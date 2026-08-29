"사건도 모르고 재판하는 판사에 막말하는 판사까지 있어요"

몇 년 전 소송을 한 적이 있다. 단독주택을 매매했는데 집에 심각한 하자가 있었다. 길고 지루한 공방이 이어졌고, 나는 일부 승소 판결을 받았다. 당시 내가 전부 승소하지 못한 이유 가운데 하나로 판사는 '건물주들이 통상적으로 관리하는 방법으로 건물을 관리하였던 것으로 보이는 점'을 꼽았다.
좀 이상했다. 나는 근 1년 동안 전기세와 수도세, 가스요금이 모두 0원이었던 고지서를 증거로 제출했기 때문이다. 상식적으로 1년 가까이 전기와 수도, 가스를 전혀 사용하지 않은 건물을 '통상적인 방법으로 관리했다'고 볼 수 있나. 그러나 나는 항소하지 않았다. 이미 너무 지쳤고, 빨리 사건을 끝내고 싶었다.
최정규 변호사의 <명품 판결문은 어디에서 오는가>를 읽으며 그때의 판결문을 다시 떠올렸다. 판사가 왜 그런 판단을 했는지, 내가 제출한 증거를 어떻게 보았는지 알 수 없다. 그러니 적어도 나를 충분히 납득시켜 주는 판결문은 아니었다.
최근 정치권에서는 사법개혁이 상당 부분 이루어졌다고 말한다. 이른바 사법개혁 3법이 만들어졌고, 검찰 개혁도 큰 틀에서 완수했다는 분위기다. 그렇다면 지금 내가 다시 같은 사건으로 법정에 선다면 좀 더 나은 재판을 받고, 좀 더 납득할 판결문을 받을 수 있을까?
최정규 변호사의 대답은 단호하다. "아니다." 그가 보기에 시민이 법정에서 실제로 겪는 사법 서비스는 크게 달라지지 않았다. 재판은 여전히 지연되고 당사자는 그 이유조차 알기 어렵다. 설명 없는 판결은 계속되고, 혼자 법정에 선 시민이 재판 과정을 제대로 기록하는 일조차 쉽지 않다. 그래서 그는 말한다. "사법개혁은 아직 시작도 하지 않았다."
24일, 서초동의 카페에서 <명품 판결문은 어디에서 오는가>를 펴낸 최정규 변호사를 다시 만났다. 지난 1편('김건희 무죄' 판사, 간첩 누명 재심은 재판 없이 기각
https://omn.kr/2jh53)에서 왜 사법개혁이 필요한지 말했다면, 이번 만남에서는 조희대 대법원장 탄핵 논란부터 그가 생각하는 진짜 사법개혁의 방향성까지 담았다.
"조희대 탄핵, 그 자체가 목적이어선 안 된다"
- 최근 민주당을 중심으로 조희대 대법원장의 사퇴 압박이 거세다. 일각에서는 탄핵해야 한다는 주장도 있다. 변호사님 또한 <명품 판결문은 어디에서 오는가>에서 조희대 대법원장을 비판하기도 했다. 변호사님의 생각은 무엇인가?
"12·3 내란 당시 보여준 태도나 이재명 당시 대통령 후보의 파기환송 과정을 보면 사법부가 스스로 정치의 한복판으로 뛰어들었다고 보지 않을 수 없다. 헌법적으로 보장된 사법부의 독립을 스스로 내팽개치고 정치에 개입하면서 시민을 불안하게 했다. 지난 인터뷰에서 12·3 내란이 사법부의 민낯을 여실히 보여준 사건이라고 했는데, 이 일 또한 마찬가지라고 생각한다. 사법부를 비판하면 늘 사법부의 독립을 침해하는 것 아니냐는 항변이 나온다. 그러나 정작 사법부 스스로 정치에 개입하는 행태에는 제동을 걸지 못했다. 사법부 독립이란 궁극적으로 시민을 위해 존재하는 독립이다. 그런 차원에서 조희대 대법원장은 책임을 피할 수 없다고 생각한다."
