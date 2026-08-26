발끝부터 서늘, 남편과 뱀사골에서 즐긴 피서법

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큰사진보기 ▲뱀사골 신선길 데크로드 입구이곳 입구에서부터 2km 정도 누구나 걷기 좋은 신선길 구간이다 ⓒ 유상신 관련사진보기

"7시 반, 뱀사골 출발."

큰사진보기 ▲뱀사골 계곡화개재방향 계곡 모습 ⓒ 유상신 관련사진보기

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큰사진보기 ▲탁족신선길 아래쪽 탁족할 수 있도록 허용된 곳이다 ⓒ 유상신 관련사진보기

큰사진보기 ▲카페에서차 한잔 앞에 두고 따로 또 같이 독서삼매를 즐기다 ⓒ 유상신 관련사진보기

큰사진보기 ▲맨발걷기함양 상림은 맨발걷기 좋은 숲이다 ⓒ 유상신 관련사진보기

큰사진보기 ▲상림숲 입구의 연리목사랑나무. 느티나무와 개서어나무가 한 몸통이 되었다 ⓒ 유상신 관련사진보기

큰사진보기 ▲사랑나무(연리목)상림 숲 초입에 위치 ⓒ 유상신 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

바람 한 점 없이 온 세상을 푹푹 삶아대는 여름의 끝자락이다. 지난 23일 일요일 아침, 어김없이 폭염 특보가 내려졌다. 눈을 뜨자마자 남편이 앞뒤 다 자르고 한마디를 던진다.뱀사골 신선길은 우리 부부가 자주 찾는 곳이다. 계곡을 따라 이어지는 길이라 한여름에도 숲 그늘과 물소리가 발걸음을 가볍게 해준다. 서둘러 채비를 마치고 집을 나섰다. 뜨거운 햇볕이 본격적으로 기세를 올리기 전, 숲과 계곡이 내어주는 서늘함 속으로 얼른 들어가고 싶었다.뱀사골에 도착하자마자 곧바로 신선길로 들어섰다. 큰 바위를 타고 흐르는 계곡물 소리에 더위가 잠시 멀어지는 듯했다. 2km 남짓 이어지는 신선길의 데크길을 빠져나온 뒤 화개재 방향으로 한참을 더 올라갔다. 몸에 기분 좋은 땀이 맺힐 즈음, 미련 없이 발길을 돌렸다. 내려오는 길에 기다리고 있는 작은 즐거움이 있었기 때문이다.바로 '탁족(濯足)'이다.적당한 바위를 찾아 앉아 차가운 계곡물에 발을 담갔다. 발끝에서 시작된 서늘함이 온몸으로 번져 나갔다. 예부터 선비들은 여름철 계곡에서 발을 씻으며 더위를 식혔다고 하지 않던가. 탁족은 특별한 장비도, 큰돈도 필요 없는 오래된 피서법이다. 맑은 물과 바위, 잠시 쉬어갈 여유만 있으면 충분하다. 우리 부부에게 탁족은 땀 흘린 뒤 누리는 작은 보상이다. 차가운 물에 얼얼해진 발로 남은 길을 자박자박 걸어 내려오는 기분은 탁족만이 주는 또 하나의 즐거움이다.은퇴 후 우리 부부의 삶을 한마디로 표현하라면 '따로 또 같이'다. 걷기와 읽기라는 공통의 취미를 자주 함께 나누지만, 그 안에서의 방식은 자유롭다. 걷는 속도도, 좋아하는 책도, 책을 읽는 방식도 제각각인 서로를 있는 그대로 인정하고 존중하며 살려는 노력은 지금도 현재 진행형이다.이날 뱀사골에서도 그랬다. 왕복 두 시간 남짓 숲길을 걷는 동안, 남편은 명상하듯 숲의 공기와 몸의 느낌에 집중하며 묵묵히 앞서 걸었다. 