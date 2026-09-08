고지대 아파트 지하주차장, 왜 이곳만 101대 침수됐나

큰사진보기 ▲8월 17일까지 내린 폭우로 인해 통영시 소재 A아파트의 지하 주차장에 있던 101대의 차가 침수 피해를 봤다. ⓒ 장용창 관련사진보기

큰사진보기 ▲8월 17일 새벽 통영시 미수동 A아파트에서 지하 주차장이 침수된 이유는 미수동 908-1번지 실개천의 범람 가능성을 고려하지 않은 채 지하 주차장 창문을 만들었기 때문으로 보인다. 이 실개천에서 범람한 물이 창문을 통해 주차장으로 들어가서 결국 자동차 101대를 침수시켰다. ⓒ 장용창 관련사진보기

큰사진보기 ▲통영시 소하천 위치도의 일부. 도남천 등은 지도에 나타나 있지만, 평균 하폭이 2미터보다 작은 미수동 908-1번지 실개천은 소하천으로 지정되어 있지 않기 때문에, 이 지도에도 나타나지 않는다. ⓒ 장용창 관련사진보기

큰사진보기 ▲미수동 908-1번지 실개천의 위치 지도. 이 실개천은 남쪽의 미륵산에서 발원하여 북쪽으로 흘러가다가 이번에 침수된 A아파트에서부터 우수구로 들어가서 도로 아래 복개천을 통해 서쪽의 바다로 흘러간다. ⓒ 장용창 관련사진보기

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큰사진보기 ▲8월 17일 새벽에 미수동 908-1번지 실개천의 물이 범람하여 A아파트 지하 주차장 창문(환풍구)을 통해 주차장으로 흘러들어감에 따라 101대의 차가 침수 피해를 입었다. 이 창문은 실개천의 제방보다 거의 3미터 가량 높아서, 이 실개천의 물이 여기까지 들어올 거라고 상상하는 것이 쉽지 않다(8월 24일 촬영한 사진) ⓒ 장용창 관련사진보기

큰사진보기 ▲용화소류지에서 방류된 물이 도남천 복개천으로 흘러드는 입구(봉평동 산19-25번지, 8월 18일 오전 촬영). 하천을 도로로 덮어 복개천으로 만들 경우, 폭우시 우수구가 나뭇가지 등으로 막혀 물이 범람할 가능성이 매우 높다. 이 물이 8월 17일 새벽에 봉수골 도로로 넘쳐 흘러 큰 피해를 입혔다. ⓒ 장용창 관련사진보기

큰사진보기 ▲용화소류지에서 내려온 물이 복개된 도남천 우수구로 다 들어가지 못하고 범람하여 봉수골 도로로 내려옴에 따라 봉수골 도로에서 큰 피해가 발생했다. (8월 18일 오전 촬영) ⓒ 장용창 관련사진보기

큰사진보기 ▲미수동 908-1번지 실개천 수계의 면적은 약 360,000제곱미터로 추정된다. ⓒ 장용창 관련사진보기

큰사진보기 ▲복개천의 사례. 사진에 보이는 오른쪽 도로가 도남천 상류이다. 이런 복개천 위에는 흔히 정사각형 모양에 구멍이 많이 뚫려 있는 강철 소재의 우수관 덮개가 있다. 평지가 좁은 통영에는 이런 하천을 도로로 이용하기 위해 도로로 덮어놓은 복개천이 매우 많다. ⓒ 장용창 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 <한산신문>에도 실렸습니다.