- 책임을 피할 수 없다는 말은 결국 물러나거나 탄핵되어야 한다는 의미인가?
"그렇다. 다만 조희대의 탄핵이 사법개혁으로 가는 과정이어야지 그 자체가 목적이어선 안 된다. 우리가 원하는 것이 그저 대법원장 한 사람 물러나는 것이 아니지 않나. 힘과 돈과 권력을 가진 사람이든, 우리 사회에서 가장 힘없는 사람이든 모두가 평등하게 재판받고, 명품 판결문이 기본값이 되는 사법부를 원하는 것이 아닌가. 결론적으로 조희대는 탄핵되어야 한다. 그러나 그것만으로는 충분하지 않다. 구체적이고 섬세한 사법개혁이 함께 이루어져야 한다."
- 그런 차원에서 보면 지금의 흐름은 좀 우려스럽다. 마치 조희대 대법원장 한 사람이 탄핵되면 모든 문제가 해결될 것처럼 주장하고 있다.
"<명품 판결문은 어디에서 오는가>에 역대 대법원장 흑역사를 다룬 이유도 그래서다. 물론 대법원장을 누가 맡느냐는 중요하다. 그런 점에서 나쁜 대법원장을 견제할 방안이 필요하다. 지금처럼 대통령이 지명하고 국회가 동의하는 방식만으로 충분한지, 법관들의 의사를 더 직접적으로 반영할 방법은 없는지 논의해야 한다. 시민의 감시와 참여를 제도 안으로 끌어들이고, 대법원장에게 집중된 사법행정권의 분산에 관해서도 고민해야 한다. 그러나 그것이 사법개혁의 전부가 될 수는 없다. 가만히 앉아서 좋은 대통령이 좋은 대법원장을 임명하기를 바라기만 해서도 안 된다. 누가 대법원장이 되더라도 사법부가 한 사람의 판단과 의지에 좌우되지 않는 구조를 만들어야 한다."
- 형사소송법 개정안이 국회 본회의를 통과했다. 사법개혁 3법에 이어 검찰개혁까지 상당 부분 진행되면서 정치권, 특히 민주당 내부에서는 이제 마치 '다 이루었다' 하는 분위기인데, 변호사님께서는 이 시점에 다시 사법개혁을 말한다. 대체 뭐가 더 남았나?(웃음)
"이번 일련의 과정을 보면서 프랑스 철학자 폴 발레리가 한 '정치란 사람들이 자신과 관계된 일에 참여하지 못하게 가로막는 기술'이라는 말이 떠올랐다. 검찰개혁은 차치하고, 사법개혁 3법만 봐도 그렇다. 현장의 사법 서비스 개선이라는 차원에서 보면 무슨 실효성이 있는지 의문이다. 이를테면 평범한 시민 한 사람이 변호사도 없이 혼자 법정에 섰다고 해보자. 그 시민이 실제로 어떤 사법 서비스를 받게 되는지를 기준으로 보면 달라진 것이 거의 없다. 그런데도 '사법개혁 3법까지 했으니 이제 사법개혁은 다 된 것 아니냐'고 말한다면, 나는 그것이 바로 발레리가 말한 '가로막는 기술'이라고 생각한다. 사법개혁은 아직 시작도 하지 않았다. 이제는 시민이 목소리를 내고, 그 목소리로 국회의원들을 움직여야 한다."
"재판 한없이 지연, 세상에 이런 서비스가 어디 있나"
- 그렇다면 본격적으로 사법개혁 얘기를 좀 해보자. 이 책에서는 사법개혁의 방안으로 판사 평가, 재판 지연 개선, 시민 참여, 특별재판부, 재판헌법소원, 불량 판결문 AS 제도, 녹음·속기 의무화 등 상당히 구체적인 내용들을 제안한다. 이 가운데 가장 먼저 손대야 할 문제를 하나 꼽는다면?