나는 계절 따라 달라지는 숲과 계곡의 표정을 들여다보고 기웃거리느라 자주 해찰하며 뒤처졌다. 처음에는 나란히 걸었지만 금세 거리가 벌어졌다. 어느새 다시 가까워지는가 싶으면 얼마 지나지 않아 또다시 각자의 속도에 따라 걷고 있다.예전 같으면 "빨리 와"라거나 "왜 이렇게 늦어?"라는 핀잔이 나왔을지도 모른다. 하지만 이제 그런 말은 우리 부부의 걷기 사전에서 사라진 지 오래다. 같은 길을 걷는다고 해서 반드시 같은 속도로 걸어야 하는 건 아니라는 사실을 잘 알고 있기 때문이다.지리산의 기운을 한껏 품고 내려와 간단히 점심을 먹은 뒤, 함양 상림 근처 카페로 자리를 옮겼다. 카페는 더위를 피해 들어온 사람들로 가득했다. 나는 독서 모임에서 함께 읽기로 한 사르트르의 <구토>를, 남편은 <미당 시전집>을 펼쳤다.한 공간에 앉아 있었지만 서로의 몰입을 방해하지 않았다. 서로 아무 말이 없어도 어색하지 않았고, 주변의 소란 속에서도 각자의 세계로 평화롭게 빠져들었다. 함께 산다는 것이 언제나 모든 것을 같이해야 한다는 뜻은 아닐 터다. 때로는 같은 공간에 머물면서도 서로가 각자의 세계에 온전히 머물 수 있도록 놓아주는 것, 그것 역시 썩 괜찮은 동행이라고 생각한다.책을 읽으며 한숨 돌린 후에는 근처 함양 상림으로 향했다. 상림은 언제 찾아도 어머니 품처럼 포근하다. 이곳에서도 우리는 자연스럽게 각자 마음이 이끄는 대로 걷는다.한 시간 뒤 주차장에서 만나기로 약속하고 입구에서 양 갈래 길로 갈라섰다. 꽃을 좋아하는 나는 꽃밭을 거쳐 숲으로 들어가고 싶었고, 남편은 곧장 숲으로 들어가 맨발 걷기를 즐긴 뒤 바깥길로 나오고 싶었을 뿐이다.꽃구경을 마치고 신발을 벗어둔 채 흙길에 발을 내디뎠다. 오랜만에 맨발로 걸으려니 적응이 필요했다. 신발이라는 보호막 없이 흙과 잔모래의 감촉이 발바닥에 그대로 전해졌다. 까슬하고 따가웠다가, 이내 서늘해졌다. 한참을 걷다 보니 발가락 하나하나가 비로소 자유를 얻은 듯했다. 땅의 감촉에 온전히 집중하다 보니 온몸의 감각이 하나둘 깨어났고 복잡했던 머릿속도 맑게 가라앉았다.맨발 걷기를 마치고 발을 씻고 있는데 오전에 뱀사골 계곡에서 즐겼던 탁족의 느낌이 다시 살아났다. 계곡물의 차가움과 숲길의 잔모래가 발바닥에 남긴 얼얼한 잔향이 닮아 있었다.약속 시간이 다가와 상림 숲을 빠져나오다가 '사랑나무'라 불리는 연리목 앞에서 걸음을 멈췄다. 안내판을 읽어보니 이 나무는 뿌리가 다른 느티나무와 개서어나무의 몸통이 맞닿아 하나가 된 나무라고 한다. 자세히 들여다보니 서로 다른 두 나무의 아래 몸통은 단단히 기대어 하나를 이루고 있었지만, 하늘을 향해 뻗은 가지와 잎은 저마다의 모습과 빛깔을 그대로 간직하고 있었다.그 모습이 마음에 오래 남았다.어쩌면 함께 산다는 것은 서로를 억지로 닮아가는 일이 아니라, 서로의 다름을 인정하면서도 같은 방향을 바라보는 일인지도 모른다. 같은 길을 걷되 서로의 속도를 재촉하지 않는 일. 때로는 각자의 세계에 머물다가도, 다시 만나 나란히 걸어가는 일.따로, 또 같이. 여름이 저물어가는 숲길 위에서 우리 부부의 동행도 그렇게, 서로의 다름을 품은 채 조금씩 더 깊어지고 있었다.