지난 8월 17일경 통영 지역에 751mm의 기록적인 폭우가 내려 미수동 A아파트의 지하 주차장에 주차되었던 차량 101대가 침수되었다.그런데, A아파트는 바로 옆에 있는 B아파트보다 10미터 정도 더 높은 고지대에 새로 건설된 아파트이다. 어떻게 더 낮은 곳에 있는 아파트는 홍수 피해를 입지 않았는데, 바로 옆에 있는, 더 높은 곳의 아파트만 홍수 피해를 입게 되었을까?아파트 주변을 둘러보던 나는 아파트 바로 옆을 흐르는 실개천의 범람 가능성을 고려하지 않은 주차장 설계가 원인이라고 추정했다.A아파트의 바로 옆으로 실개천이 흐른다. 소하천정비법에서는 평균 하폭이 2미터 이상(시행령 제2조) 되는 소하천만을 소하천으로 지정하여 명칭도 부여하고 관리를 한다. 미수동 908-1번지에 있는 이 실개천은 그보다 작기 때문에 이름도 없고 관리도 안 된다. 이 실개천을 '미수동 908-1번지 실개천'이라고 불러보자.대부분의 하천은 바다로 흘러들어가야 하는데, 이 미수동 908-1번지 실개천은 지적도상 바다로 이어지지 않고 A아파트 인근에서 끝난다. 이 지점부터는 우수구(雨水口)를 통해 도로로 덮인 복개천(覆蓋川)으로 이어지기 때문이다.소하천으로 지정되어 관리되지 않을 경우 큰 문제는 홍수의 가능성이 계산되지 않는다는 것이다. 소하천이나 하천의 경우 하천 정비 계획이 만들어지는데, 이 계획에서는 각 하천이 얼마나 많은 물을 담아낼 수 있는지, 즉, 얼마나 강한 강도의 폭우에도 범람하지 않고 견딜 수 있는지가 계산된다. 그리고 그런 목표에 따라 제방 등의 홍수 방어 시설이 만들어진다. 이런 것들이 하천 정비 계획에서 흔히 '100년 빈도의 홍수를 견디도록 설계된다' 등으로 표현된다.그런데, 이 미수동 908-1번지 실개천은 소하천으로 지정되지 않았기 때문에, 하천 정비 계획이 존재하지 않는다(통영시 하천관리팀에 이 사실을 확인했다). 그래서 어느 정도 비가 내렸을 때 이 실개천이 범람하는지가 전혀 알려져 있지 않은 것이다.A아파트 건설사는 지하 주차장 환풍구를 지었는데, 미수동 908-1번지 실개천의 제방보다 3미터가량 높다. 더욱이 환풍구 앞에는 지상에서 1미터 이상 되는 물막이 옹벽도 설치되어 있다. 미수동 908-1번지 실개천이 범람하더라도 범람하는 높이가 하천 제방보다 3미터 이하라면 이 지하주차장은 침수되지 않았을 것이다.미수동 908-1번지 실개천이 바다까지 이어지지 않고, 이 지점부터는 우수구(雨水口)를 통해 도로로 덮인 복개천(覆蓋川)으로 흘러든다는 것도 이번 침수의 원인 중 하나인 것처럼 보인다. 내가 이곳을 찾은 것은 8월 23일이었는데, 이때쯤 통영의 다른 모든 곳에는 빗물이 거의 다 빠져서, 대부분의 하천은 평소처럼 바닥을 드러내고 있었다. 그런데, 미수동 908-1번지 실개천은 우수구 입구에 물이 가득 있었다.확실한 건 아니지만, 저 우수구 안쪽에 나뭇가지나 쓰레기 등으로 인해 우수구가 막혔을 가능성이 매우 높다. 홍수가 나면 나뭇가지와 쓰레기들이 하천을 통해 떠내려오기 때문에, 다른 많은 우수구들도 막혀버린다. 우수구로 충분히 들어가지 못한 빗물이 우수구를 넘어 아파트 지하주차장으로 유입된 것은 아닐까.이와 비슷한 현상이 인근에 있는 용화소류지에서도 발생했다. 용화소류지에서 내려온 물은 봉평동 산19-25번지의 수로를 따라 도남천으로 흘러든다. 그런데, 도남천 최상류는 수십 년 전에 도로로 복개되어 덮여 버렸다. 8월 17일 폭우시 용화소류지에서 내려온 물은 우수구를 통해서 도남천으로 흘러들어가야 하는데, 그 우수구 중 상당한 부분이 폭우시 떠내려 온 나뭇가지 등에 의해 막혀 버렸다. 그래서 용화소류지의 물이 도남천으로 모두 유입되지 않고, 일부는 봉수골 도로로 넘쳐 흘러 도로 주변에서 피해가 크게 발생했다.어떤 지역에 떨어진 빗물이 모여 어느 한 하천으로 흘러들 경우, 그 지역을 그 하천의 수계 또는 유역(watershed, catchment area, 또는 river basin)이라고 한다. 그 하천으로 흘러드는 물의 양은 이 유역의 면적에 강수량을 곱함으로써 계산될 수 있다. 미수동 908-1번지 실개천의 유역의 면적은 약 360,000제곱미터이다. 지난 8월 17일경 내린 비는 약 750mm인데, 이는 지면에서부터 75cm미터 높이로 가득 찰 만큼 많은 비가 내렸다는 뜻이다. 이 둘을 곱하면 270,000세제곱미터가 나오는데, 이를 무게 단위로 바꾸면 27만 톤이 된다. 즉, 8월 17일경 '미수동 908-1번지 실개천'으로 들어온 비는 27만 톤이나 되는 것이다.