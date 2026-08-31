한국작가회의 시분과위원회에서 기획한 '시로 읽는 오늘'을 연재합니다. 시로 아침을 시작한다면, 수많은 갈등과 전쟁도 줄어들 것입니다. 독자들은 힘 있는 언어를 익혀 튼튼한 내면을 가꿀 수 있고, 다양한 시를 통해 새로운 시민의 감수성을 만들어 갈 수 있을 것입니다. 세계의 첨예한 문제를 시인의 예민한 감각으로 길어 올린 한국시를 매주 두 편씩 선정하여, 추천 글과 함께 독자 여러분께 소개합니다.

저녁의 눈빛

- 고영민

눈 밑이 그늘처럼

검다

보지 말아야 할 것을 보아버린 눈처럼

자꾸만 안을 들여다보는

눈처럼

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눈은 오래 바라본 것들을 닮고

눈 밑에 담아두고

그때 누가 나의 팔을 만졌을까

나뭇잎이었는지도 모른다

떨어진 검은 버찌를 밟고

손바닥으로 긴 풀을 쓸며 걷는다

아, 소리를 내본다

나는 더 어두워진다

너는 내가 보이지 않는다

큰사진보기 ▲저녁이 눈 밑으로 번져 나는 보이지 않고 ⓒ 박유하 시인(디지털 포엠 아티스트) 관련사진보기

출처_시집 <봄의 정치> 창비, 2019시인_고영민 : 2002년 <문학사상>으로 작품활동을 시작했다. 시집으로 <악어> <공손한 손> <사슴공원에서> <구구> <봄의 정치> <햇빛 두 개 더>가 있다.해가 저물면 왠지 모르게 마음이 가라앉는다. 어두워지는 마음처럼 곧 밤이 온다. 이 시는 저녁의 풍경을 묘사하기보다 그늘진 모습의 나를 묘사하고 있다. 하지만 '나'는 눈에 보이지 않는다. 만져지는 육신 그 자체를 '나'라고 말할 수도 있겠지만, 시적 화자는 그 너머의 보이지 않는 것에 눈을 준다. 눈에 보이지 않는다고 존재하지 않는 것은 아니다. 우리의 내면(마음)이 그렇지 않은가. 자꾸 안(내면)을 들여다보려고 하면, '보지 말아야 할' 외면하고 싶은 나, 상처투성이의 나를 마주하기도 한다. 그 섬찟한 순간, 무언가가 나를 건드리는 것 같다. 벚나무 아래 손으로 풀을 쓸며 점차 어둠과 한 몸이 된다. 어느새 누구의 시선도 미치지 않는 마음의 깊은 골짜기에서 나는 헤매고 있으리라. (문경수 시인)