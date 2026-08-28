무크 '문학과 경계' 창간사

AD

문학은 다른 종류의 삶을 사는 것이다 - 다르게 산다는 것은 바로 자신이 선 자리에서 출구를 찾는 것이다. 신체의 분자적 구조를 바꾸고 외부의 이질적인 흐름들과 접속할 수 있는 출구를. 장자가 말한 바, "한 번은 용이 되고 한 번은 뱀이 되어 때와 더불어 함께 변화하면서 오로지 한 가지만 하기를 즐기지 않는" 변이와 생성의 장이 바로 그것이다. 여성 되기, 어린이 되기 혹은 동물 되기, 나아가 무언지 '알 수 없는' 것이 되기.



다른 것이 되기 위하여 우리는 우리를 관통하고 있는 경계를, 우리가 그리고 있는 경계를 넘어서고 돌파할 것이다.



경계란 무엇인가? 훈육과 호명에 의해 우리 심중 깊숙이 심층 깊숙이 각인된 허상이 아니던가? 그 허상은 또 다른 허상의 연쇄를 낳고 그리하여 마침내 기원 혹은 본질이라는 이름으로 우리를 '정체성'의 말뚝에 고정시켜버린다. 다른 것이 되지 못하도록, '외부'를 사유하지 못하도록, 이질적인 '연기(緣起)의 장'에 들어가지 못하도록.



문학이야말로 이 말뚝에 매인 '슬픈 기계'다. 장르라는 경계, 예술성과 가르는 경계 등등. 문학이라고 명명하는 순간, 동시다발적으로 분사되는 이 말뚝의 사슬들은 문학을 '다른 것'이 되지 못하게 하는 강력한 절단장치다. 어디 그뿐인가? 동양과 서양 사이의 만리장성, 문학과 과학, 혹은 문학과 철학, 역사학 사이에 가로놓인 무수한 흠들. '근대, 민족, 인간'이라는 표상들이 에워싼 막다른 골목. 어떻게 이 홈패인 공간을 가로지르며 새로운 변이의 선을 그을 것인가? 그리하여 문학이 문학 아닌 다른 무엇이 되는 배치를 만들 것인가? - 이것이 우리가 '경계'를 화두로 들게 된 연유이다.



어느 시인이 말했던가. '모든 경계에는 꽃이 핀다'고. 그러나 그것은 경계를 넘는, 그리하여 이질적인 것이 만나 경계를 꽃으로 피어나게 만드는 그런 흐름이 있을 때에만 가능한 일이다. 우리가 지나갈 모든 경계마다 수많은 꽃들이 피어나기를!





덧붙이는 글 |

김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.



2001년 여름 '문학의 경계'를 과감하게 넘나들며 '경계적 사유'를 통해 다양한 필자들이 소통할 수 있도록"(하겠다)을 목표로 무크 <문학과 경계>가 창간되었다.발행인 이진영, 편집장 김형준, 편집위원 고미숙·박상률·정선태·표정훈·황지현·고봉준·박순선·고병권, 발행처 문학과경계사이다.창간호는 특집 '문학의 경계, 경계의 문학'에 이진경 등의 4편, '인문평론'에 고병권의 글이 실렸다. 단편소설·시·판화마을 등 다양한 읽을거리를 마련했다.편집위원 명의의 창간사 앞 부분이다.