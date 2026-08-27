무크 '노동문학' 창간사

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지난 7, 8월 전국적으로 분출된 민중적 열기는 우리 역사의 새로운 한 고비가 이미 시작되었음을 분명하게 보여주었다. 그러한 역사의 대세는 이제 각종의 국제정치적·국제경제적 지표들을 통해서도 충분히 예고되고 있다. 그리고 그 새로운 양상의 힘은, 예상가능한 다소의 혼란에도 불구하고, 참다운 민주주의와 민족의 평화적 통일을 주요 내용으로 하는 명실상부한 '민중시대'를 보다 구체화된 형태로 이루어낼 것이다. 이 거대하고 도도한 역사의 흐름 앞에서, 민중운동의 대의를 왜곡한 현실인식들을 비롯하여 일체의 반역사적 가치, 민족분단과 제반 사회적 불평등에 기생하는 일체의 사이비 가치들은 조만간 그 본디 모습을 백일하게 드러내게 될 터이다.



우리는 그러한 점들을 깊이 두려워 하면서 <노동문학>이란 제호 아래 그 첫 책을 내보낸다. 여건이 허락된다면 정기적으로 간행하게 될 이 <노동문학>을 통하여, 우리는 무엇보다도 민족문학운동의 지난 성과를 역사의 빛나는 새 흐름과 바르게 잇는 일에 주력할 것이다.



다음으로 우리는 '노동'이란 말의 본래적 의미에 충실하려 한다. 따라서 공장노동자를 위시하여, 자신과 가족의 생계를 위해 〈일하는〉, 그리고 그러한 〈일함〉을 통하여 세상을 지탱하며 묵묵히 역사를 일궈가는 다수 이웃들의 삶에 두루 관심을 갖고자 하며, 그 관심을 통해 그러한 삶에 깃든 새로운 문화적 가치들을 바르게 읽어내고자 한다. 나아가 그 가치의 구현과정에까지 우리들 자신을 겸허하게 연대시키려 한다.



일 년여의 준비기간에도 불구하고 첫 호의내용이 충분히 만족스럽지 못함을 송구하게 생각한다. 몇몇 논문은 필자 쪽의 사정으로, 또 어떤 기획은 편집진의 무능으로 인해 결국 수록할 수 없게 되었다. 그러나 시절의 분주함에도 불구하고 시간을 내어 귀한 원고를 만들어 주신 여러분들의 노고와 그 글에 깊이 담긴 뜻을 독자들이 애정을 가지고 대해 주신다면, 아쉬움은 있겠으나 이 책을 뜻 없는 것으로 여기지만은 않으실 줄로 믿는다.



이 첫 책의 경험, 그리고 독자들의 질책과 도움을 토대로 보다 충실한 다음 호를 만들 것을 분명히 약속드린다.





덧붙이는 글 |

김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.

"노동과 문학의 새로운 지평을 여는 부정기간행물" - <노동문학>이 내건 창간의 목표이다. 예전 같으면 좀체로 등식이 어려운 관계지만, 1980년대 한국사회는 많이 바뀌었다.1988년 1월 실천문학사는 무크 <노동문학>을 창간했다. 출판사가 갖고 있는 기존의 역량 때문인지, 편집위원 등 별도의 기구를 마련하지 않았다. '펴낸이 이문구' 만이 명시되었다. 창간호는 특집 ① '넝마공동체', ② '노동학습자료', ③ '박노해의 시', 기획논단에 박현채의 '국가독점자본주의 하에서의 노동운동' 등 6편의 시론이 실렸다.창간 이전에 공모했던 제1회 노동문학상 수상자로 박노해를 선정하고 선정이유를 밝혔다. '책 머리에'라는 창간사이다.