무크 '사상운동' 창간사

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이름하여 사상운동!



엄청난 중압으로 다가서는 이 단어를 잡지의 제목으로 선정하면서 우리는 우리가 헤쳐가야 할 현실의 어려움만큼이나 고심해야 했다. 그것은 바로 한국현대사 그 반동의 궤적이 우리에게 짐지운 천형(天刑)의 징표일 수도 있다. 하지만 '사상운동'이라는 개념이 이 땅의 현실에 주는 의미의 막중함은 온통 우리를 분단의 벽을 박차는 단호함으로 결단하게 한다. 물론 현실의 간고함은 우리들이 채택하는 언어의 상징적 촉발력으로 돌파될 성질의 것은 아닐 터이기는 하지만 말이다.



우리는 해방 이후 지금까지 군사적 강점을 지렛대로 한 미제국주의의 한국에 대한 신식민지 지배와, 그러한 제국주의의 지배에서 자기들의 존립근거를 찾는 우리 내부 예속군사파쇼정권의 사대매국, 민족분열, 분단지향의 파쇼적 폭압과 반공·반북의 지배이데올로기에 질식당하면서 닫혀진 백색의 현실인식과 노예적 삶을 강요당해왔다. 그러한 과정에서 우리는 '80년 광주민중항쟁'을 껴안게 된 것이다. 사실 '광주민중항쟁'은 국민대중들의 탈구된 현실인식과 소시민적 민족민주운동을 정방향으로 돌려놓는 계기를 마련한 한국현대사의 한 분수령이었다. 따라서 우리는 '광주민중항쟁'을 통과한 이후의 우리의 변혁운동이 이전의 소시민적 민주화운동이 갖는 많은 한계를 돌파해내는 것을 목도해왔다.



그러나 혁명전통의 축적이 단절된 상황에서, 미제국주의와 예속군사파쇼정권의 폭력을 수반한 삼엄한 포위망은 우리의 그러한 운동을 폐쇄적이고 음모적으로 몰아갈 수 밖에 없었다. 이러한 상황에서 우리들의 현실변혁에 대한 이론과 실천을 일부에서 '주체'없는 교조와 극좌모험주의적 행태를 야기시켰다. 이론과 실천에 있어서의 오류들도 분명히 우리의 현실이 규정하는 것이다. 그와 같은 사실을 인정한다고 할지라도, 우리들도 모르는 사이에 현실번혁에 대한 이론과 실천이 제국주의와 파쇼의 공작에 포섭되면서 저들의 민족분열책동에 복무해왔다는 것은 가슴아픈 사실이다.



그러나 우리는 이러한 사실을 분명하고 엄정하게 인식해야 하는 것이다.



이러한 과정 속에서 국민대중들에게 일상적으로 뿔달린 악마처럼 각인되어왔고, 항상적으로 현대세계사 기형의 왕조 이데올로기로 강요당해왔던 '자주적 사상의식'이 한지에 물이 스미듯이 일부 전위대중들 속에서 퍼져가는 사실을 우리는 접하게 된다. 그들은 다음과 같이 주장한다.



"모든 이론의 교주주의적 폐해와 모든 실천의 음모적이고 소집단적인 폐쇄성은 '사상'으로 합류되면서 자주·민주·통일의 대해(大海)에 이를 수 있다."고.



이렇듯 '사상'이라는 단어는 분단과 신식민지배의 질곡, 파쇼의 억압 하에서 신음하고 있는 한국민중에게 한편으로는 도저히 용납못할 금기의 대상으로 극히 일부이기는 하지만 한편으로는 신비화된 복음처럼 전해져 왔다. 혁명전통의 부재 속에서 형성된 이론과 실천의 민족분열적 폐해처럼, 이와 같은 현상 또한 우리의 비극이 아닐 수 없다. 대중에게 공개되지 않으며 대중의 생활상의 요구에 기초해서 형성되지 않은 어떠한 사상·이론도 우리는 단호히 거부해야 한다. 그리하여 우리는 다음과 같이 주장한다.



"우리가 추구하는 '사상'은 분단현실이 강요하는 기형적인 좌우편향을 극복하고 특정의 이데올로기적 입장에 매몰되지 않는, 국민 대중들의 삶의 요구에 충실하게 복무하는 바로 우리의 '사상'이다."라고.





덧붙이는 글 |

김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.

"사상의 운동화와 운동의 사상화를 통일함으로써 정토의 새날을 열어가는" 캐치프레즈 아래 1988년 2월 무크 <사상운동>이 창간되었다. 발행인 최필승, 주간 법성, 편집장 정벙도, 편집위원 박현채·지선·김남주·김성동·진관·최열, 발행처 한마당이다.창간호는 좌담 '사회적 실천에서 사상의 문제', 특집 '민족 민주화운동의 현 단계와 당면과제', 특별기획 '부르주아 이론과 미국의 한국에 대한 사상문화정책'을 다루었다. 특집②는 '변혁운동과 불교철학의 당파성 회복'이 실렸다.<사상운동> 편집실 명의로 된 창간사의 앞 부분이다.