이날 A아파트 지하 주차장을 가득 채운 빗물의 양은 16,000톤으로 추정되는데(연합뉴스 8월 18일), 이는 미수동 908-1번지 실개천으로 유입된 빗물 약 27만 톤의 10분의 1도 안 되는 양이다. 즉, A아파트의 지하 주차장을 지을 때부터 미수동 908-1번지 실개천의 유역 면적이 몇 제곱미터인지, 범람할 경우 몇 톤의 물이 이 실개천으로 들어오고, 어느 높이까지 물이 올라올지를 고려하지 못한 것이 이번 침수의 원인이었던 것으로 보인다.미수동 908-1번지 실개천은 하천의 폭이 2미터도 안되어 소하천으로 등록되지도 못할 정도로 작은 실개천이다. 하지만, 이 실개천은 현금산의 북동쪽 삽장이골 약 36만 제곱미터의 넓은 유역에 떨어지는 비를 모두 담아 바다로 보낸다. 그러므로, 우리가 홍수의 가능성을 평가할 때 하천의 폭만 보지 말고, 하천 유역의 면적을 반드시 고려해야 하는 것이다.자연재난이 발생하면 대부분의 지자체는 복구를 최우선 과제로 삼는다. 시민들이 일상을 되찾아야 하기 때문에, 파손된 도로 등의 시설물을 원래대로 복구하는 것은 매우 중요하다. 이번 수해 때는 비가 그치자마자 통영시청의 거의 모든 공직자들이 통영시내 곳곳에 배치되어 도로 등의 시설물을 긴급 복구했다. 거의 하루 이틀만에 언제 그랬냐는 듯 깨끗해진 도로를 보면서 시민들은 통영시청 공직자들을 칭찬했다. 공직자들이 이렇게 열심히 일하는 건 참 고마운 일이다.하지만, 자연재난의 예방이라는 목표에서 본다면 복구가 능사가 아니다. 자연재난의 복구에 대한 규정은 자연재해대책법 제46조 등에 규정되어 있다. 이 법 제46조의 3의 제1항 제4호에서는 "피해 재발 방지를 위하여 기능복원보다는 피해지역 전체를 조망한 예방·정비가 필요하다고 인정되는 지역"에 대해서 중앙재난안전대책 본부장이 '지구단위 종합복구계획'을 수립할 수 있다고 되어 있다. 즉, 그런 예외적인 경우가 아닌 경우에는 기본적으로 기존 시설물 등의 기능을 원 상태로 되돌리는 복구가 이루어지는 것이다.그런데, 통영시 A아파트의 지하주차장이 침수된 게 미수동 908-1번지 실개천의 홍수 위험이 고려되지 않았기 때문이라면, 자연재난 복구의 기본원칙에 따라 이 실개천 주변의 시설이 원래의 기능 그대로 복구된다고 해도 비슷한 강도의 비가 내렸을 때 동일한 침수 피해가 또 발생할 수도 있지 않을까.불행한 사실은, 통영에 이처럼 도로로 덮여 버린 실개천이 매우 많다는 것이다. 통영은 원래 지형 자체가 평지가 부족하다. 언덕 꼭대기에 작은 집들이 붙어 있는 동피랑마을이 통영에서 유명한 것처럼, 통영은 평지가 부족하다. 그래서 평지를 흐르는 실개천을 콘크리트로 덮어서 도로로 사용하는 곳이 통영에 매우 많다. 앞서 본 것처럼, 이렇게 하천이 도로로 덮여 있는 경우, 그 복개천의 입구인 우수구가 나뭇가지 등으로 막혀버릴 가능성이 높기 때문에, 빗물이 우수구로 들어가지 않고 도로로 범람할 가능성이 매우 높다.기후변화로 인해 폭우의 강도는 점점 더 강해지고 있다. 이번 8월 17일경에 내린 751mm의 비는 100년에 한 번 나올까 말까 한 비라고 한다. 그래서 이번 비를 겪은 사람들 대부분은 "내 평생 이런 비는 처음 겪었다"라고 말한다. 그런데, 100년 빈도라는 것은 과거의 통계에 따른 것이다. 기후변화로 인해 이런 강도의 비는 앞으로 훨씬 더 자주 내릴 수 있다. 폭우가 내릴 때마다 다시 똑같은 홍수 피해가 발생할 수도 있는 것이다.지금 당장 해야 할 일은, 마을별로 '우리 마을 재난 교육'을 실시하는 것이다. 어떤 종류의 재난이 어디에서 어떻게 발생할지는 마을마다 다르다. 그러므로 정부와 지자체가 나서서 마을별로 마을 사람들에게 교육을 실시하는 것이다. 마을의 지도자들과 함께 마을을 돌아보면서 마을에서 어떤 재난이 발생할 수 있는지를 함께 검토해야 한다. 그리고 결과를 마을 게시판 등에 게시해서 마을 사람들에게 알려야 한다.위험은 결코 사라질 수 없다. 단지 관리될 수 있을 뿐이다. 폭우나 태풍같은 기상 현상 자체를 막는 건 불가능하다. 단지 우리는 교육과 훈련 및 적절한 시설 개선을 통해 '재난에도 안전한 마을'을 만들 수는 있다. 미수동 908-1번지 실개천이 751mm 비에 넘쳐서 지하주차장을 침수시킬 수 있다는 사실을 A아파트 사람들이 미리 알았다면, 그들은 폭우가 쏟아지는 새벽이 아니라, 전날 저녁에 미리 차를 지하주차장에서 빼놓음으로써 차량 침수 피해를 막을 수 있었을 것이다. 우리 마을 재난 교육이 절실하게 필요한 이유가 이것이다.