"우선 재판 지연을 꼽고 싶다. 지금 심각한 지경에 이르렀지만 법원 내부에서는 그만큼의 경각심이 보이지 않는다. 조희대 대법원장은 취임식에서 신속한 재판을 강조한 바 있다. 그러나 우리가 목격하는 건 특정 정치인에 대한 재판만 놀라울 만큼 빨리 처리되는 현실이다. 일부 재판은 법에서 처리 기간까지 정해 놓았지만 법원은 이를 훈시규정으로 해석하고 책임을 지려고 하지 않는다. 시민에게는 법에서 정한 항소 기간을 지키라고 하고, 그걸 어기면 칼같이 막으면서 정작 법원은 정해진 기간에 책임을 지지 않는다. 나는 이것이 시민을 대하는 사법부의 태도라고 본다. 게다가 대부분은 지연의 이유조차 알 수 없다.
세상에 이런 서비스가 어디 있나. 기업이라면 인력을 늘리든, 절차를 개선하든, 최소한 고객에게 지연 사유라도 설명할 것이다. 냉장고 하나 고치는 데 이렇게 오래 걸리면 그 기업이 어떻게 살아남을 수 있겠나? 사법부는 국가가 독점하고 있다. 그렇다면 서비스의 질이 더 좋아져야 하는 데 그런 노력 자체가 보이지 않는다."
- 변호사님은 재심 사건이나 국가폭력 사건을 많이 맡아서 재판 지연이 더 와닿는 부분도 있을 것 같다
"물론 그런 측면도 있다. 지연된 재판은 때로 사람의 생애를 빼앗는 재판이다. 재판이 늦어지는 동안 당사자는 늙는다. 병든다. 세상을 떠난다. 가족들은 지친다. 억울함은 해소되지 않은 채 다음 세대로 넘어간다. 과거사 재심 사건에서 시간은 회복의 가능성과 직결된다. 살아 있을 때 무죄를 받는 것과 사망한 뒤 무죄를 받는 것은 결코 같지 않다. 그렇다고 재판 지연이 과거사 사건에서만 심각한 것은 아니다. 소송을 해본 사람이라면 안다. 기약 없이 재판을 기다리는 당사자에게는 하루하루가 고통이다."
- 어떻게 해결할 수 있을까?
"우선 법원의 불친절을 개선해야 한다. 지금의 시스템은 당사자를 침묵 속에 세워 둔다. 재판부와 소통할 수 있는 공식 채널은 사실상 없다. 기일을 언제 잡을 것인지, 송달이 왜 지연되는지, 사건이 어느 단계에서 멈춰 있는지 정도는 당사자에게 최소한 안내해야 한다. 이것은 재판의 결론에 관여하자는 이야기가 아니다. 사법행정의 문제다. 그리고 사법행정은 국민에게 책임을 져야 한다. 나아가 독일처럼 재판 지연에 대해 보상하는 제도를 마련할 수도 있다."
- 우리나라에서도 몇 번의 입법 시도가 있었는데?
"2022년 전주혜 의원, 2023년 홍석준 의원이 관련 법안을 발의했지만 모두 통과되지 못한 채 폐기되었다. 이제 문제 제기에서 한 걸음 더 나아간 새로운 입법이 필요하다. 지연된 재판에 대해 당사자가 직접 설명을 요구하고 법원이 이에 답하도록 하는 절차를 제도화해야 한다. 이런 제도적 책임을 요구할 때마다 법관의 독립을 침해한다는 반론이 나온다. 물론 법관의 독립은 중요하다. 그러나 법관의 독립이 당사자에게 아무 설명도 하지 않을 자유를 뜻하는 것은 아니다. 독립은 언제나 책임과 함께 있어야 한다."
"재판할 때 녹음·속기 신청하세요, 판사도 변호사도 긴장합니다"
- 변호사님은 5년 전 인터뷰에서 재판 시 녹음·속기를 신청하라는 조언을 했다. 그리고 이번 책에서는 재판 시 녹음·속기를 의무화해야 한다고 주장한다. 왜 더 급진적으로 변하셨나?(웃음)
"그게 사법 서비스를 더 좋은 방향으로 이끌 수 있다고 판단했기 때문이다(웃음). 일반 시민은 신청할 수 있다는 걸 알아도 '혹시 이걸 신청했다가 판사가 불리하게 판결하면 어떡하지?' 하는 불안이 있다. 아예 의무화하면 그런 고민 자체가 사라진다. 실제로 재판과 유사한 기능을 하는 지방노동위원회나 중앙노동위원회도 그렇고, 검찰 조사 역시 녹음이 이루어진다. 정작 국민의 권리와 의무를 판단하는 법정에서 녹음·속기가 힘들다는 건 납득하기 어렵다."
