.





덧붙이는 글 |

김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.

"동양사상연구의 수행과 연구지원 및 대중적 보급을 기본 목적으로" 1997년 11월 개원한 예문 동양사상연구원이 1998년 11월 무크 <오늘의 동양사상> 창간호를 냈다.편집주간 이승환·홍원식, 편집위원 김교빈·김인락·김진근·김형찬·박경환·박원재·박태원 외 13인, 발행처 예문 동양사상연구원이다.창간호는 권두좌담에 이어 '97 동향과 전망', '원로 철학자를 찾아서', '연구소 탐방', '이 책을 말한다', '고전 연구의 현 주소', '해외학계 동향', '북한의 전통철학 목록' 등이 실렸다.편집주간 2인의 명의로 쓴 창간사 '우리 학문의 새로운 방향을 찾아서'의 앞 부분이다.