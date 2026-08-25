"전쟁 포로수용소가 고양이섬으로"... 통영 용호도서 배운 '다종적 정의'

큰사진보기 ▲고양이학교 방문 기념1박 2일 일정으로 통영 용호도를 방문한 고양이섬 응원단(서포터즈)들이 전국 최초 공공형 고양이 보호·분양센터인 '고양이학교' 앞에서 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 양성윤 관련사진보기

'인간만을 중심에 두는 것을 넘어, 동식물과 자연이 함께 어우러지는 '다종적 정의(multispecies justice)'의 공동체를 어떻게 만들어갈 것인가.'

큰사진보기 ▲용호도의 현황 설명하는 정경섭 위원장'고양이학교'에서 정경섭 '고양이섬 k관광명소 추진위원장'이 참가자들을 대상으로 용호도 역사와 고양이 보호·분양센터 운영 현황 등에 대해 자세히 설명하고 있다. ⓒ 양성윤 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전쟁 상처를 증언하는 용초마을 김두진 전 이사장용호도 포로수용소 기념관에서 한국전쟁 당시 6살의 나이로 주민 강제 소개를 겪었던 김두진 전 이사장이 당시 수용소 상황과 주민들의 수난사를 생생하게 전하고 있다. ⓒ 양성윤 관련사진보기

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고양이섬을 응원하는 시민들이 통영 용호도로 뜻깊은 발걸음을 옮겼다. 고양이섬을 응원하는 시민들을 모집해 직접 섬을 방문하는 프로그램의 하나로 마련된 이번 견학에는 '고양이섬 서포터즈(아래 응원단)' 25명(청소년 3명 포함)이 참가해 24일부터 1박 2일 일정을 함께했다. 응원단 모집 소식을 접하고 뜻을 모은 강서양천민중의집 회원 등 관심 있는 시민들이 적극적으로 신청해 이번 행사에 동참했다.이번 견학은 단순한 섬 관광에 그치지 않고, 한국전쟁 비극을 간직한 용호도 역사를 되짚는 한편 길고양이와 인간이 상생하는 새로운 공동체 가능성을 모색하기 위해 기획됐다.참가자들은 24일 오전 8시 10분 서울 강서구 마곡 광장에서 전용 버스로 출발해, 오후 1시 통영항여객선터미널에 도착했다. 점심 식사 후 오후 2시 35분 배편으로 용호도에 입성했다. 통영시 측은 식비, 숙소비, 교통비 일부를 지원하며 응원단 방문이 원활히 진행될 수 있도록 도왔다.용호도에 도착한 응원단 일행이 가장 먼저 찾은 곳은 '고양이 학교'였다. 현장에서는 정경섭 '통영 용호도 고양이섬 K-관광명소 육성사업 추진위원장'이 용호도의 현주소와 앞으로의 과제를 설명했다.용호도가 '고양이섬'으로 거듭난 계기는 2023년으로 거슬러 올라간다. 영화 <국화꽃 향기>의 촬영지이자 옛 한산초등학교 용호분교였던 이곳은 학생 수 감소로 폐교되었으나, 2023년 통영시가 건물을 리모델링해 전국 최초의 공공형 고양이 보호·분양센터인 '고양이 학교'로 재탄생시켰다.고양이 학교는 한려해상국립공원 일대에서 구조된 길고양이들을 치료하고 보호하며 새로운 가족을 찾아주는 거점 역할을 하고 있다. 방학에는 학생들이 방문해 고양이와 교감하고, 관광객의 발길이 이어지면서 쇠퇴해가던 섬마을에 새로운 생기를 불어넣고 있다.이날 현장에서는 입양 상담과 반려 문화 토크, 입양 프로그램인 '도도의 가족찾기' 등 다양한 활동에 대한 안내가 진행됐다. 이는 단순한 입양 홍보를 넘어 책임 있는 반려 문화 정착과 길고양이 공존의 의미를 되새기는 계기가 됐다.이어 정 위원장은 섬 활성화를 위한 가장 시급한 과제로 '교통 문제'를 꼽았다.정 위원장은 "고령의 주민들은 이동 수단이 거의 없고, 방문객 역시 고양이 학교까지 가려면 승용차 외엔 대안이 없다"라며 "현재 운행 중인 승합차도 개인 차량에 임시로 홍보 문구를 붙여 사용하는 것이라 조만간 철수할 예정"이라고 밝혔다. 그러면서 "노동조합 등 시민단체의 사회공헌 사업과 연계해 차량을 기증받을 수 있다면 주민과 방문객 모두에게 큰 힘이 될 것"이라고 강조했다.고양이 학교 방문을 마친 응원단 일행은 '용호도 포로수용소 기념관'으로 이동했다. 해설은 한국전쟁 당시 6살 나이로 섬을 떠나야 했던 용초마을 김두진 전 이사장이 맡아 생생한 증언을 들려주었다.김 전 이사장은 "전쟁이 터지자 군함이 섬으로 들어왔고, 주민들은 강제로 소개(疏開)되어 친척 집 등을 전전하며 더부살이해야 했다"라고 회상했다. 전쟁이 끝난 뒤 돌아온 고향은 잿더미나 다름없었고, 농사만으로는 생계를 이어가기 힘든 고난의 세월이 이어졌다고 전했다.당시 용호도 포로수용소에는 약 8000명의 포로와 수백 명의 관리 요원이 수용되어 있었다. 포로 간 사상적 대립과 전향 문제를 둘러싼 충돌로 참혹한 살상이 벌어졌던 상처 깊은 현장이기도 하다. 참가자들은 수용소 흔적을 둘러보며 국가폭력과 전쟁이 민간인 삶에 남긴 상흔을 깊이 체감했다.이번 견학은 참가자 간 연대를 다지는 동시에, 인간 중심 사고를 넘어 비인간 존재까지 정의 범주에 포함하는 '다종적 정의'의 시각을 넓히는 자리가 됐다.전쟁으로 터전을 잃었던 주민들이 돌아와 세운 학교가, 세월이 흘러 상처받은 고양이들의 안식처이자 공존의 배움터로 탈바꿈한 용호도 역사는 인간과 동물이 맺어가는 새로운 관계의 가능성을 제시한다.1박 2일 일정을 마친 응원단은 25일 오전 7시 40분 여객선에 올랐다. 전쟁 상처를 품은 채 지자체와 주민, 시민이 합심해 생명과 공존을 실천하고 있는 용호도는 "모든 생명이 더불어 살아가는 공동체를 어떻게 만들어갈 것인가"라는 깊은 울림을 전하고 있다.