- 구체적으로 어떤 장점이 있는지 말씀해 주신다면?
"사람들이 잘 모르지만, 판사가 법정에서 부적절한 발언을 했다는 문제 제기가 적지 않다. 하지만 판사가 그런 말을 한 적이 없다고 하면 진실 공방으로 이어지게 될 뿐이다. 또 녹음·속기는 변호사 없이 재판하는 분들에게 특히 중요하다. 재판 내용을 다시 확인하고 다음 기일을 준비할 수 있기 때문이다. 현재는 사건 당사자가 기억하거나 일일이 메모해야만 하는데 당연히 놓치는 부분이 많고, 본인이 재판장의 허가 없이 임의로 녹음할 수도 없다. 대형 로펌의 변호사 여러 명이 붙어서 한 사람은 말하고 다른 사람은 기록하는 재판이라면 모르겠다. 그런데 변호사도 없이 혼자 법정에 선 시민은 어떻게 하라는 건가? 그런 사람에게 '잘 듣고, 잘 기억하고, 잘 메모해서 다음 재판을 준비하라'는 게 과연 공정한 사법 서비스인가."
- 그런데 판사들이 재판에서 막말하는 경우가 있나? 그건 좀 놀라운데?
"그런 일이 생각보다 많다. '재판이 장난이야? 지금 장난치는 거야?' 국가인권위원회 조사를 통해 확인된 판사의 막말이다. 이 외에도 문제는 한둘이 아니다. 일례로 기자들이 많이 방청하는 재판과 그렇지 않은 재판은 정말 다르다. 판사들이 사건을 충분히 숙지하고 재판에 들어가야 하는데 어버버하는 거다. 한 기자는 소액 재판을 방청하러 갔다가 깜짝 놀라 나에게 '와, 저런 판사도 있어요?'라고 했다. 그런 점에서 녹음·속기 의무화는 판사에게도 동기부여가 된다. '말을 조심하고 친절해야지'라고 결심한다고 해서 저절로 친절해지나? 내 말이 녹음된다는 사실만큼 사람을 조심하게 만드는 것도 없다(웃음). 그리고 이 녹음·속기 의무화는 변호사의 변론도 모니터링할 수 있다."
- 어떤 의미인지 구체적으로 설명해 준다면?
"의뢰인이 재판마다 들어갈 수 없는 경우도 있을 텐데, 그때 내 변호사가 나를 위해 최선을 다했는지, 그냥 대충 재판만 들어갔는지 어떻게 알 수 있나. 녹음·속기가 있으면 가장 깔끔하지 않을까? 변호사협회가 이 문제에 적극적으로 나서지 않는 데는 이런 이유가 어느 정도 있다고 본다. 나 역시 재판 때 녹음·속기를 신청하면 더 긴장하게 된다. 의뢰인이 나중에 듣고 볼 수 있다는 사실만큼 긴장되는 게 없다(웃음). 판사도 마찬가지다. 자신의 말과 재판 진행이 기록으로 남는다는 걸 알면 당연히 더 긴장할 수밖에 없다."
- 마지막으로 독자들에게 한마디
"책에 사인을 할 때 내가 늘 쓰는 문구는 '법원의 주인은 바로 당신'이다. 우리는 '정치인들이 다 알아서 해줄 거야, 좋은 사법을 만들어 줄 거야'라고 마냥 기대하고 기다려서는 안 된다. 우리가 불량한 사법 서비스를 받았다면, 그것을 개선하기 위해 목소리를 높여야 한다. 명품 판결문을 기본값으로 만드는 가장 분명하고 확실한 방법은 사법에 대한 시민들의 관심과 참여라는 사실을 기억하면 좋겠다."